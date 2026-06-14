Honduras

Actividad económica de Honduras crece 3.5% a abril de 2026, según el Banco Central

El Banco Central de Honduras informó que la actividad económica del país creció 3.5 % a abril de 2026, impulsada por sectores financieros, comerciales y agroindustriales.

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El BCH reportó un crecimiento económico acumulado de 3.5 % a abril de 2026. La intermediación financiera figura entre los sectores con mayor dinamismo económico. (FOTO: La Prensa)
El BCH reportó un crecimiento económico acumulado de 3.5 % a abril de 2026. La intermediación financiera figura entre los sectores con mayor dinamismo económico. (FOTO: La Prensa)

El Banco Central de Honduras (BCH) informó que la actividad económica nacional registró un crecimiento acumulado de 3.5 por ciento al cierre de abril de 2026, de acuerdo con el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE).

Según el informe oficial, el desempeño positivo de la economía hondureña fue impulsado principalmente por el dinamismo de sectores como la intermediación financiera, el comercio, las telecomunicaciones y la producción agroindustrial.

La institución destacó que, pese a un entorno internacional y nacional marcado por distintos desafíos económicos, la actividad productiva del país continúa mostrando señales de fortaleza y estabilidad.

“A abril de 2026, la actividad productiva continuó mostrando señales de fortaleza, al registrar un crecimiento acumulado de 3.5 por ciento, según el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE), reflejando capacidad para mantener una trayectoria positiva pese a un entorno internacional y nacional marcado por diversos desafíos”, señaló el BCH en su reporte.

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Entre los factores que contribuyeron a este comportamiento económico, la entidad destacó el aumento en la demanda externa de productos agroindustriales hondureños, especialmente café, banano, melón, sandía y piña.

Asimismo, el BCH indicó que el incremento de las remesas familiares y la mejora en los niveles de empleo también favorecieron el fortalecimiento de la economía nacional, debido al aumento de ingresos en los hogares hondureños y al impulso de la demanda interna.

Café, banano y frutas destacan entre los productos agroindustriales con mayor crecimiento. El BCH señaló que la economía mantiene señales de fortaleza pese a los desafíos. (Foto: Archivo)
Café, banano y frutas destacan entre los productos agroindustriales con mayor crecimiento. El BCH señaló que la economía mantiene señales de fortaleza pese a los desafíos. (Foto: Archivo)

Las remesas continúan representando uno de los principales motores económicos del país, ya que miles de familias dependen de los envíos realizados por hondureños residentes en el extranjero.

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De igual forma, el informe resalta que la actividad de intermediación financiera mostró un crecimiento importante debido al aumento del margen financiero de los bancos comerciales.

A esto se sumaron mayores ingresos por concepto de comisiones vinculadas al financiamiento otorgado por las instituciones bancarias y al incremento en el uso de tarjetas de débito y crédito por parte de la población.

El BCH también destacó el comportamiento favorable de la actividad comercial, impulsada por las ventas de equipo de transporte, productos alimenticios, combustibles, abonos, productos farmacéuticos y equipos tecnológicos.

Según el organismo financiero, las telecomunicaciones también mantuvieron una tendencia positiva debido a la creciente demanda de servicios digitales y de conectividad en el país.

En el sector agrícola, el BCH señaló que la actividad de Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca reflejó resultados positivos gracias al dinamismo registrado en la producción de café, banano, frutas y palma africana.

Además, el informe detalla que la actividad pesquera mostró un crecimiento importante, especialmente en la producción de tilapia y camarón, productos que mantienen alta demanda tanto en el mercado nacional como internacional.

El aumento de remesas fortaleció la demanda interna en Honduras. La actividad comercial creció por el aumento en ventas de diversos productos. (Composición fotografica)
El aumento de remesas fortaleció la demanda interna en Honduras. La actividad comercial creció por el aumento en ventas de diversos productos. (Composición fotografica)

El crecimiento económico reportado por el BCH ocurre en un contexto donde Honduras continúa enfrentando retos relacionados con la inflación, la generación de empleo, la vulnerabilidad climática y las condiciones económicas globales.

No obstante, las autoridades monetarias consideran que el comportamiento de varios sectores productivos ha permitido mantener una trayectoria positiva en la economía nacional durante los primeros meses del año.

Expertos señalan que el fortalecimiento del consumo interno, junto con el desempeño de las exportaciones y las remesas, continúa siendo clave para sostener el crecimiento económico hondureño.

Sin embargo, advierten que factores externos como la desaceleración económica internacional, el impacto de fenómenos climáticos y las variaciones en los precios internacionales podrían influir en el comportamiento económico durante los próximos meses.

El BCH reiteró que continuará monitoreando de cerca la evolución de los distintos sectores productivos y las condiciones económicas nacionales e internacionales que puedan impactar el desempeño del país.

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