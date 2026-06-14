Dietas libres de gluten: su impacto en la salud en personas sin diagnóstico y la recomendación de los expertos

El gluten es una proteína presente en trigo, cebada y centeno, y cumple una función clave en la estructura y la textura de alimentos como pan y pasta (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gluten es una proteína que se encuentra de manera natural en ciertos cereales, especialmente en el trigo, la cebada y el centeno. Su función principal en los alimentos es actuar como un aglutinante: le otorga estructura, textura y elasticidad a productos como el pan y la pasta, permitiendo que conserven su forma y resulten agradables al paladar. Esta característica hace que sea un componente crucial en la elaboración de numerosos productos horneados y procesados que forman parte diaria de muchas dietas alrededor del mundo.

Desde el punto de vista nutricional, el trigo (una de las principales fuentes de gluten) ofrece una variedad de nutrientes, incluyendo proteínas, fibra, hierro y varias vitaminas. La versión integral, en particular, se asocia con beneficios para la salud cardiovascular por su aporte de fibra y micronutrientes. Sin embargo, la presencia del gluten en los alimentos ha sido objeto de controversia y debate en los últimos años, motivando a una parte de la población a evitar su consumo, ya sea por motivos médicos o por tendencias dietéticas impulsadas por el marketing y percepciones sobre la salud.

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Dietas libres de gluten y sus efectos en la salud

El crecimiento de las dietas libres de gluten ha impulsado dudas sobre sus verdaderos beneficios y riesgos. La ciencia indica que, aunque se ha vuelto polémico, solo una pequeña parte de la población debe eliminarlo por razones médicas. Para la mayoría, retirarlo no mejora la salud ni la digestión, según Mayo Clinic y Harvard.

La dieta sin gluten no mejora la salud ni la digestión de las personas sanas, según Mayo Clinic y Harvard (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si una persona sana lo abandona, su organismo no obtiene beneficios comprobados y puede enfrentar riesgos como un menor consumo de fibra, hierro y ácido fólico. Estos nutrientes suelen estar más presentes en productos tradicionales, ya que los alimentos sin gluten, a menudo, tienen menos valor nutricional y mayor cantidad de grasas y calorías. La diferencia entre los alimentos con y sin incluye también cambios en la textura, la estructura y el costo de los productos.

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De este modo, solo quienes padecen enfermedad celíaca, quienes presentan sensibilidad al gluten no celíaca, o personas con alergia al trigo deben evitarlo por indicación médica, según la Mayo Clinic. En este tipo de condiciones, cualquier consumo causa lesión intestinal, mientras que en la sensibilidad al gluten los síntomas son digestivos, pero sin daño en el intestino. Si hay alergia al trigo, la eliminación se aplica solo a este cereal.

Según la clínica estadounidense, fuera de estos grupos, incluso personas con síndrome del intestino irritable pueden notar cierta mejoría parcial de síntomas. Sin embargo, no es una norma general. Para la población en general, expertos de Harvard advierten que “no existe ninguna razón científica para eliminar el gluten”, postura respaldada por Ciaran Kelly, gastroenterólogo citado por National Geographic. Además, diversos estudios señalan que no se encuentran beneficios sobre la inflamación en personas sin celiaquía ni sensibilidad específica al gluten.

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Diferencias nutricionales entre alimentos con y sin gluten

Existen diferencias marcadas en la composición de los productos tradicionales y los alimentos sin gluten. Según National Geographic, los productos integrales elaborados con trigo contienen proteínas, fibra, hierro y vitaminas esenciales para la salud cardiovascular y digestiva. Por el contrario, los productos procesados libres del macronutriente suelen estar fabricados con harinas refinadas de arroz, almidón de tapioca o papa, y escasean en nutrientes agregados.

Solo las personas con enfermedad celíaca, sensibilidad al gluten no celíaca o alergia al trigo deben eliminar el gluten por indicación médica (Imagen Ilustrativa Infobae)

Harvard advierte que estos alimentos suelen tener menos fibra y más contenido de grasas y azúcares. Entre los ejemplos de alimentos sin gluten están panes, pastas y galletitas hechas con harinas alternativas, así como alimentos naturalmente libres, como carnes, pescados, frutas y legumbres.

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Cambiar a estas alternativas puede generar carencias nutricionales. Las dietas contienen habitualmente menos ácido fólico, hierro y otros nutrientes en comparación con los productos tradicionales, indica Harvard. Además, la nutricionista Janelle Smith, citada por National Geographic, alerta que es común la deficiencia de hierro y la deficiencia de ácido fólico, junto a una reducción en la ingesta de fibra, un elemento fundamental para el funcionamiento digestivo adecuado.

Un estudio comparó 39 productos en ambas alternativas, analizando su valor nutricional y precio. Los resultados señalaron que los alimentos gluten free contienen, en promedio, menos proteínas, más azúcar y más calorías, además de ser más caros para los consumidores. De este modo, los autores concluyen que la popularidad de los planes alimentarios entre personas sin celiaquía responde más a tendencias y desinformación que a necesidades médicas.

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En tanto, una revisión publicada en The Lancet analizó la sensibilidad en personas sin diagnóstico. Encontró que solo entre 16% y 30% de quienes se consideran sensibles presentan síntomas atribuibles al gluten en estudios controlados. Muchas veces, los síntomas se deben a otros componentes del trigo, como los carbohidratos fermentables (FODMAPs), o a efectos psicológicos como el nocebo.

Riesgos y beneficios de eliminar el gluten de la dieta

Los alimentos sin gluten suelen aportar menos fibra, hierro y ácido fólico que los productos tradicionales elaborados con trigo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Eliminar el gluten es imprescindible para quienes tienen enfermedad celíaca, sensibilidad al gluten no celíaca o alergia al trigo. Sin embargo, para el resto de la población, pueden aparecer consecuencias negativas. Harvard señala que los alimentos “tienden a tener menos fibra y más azúcar y grasa”. Por este motivo, quienes adoptan esta dieta sin justificación médica pueden aumentar de peso, aunque estos productos se relacionen a menudo con una alimentación más saludable.

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La Mayo Clinic agrega que los planes alimenticios sin supervisión pueden derivar en una ingesta insuficiente de vitaminas y minerales, lo que compromete la salud a largo plazo. El riesgo de desarrollar deficiencia de hierro o deficiencia de ácido fólico aumenta sin una planificación alimentaria adecuada.

National Geographic destaca el descenso en el consumo de fibra como un riesgo para la salud intestinal y general. Algunos estudios detectaron también que los productos sin gluten pueden contener más calorías, azúcar y grasas saturadas que sus contrapartes tradicionales.

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Un metaanálisis publicado en 2026 revisó la evidencia sobre los efectos de eliminar el gluten en personas sin celiaquía ni alergia al trigo. Los autores advierten que adoptar estas dietas sin justificación médica puede generar riesgos nutricionales, como menor consumo de fibra y vitaminas del grupo B, y favorecer un aumento de grasas saturadas y proteínas animales en la dieta. Además, este patrón alimentario puede alterar la microbiota intestinal, reduciendo bacterias beneficiosas y la diversidad microbiana, lo que se asocia a consecuencias negativas para la salud digestiva.

Asimismo, los autores explican que no existen beneficios comprobados al eliminarlo, siempre y cuando se hable de una persona sin diagnóstico. De este modo, restringen los planes alimentarios únicamente en casos certificados por médicos, ya que su adopción injustificada puede ser costosa y perjudicial para la salud nutricional y digestiva.

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Una investigación, publicada en Nature Portfolio, encontró que personas que evitaron el gluten por 25 años sin presentar diagnóstico no desarrollaron enfermedades graves, pero reportaron más síntomas digestivos y peor calidad de vida que los controles sanos. Estos resultados sugieren que eliminarlo sin indicación médica no produce beneficios claros y puede asociarse a mayor malestar gastrointestinal y menor bienestar general.