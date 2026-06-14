El Salvador

Tres personas fallecidas y dos lesionadas en recientes accidentes viales en El Salvador

Las emergencias viales movilizaron a equipos de rescate en distintos puntos del país, quienes brindaron atención inmediata tras varias colisiones ocurridas en las últimas horas.

Guardar
Google icon
Una mujer falleció tras ser atropellada por un vehículo particular cuando intentaba cruzar la autopista hacia Comalapa, a la altura del Instituto Nacional de Santo Tomás en San Salvador. (Foto: Comandos de Salvamento)
Una mujer falleció tras ser atropellada por un vehículo particular cuando intentaba cruzar la autopista hacia Comalapa, a la altura del Instituto Nacional de Santo Tomás en San Salvador. (Foto: Comandos de Salvamento)

Una mujer falleció tras ser atropellada por un vehículo particular mientras intentaba cruzar la autopista que conduce hacia Comalapa, a la altura del Instituto Nacional de Santo Tomás, en San Salvador. Comandos de Salvamento llegó al lugar para brindarle auxilio, pero debido a la gravedad de las lesiones, la persona perdió la vida. El accidente ocurrió en una zona de intenso tránsito y hasta el momento no se han difundido detalles sobre la identidad de la víctima ni del conductor implicado.

Dos motociclistas perdieron la vida en distintos siniestros viales

Uno de los incidentes se registró en el Boulevard Luis Poma, en Antiguo Cuscatlán, La Libertad Este, donde un motociclista perdió el control de la unidad y chocó, a causa de ello, perdió la vida. La emergencia fue atendida por Elementos de Cruz Verde Salvadoreña quienes acudieron al lugar para asistir a a víctima, pero al llegar confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

PUBLICIDAD

Otro motociclista murió tras ser impactado por un vehículo en el kilómetro 42 de la carretera entre Santa Ana y San Salvador, en el sector de El Congo. (Foto: Cruz Verde Salvadoreña)
Otro motociclista murió tras ser impactado por un vehículo en el kilómetro 42 de la carretera entre Santa Ana y San Salvador, en el sector de El Congo. (Foto: Cruz Verde Salvadoreña)

Un segundo motociclista perdió la vida tras ser impactado por un vehículo en el kilómetro 42 de la carretera que conecta Santa Ana con San Salvador, específicamente en el sector de El Congo. Cruz Verde El Congo y Cruz Verde Zapotitán. El conductor del vehículo involucrado fue atendido en el sitio por los equipos de emergencia.

Cuerpos de socorro atendieron a dos lesionados en accidente vial ocurrido sobre Bulevar del Ejército

En un hecho distinto, dos conductores resultaron lesionados tras una colisión en el Bulevar del Ejército, a la altura de Molsa, en la intersección con la 50 avenida sur, en San Salvador. Según el relato de uno de los conductores, circulaba sobre el bulevar cuando otro vehículo, que venía por la 50 avenida sur, no respetó la señal de alto, lo que provocó la colisión. Comandos de Salvamento brindó auxilio a los lesionados en el lugar.

PUBLICIDAD

Dos conductores resultaron lesionados en una colisión sobre el Bulevar del Ejército, en la intersección con la 50 avenida sur, en San Salvador. (Foto: Comandos de Salvamento)
Dos conductores resultaron lesionados en una colisión sobre el Bulevar del Ejército, en la intersección con la 50 avenida sur, en San Salvador. (Foto: Comandos de Salvamento)

Estadísticas viales actualizadas en 2026

En lo que va de 2026, el Observatorio Nacional de Seguridad Vial reporta que han fallecido 292 motociclistas y 236 peatones en siniestros viales. Entre las víctimas mortales se cuentan 117 adultos mayores, 111 adultos en edad productiva y seis menores de edad que han muerto al ser arrollados.

Estas cifras forman parte de un registro total de más de 660 personas fallecidas en 10,529 accidentes de tránsito, que también han dejado 7,162 personas lesionadas.

Las principales causas de estos hechos incluyen la distracción del conductor, la invasión del carril y no respetar las señales de tránsito.

En lo referente a accidentes que involucran a motociclistas, se presenta un incremento del 32 % respecto al mismo periodo del año anterior, sumando 614 incidentes en 2026. Además, se registran 646 lesionados y 86 fallecidos en este grupo, lo que representa un aumento del 42 % en muertes de motociclistas en comparación con 2025.

Los accidentes de tránsito en 2026 ya suman más de 10,529 casos, con más de 660 fallecidos y 7,162 personas lesionadas. (Foto: Comandos de Salvamento)
Los accidentes de tránsito en 2026 ya suman más de 10,529 casos, con más de 660 fallecidos y 7,162 personas lesionadas. (Foto: Comandos de Salvamento)

Las cifras del observatorio reflejan el impacto sostenido de los accidentes viales en la salud y seguridad de la población, así como la importancia de mantener y fortalecer las medidas de prevención y el respeto a las leyes de tránsito en el país.

Temas Relacionados

Accidente de tránsitoSeguridad vialSan SalvadorMotociclistasEl Salvador

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Salvador y el Mundial 2026 entre mercados, hogares y espacios públicos

Los mercados, los hogares y los espacios públicos del país se llenan de banderas, camisetas y pantallas para seguir el torneo, con reuniones de familias y vecinos que se organizan alrededor de cada partido

El Salvador y el Mundial 2026 entre mercados, hogares y espacios públicos

Teo, víctima del régimen de Nicaragua, lidera la reconstrucción de vidas en el exilio

Tras huir de la represión del régimen nicaragüense, Teo y otras mujeres campesinas levantaron hogares, cultivos y una comunidad solidaria en Costa Rica, demostrando que el exilio puede ser un espacio de transformación y esperanza

Teo, víctima del régimen de Nicaragua, lidera la reconstrucción de vidas en el exilio

Más de un millón de niños y adolescentes realizan actividades laborales en Honduras

Mientras miles de niños deberían estar en las aulas de clases, más de un millón realizan actividades laborales en Honduras, muchas de ellas consideradas peligrosas

Más de un millón de niños y adolescentes realizan actividades laborales en Honduras

Accidente en Honduras deja tres hombres muertos y dos mujeres heridas

Tres hombres fallecieron y dos mujeres resultaron heridas tras un accidente de tránsito registrado la madrugada de este sábado en el bulevar que conecta Puerto Cortés con San Pedro Sula.

Accidente en Honduras deja tres hombres muertos y dos mujeres heridas

El Salvador: Accidente de tránsito en carretera hacia Candelaria de La Frontera deja dos fallecidos y varios heridos

La colisión, que según las autoridades fue provocada por un conductor en estado de ebriedad, provocó la intervención de brigadas de auxilio y obligó a suspender el paso vehicular en la zona.

El Salvador: Accidente de tránsito en carretera hacia Candelaria de La Frontera deja dos fallecidos y varios heridos

TECNO

Palmeiras se convierte en el primer club latinoamericano en usar la IA táctica de Google

Palmeiras se convierte en el primer club latinoamericano en usar la IA táctica de Google

Cómo funcionan los tres husos horarios en el Mundial 2026 y cómo configurarlos en el celular

Cuáles son las apps no recomendadas para ver el Mundial

100 frases para enviar a papá en WhatsApp el Día del Padre hoy

Países Bajos vs. Japón: la predicción de los algoritmos del resultado final

ENTRETENIMIENTO

Jeff Goldblum reveló la regla que sigue antes de dejar que sus hijos vean “Jurassic Park”

Jeff Goldblum reveló la regla que sigue antes de dejar que sus hijos vean “Jurassic Park”

Anna Faris reveló cómo atravesó su divorcio de Chris Pratt: “Estaba sintiéndome triste”

Paul McCartney responde a las críticas sobre estereotipos de género en su nueva canción

Martin Scorsese rememora el impacto de Jodie Foster a los 12 años en ‘Taxi Driver’: “Tenía autoridad, no bromeo”

“Nada de proyecciones, solo ganas de seguir creando”: Keanu Reeves desvela su nueva etapa como músico con Dogstar

MUNDO

Donald Trump pidió frenar los ataques en Medio Oriente y aseguró que el acuerdo con Irán está “muy cerca”

Donald Trump pidió frenar los ataques en Medio Oriente y aseguró que el acuerdo con Irán está “muy cerca”

El hidrógeno toma impulso en Europa: un motor pionero genera electricidad sin carbono

Tragedia en India: un avión militar se estrelló en la ciudad de Jorhat y murieron al menos cinco soldados

Israel respondió a la amenaza de Irán de suspender las negociaciones con EEUU por los ataques en Beirut: “El régimen, como siempre, está mintiendo”

Ucrania atacó una planta proveedora de explosivos para el ejército ruso y depósitos de combustible cercanos a Moscú