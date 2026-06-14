El renovado look mundialista de Coty Romero: sensualidad y pasión para la Copa del Mundo 2026

La exparticipante de Gran Hermano sorprendió con un look de pelo renovado, con extensiones rubias para alargar su cabellera (Video: Instagram)

El Mundial 2026 ya se vive en las calles, en los bares y también en las redes sociales. En ese universo de miradas y tendencias, Coty Romero volvió a captar la atención de todos con un cambio de imagen pensado especialmente para disfrutar la cita futbolística más esperada. La exGran Hermano, siempre atenta a las tendencias y a lo que se viene, decidió apostar por un look renovado que no pasó inadvertido entre sus seguidores.

La transformación llegó de la mano de Alejo, su peluquero de confianza, quien compartió el proceso en su cuenta de Instagram. Coty eligió extensiones rubias para alargar su cabellera y sumar volumen, y acompañó ese cambio con mechas rebajadas que enmarcan su rostro y suavizan sus facciones. El video publicado comienza con Coty mostrando su pelo natural, más corto, y negando con la mano, casi a modo de broma. Al instante, la imagen se transforma: el resultado final muestra a la joven con su cabello mucho más largo, brillante y sano, dispuesta a encarar la fiebre mundialista. “Lista para el mundial”, resumió el estilista en el posteo, dejando claro que el objetivo era renovar energías y prepararse para la ola de festejos y encuentros que trae la competencia.

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Audaz y sexy, Coty Romero apostó a un estilo jugado para divertirse en la noche porteña (Instagram)

El look no se detuvo solo en el cabello. Coty acompañó este cambio con un chaleco corto que dejó la cintura al descubierto y un jeans cómodo, una elección que resaltó su figura y reforzó la idea de frescura y desenfado. El video, con gestos espontáneos, se viralizó rápidamente y sumó miles de reacciones en cuestión de horas. La combinación de cabello largo y rubio, prendas informales y actitud segura terminó de consolidar el regreso de Coty a la conversación digital.

Hace apenas unos días, la correntina también había dado de qué hablar con un look nocturno que revolucionó las redes. Su apuesta incluyó un top de encaje blanco semitransparente con detalles florales y mangas largas, un guiño al estilo lencero que pisa fuerte en la moda actual. Sumó una minifalda de jeans oscuro y un cinturón con gran hebilla metálica, detalles que le dieron un aire moderno y canchero. Fiel a su estilo relajado y sensual, Coty posó sonriente y dejó ver algunos de sus tatuajes en el abdomen, lo que aportó todavía más personalidad a un conjunto que no tardó en cosechar elogios y comentarios.

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Las fotos de esa noche, tomadas bajo luces tenues y en un ambiente musical, potenciaron aún más el impacto visual de su vestuario. El entorno, entre amigos y risas, ayudó a que cada imagen transmitiera esa mezcla de alegría y confianza que la caracteriza. Los seguidores, atentos a cada detalle, llenaron los comentarios de halagos y mensajes de apoyo, y muchos destacaron la capacidad de Coty para marcar tendencia y sorprender en cada aparición pública.

Coty Romero hizo una jugada producción de fotos que revolucionó las redes (Instagram)

La presencia de Coty Romero en eventos nocturnos y su influencia en la moda ya no sorprenden a nadie. Su manera de combinar prendas, la elección de accesorios y la naturalidad con la que posa ante la cámara la convirtieron en referente para quienes buscan inspiración y frescura. Cada salida, cada look, se traduce en nuevas ideas para quienes siguen su recorrido en redes. La joven demuestra que no hace falta un gran despliegue para llamar la atención: basta con autenticidad y una dosis de atrevimiento.

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Mientras tanto, Coty avanza con proyectos personales y académicos que la llevan por otros caminos. Después de su paso por Gran Hermano, el año pasado decidió tomarse un tiempo lejos de los focos y enfocarse en su bienestar. Así se animó a contar en redes que por fin encontró su vocación. Se inscribió en periodismo deportivo y empezó a cursar clases de inglés, aunque enfrenta algunos trámites pendientes vinculados a su título secundario. En sus historias, se la vio tranquila, agradecida y priorizando la salud, tanto física como emocional.