Tres personas fallecidas y dos lesionadas en recientes accidentes viales en El Salvador

Una mujer falleció tras ser atropellada por un vehículo particular cuando intentaba cruzar la autopista hacia Comalapa, a la altura del Instituto Nacional de Santo Tomás en San Salvador. (Foto: Comandos de Salvamento)

Una mujer falleció tras ser atropellada por un vehículo particular mientras intentaba cruzar la autopista que conduce hacia Comalapa, a la altura del Instituto Nacional de Santo Tomás, en San Salvador. Comandos de Salvamento llegó al lugar para brindarle auxilio, pero debido a la gravedad de las lesiones, la persona perdió la vida. El accidente ocurrió en una zona de intenso tránsito y hasta el momento no se han difundido detalles sobre la identidad de la víctima ni del conductor implicado.

Dos motociclistas perdieron la vida en distintos siniestros viales

Uno de los incidentes se registró en el Boulevard Luis Poma, en Antiguo Cuscatlán, La Libertad Este, donde un motociclista perdió el control de la unidad y chocó, a causa de ello, perdió la vida. La emergencia fue atendida por Elementos de Cruz Verde Salvadoreña quienes acudieron al lugar para asistir a a víctima, pero al llegar confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

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Otro motociclista murió tras ser impactado por un vehículo en el kilómetro 42 de la carretera entre Santa Ana y San Salvador, en el sector de El Congo. (Foto: Cruz Verde Salvadoreña)

Un segundo motociclista perdió la vida tras ser impactado por un vehículo en el kilómetro 42 de la carretera que conecta Santa Ana con San Salvador, específicamente en el sector de El Congo. Cruz Verde El Congo y Cruz Verde Zapotitán. El conductor del vehículo involucrado fue atendido en el sitio por los equipos de emergencia.

Cuerpos de socorro atendieron a dos lesionados en accidente vial ocurrido sobre Bulevar del Ejército

En un hecho distinto, dos conductores resultaron lesionados tras una colisión en el Bulevar del Ejército, a la altura de Molsa, en la intersección con la 50 avenida sur, en San Salvador. Según el relato de uno de los conductores, circulaba sobre el bulevar cuando otro vehículo, que venía por la 50 avenida sur, no respetó la señal de alto, lo que provocó la colisión. Comandos de Salvamento brindó auxilio a los lesionados en el lugar.

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Dos conductores resultaron lesionados en una colisión sobre el Bulevar del Ejército, en la intersección con la 50 avenida sur, en San Salvador. (Foto: Comandos de Salvamento)

Estadísticas viales actualizadas en 2026

En lo que va de 2026, el Observatorio Nacional de Seguridad Vial reporta que han fallecido 292 motociclistas y 236 peatones en siniestros viales. Entre las víctimas mortales se cuentan 117 adultos mayores, 111 adultos en edad productiva y seis menores de edad que han muerto al ser arrollados.

Estas cifras forman parte de un registro total de más de 660 personas fallecidas en 10,529 accidentes de tránsito, que también han dejado 7,162 personas lesionadas.

Las principales causas de estos hechos incluyen la distracción del conductor, la invasión del carril y no respetar las señales de tránsito.

En lo referente a accidentes que involucran a motociclistas, se presenta un incremento del 32 % respecto al mismo periodo del año anterior, sumando 614 incidentes en 2026. Además, se registran 646 lesionados y 86 fallecidos en este grupo, lo que representa un aumento del 42 % en muertes de motociclistas en comparación con 2025.

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Los accidentes de tránsito en 2026 ya suman más de 10,529 casos, con más de 660 fallecidos y 7,162 personas lesionadas. (Foto: Comandos de Salvamento)

Las cifras del observatorio reflejan el impacto sostenido de los accidentes viales en la salud y seguridad de la población, así como la importancia de mantener y fortalecer las medidas de prevención y el respeto a las leyes de tránsito en el país.