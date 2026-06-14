Escándalo en Neuquén: echaron por “ñoqui” a un exfuncionario que además aspiraba a una jubilación de privilegio

Rodolfo Kaiser, exfuncionario y expresidente del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU), fue echado del gobierno neuquino por “ñoqui”

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, echó este sábado a Rodolfo Kaiser, exfuncionario y expresidente del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU) acusado de “ñoqui”, en el marco de una política de saneamiento del Estado que impulsa desde el inicio de su gestión.

La decisión se inscribe dentro de la estrategia de “tolerancia cero” que el gobierno provincial viene aplicando desde diciembre de 2023 contra empleados que perciben salarios sin cumplir funciones, situaciones de privilegio dentro de la administración pública y prácticas que considera propias de la denominada “vieja política”.

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Durante su discurso, Figueroa utilizó el caso de Kaiser como ejemplo de las transformaciones que busca impulsar en el Estado neuquino. “Lo que estaba pasando era político con privilegios; jubilaciones de privilegio, que eliminamos en la primera semana; alquileres de camionetas, incluso cuando no eran necesarias, ahora estamos comprando las camionetas para el Estado; ñoquis por todos lados; hoy terminamos echando a uno que precisamente manejó Viviendas muchos años”, afirmó el gobernador ante los vecinos presentes.

“Ese ñoqui no sólo cobró sin trabajar, sino que además pretendía jubilarse por el ISSN”, sostuvo Figueroa al justificar la medida, según publicó LM de Neuquén.

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Desde el Ejecutivo provincial señalaron que el despido de Kaiser forma parte de un proceso más amplio de revisión administrativa que ya provocó numerosas cesantías y sanciones desde la llegada de la actual gestión.

La administración provincial considera que durante años se consolidaron prácticas que generaron un crecimiento desmedido del gasto público, estructuras burocráticas ineficientes y beneficios que no respondían a criterios de transparencia ni de mérito.

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En ese sentido, junto con los despidos, el gobierno implementó una reducción de los tiempos administrativos para agilizar los procedimientos disciplinarios y evitar que personas bajo investigación continúen percibiendo salarios del Estado durante largos períodos.

Según informaron fuentes oficiales, estas decisiones se complementan con un plan de austeridad que incluye la reducción de gastos considerados innecesarios y una profunda disminución de cargos políticos dentro de la estructura gubernamental.

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“Estas y otras medidas forman parte de las políticas de austeridad y de las acciones que se implementaron para dejar atrás los vicios de la vieja política”, indicaron desde la Casa de Gobierno.

Rolando Figueroa, gobernador de Neuquén

Uno de los datos que más destaca la administración provincial es la reducción de la planta política, que según cifras oficiales alcanzó el 87 por ciento respecto de la estructura existente antes del inicio de la gestión de Figueroa.

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Quién es Rodolfo Kaiser

La figura de Rodolfo Kaiser no es desconocida en la política neuquina. Durante años ocupó cargos relevantes dentro de la administración provincial y llegó a presidir el Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo, organismo encargado de ejecutar políticas habitacionales en la provincia.

Su nombre también estuvo vinculado a distintas controversias administrativas y judiciales. Uno de los antecedentes más significativos se remonta a mayo de 2018, cuando el Tribunal de Cuentas de la Provincia del Neuquén lo condenó a reintegrar al Estado más de 11 millones de pesos por no haber podido justificar gastos realizados durante 2011.

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De acuerdo con aquella resolución, Kaiser no presentó la documentación respaldatoria necesaria para acreditar el destino de fondos públicos administrados durante su gestión. La falta de comprobantes y facturas derivó en la obligación de devolver una suma que en ese momento ascendía a 11.280.055 pesos.

Además de su trayectoria en la gestión pública, Kaiser tuvo participación electoral. En los comicios nacionales de 2015 encabezó la lista de candidatos a diputados nacionales del Movimiento Popular Neuquino (MPN), aunque los resultados estuvieron lejos de las expectativas del partido provincial.

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Aquella elección terminó siendo especialmente adversa para el MPN, que no sólo no logró incorporar representantes al Congreso Nacional, sino que además perdió una de las bancas que ocupaba.

Por otra parte, el exfuncionario también fue mencionado en una investigación judicial relacionada con presuntas irregularidades en contrataciones de obras públicas durante su paso por el IPVU.

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Aunque esos antecedentes corresponden a etapas anteriores, desde el actual gobierno consideran que forman parte de una forma de administrar el Estado que buscan erradicar.