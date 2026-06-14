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Soledad Fandiño recordó el desopilante encuentro que tuvo con Lionel Messi en Miami: “¡La firma en tu camiseta!"

En pleno clima mundialista, la actriz relató el momento con el ídolo y su hijo Milo y la foto imperfecta que igual compartió en redes

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Soledad Fandiño recordó cómo fue el momento en que su hijo Milo se encontró con Lionel Messi y la actitud que tuvo que tomar para conseguir su camiseta autografiada (Mundo Mundial - DGO Stream)

La fiebre mundialista se apodera de cada rincón del país a medida que se acerca un nuevo partido de la Selección Argentina, esta vez frente a Argelia. Las cábalas y los rituales se multiplican entre fanáticos y famosos, ansiosos por vivir otra jornada con el equipo de Lionel Messi en cancha. En ese clima de expectativa, las anécdotas vinculadas al capitán albiceleste también salen a la luz, y fue Soledad Fandiño quien sorprendió al contar cómo fue el encuentro de su hijo Milo con Messi, en Miami, durante octubre de 2022.

El recuerdo surgió al aire en medio de Mundo Mundial (DGO Stream), durante una charla distendida con Andy Kusnetzoff y Rafa Cotelo. La secuencia comenzó con Kusnetzoff intentando sacar a la luz la historia detrás del encuentro con Messi previo a la Copa del Mundo en Qatar. “El tema fue así: jugaba Argentina acá en Miami y estábamos obviamente con ganas de ir a ver a Messi. Bueno, nos vemos el partido, todo, y después nos acompañan a la parte donde estaban todos los jugadores. Y Messi lo llama a Milo y se pone a hablar con él. Re buena onda es. La humildad... Y vuelve Milo, no le pidió ni la foto ni la firma. Entonces yo ya ahí estaba como que: ‘Pero nene, andá’”, relató Fandiño, aún sorprendida por la sencillez del capitán.

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Luego Fandiño siguió con la historia, recordando el dilema de su hijo: “¡La firma en tu camiseta!”. En ese momento Milo, sincero, le confesó: “Mamá, yo siento que me voy a arrepentir toda la vida de no pedirle esto, pero no me animo”. El estudio se llenó de risas y complicidad. “Ahí te ponés en modo mamá...”, apuntó Kusnetzoff.

Lionel Messi con barba sonríe junto a un niño con cabello largo y camisa celeste y blanca de Argentina, ambos mirando a cámara
Lionel Messi sonríe junto al hijo de Soledad Fandiño en un divertido encuentro en Miami en octubre de 2022 (Instagram)

La escena continuó con el empuje maternal de Soledad, que finalmente consiguió que Messi le firmara la camiseta a Milo. “Messi le firma la camiseta y se reía, le firmó la camiseta”, agregó, transmitiendo la emoción del instante. Kusnetzoff celebró el desenlace: “Ahí viene bien, vos decís qué lindo”.

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Pero la historia no terminó ahí. Fandiño confesó que, ya en la zona de los jugadores, intentó aprovechar la situación para conseguir la foto soñada. “Yo estaba quedando ahí. Digo: ‘¿Hacemos una grupal?’”, propuso. Cotelo bromeó: “No, para salir yo”. Fandiño explicó: “Claro. Nos ponemos ahí y René (Pérez) dice: ‘Bueno, pero yo la saco’. Entonces yo ahí ya con miedo dije: ‘Uh, sacame varias’, le digo, dale. Ahí se pone, saca y dice: ‘Ya está’”.

Lionel Messi, Residente, Soledad Fandiño y un niño posan sonrientes. Todos llevan camisetas de Argentina y credenciales de acceso. Fondo de pared blanca
El futbolista Lionel Messi comparte un momento especial con Soledad Fandiño, su pareja René Pérez y su hijo Milo, todos sonriendo y vestidos con la camiseta de Argentina (Instagram)

La actriz repasó ese momento en que todo parecía salir perfecto, hasta que revisó la imagen. Kusnetzoff miró la foto y comentó: “Acá la veo bien”. Pero Fandiño le advirtió: “Sí, pero hacele zoom”. La reacción fue inmediata. “¡No!”, exclamó Kusnetzoff al descubrir el detalle. Fandiño lo explicó con humor: “¡Estoy tuerta!”. El conductor agregó: “Un ojo cerrado, tipo guiñada”. Fandiño, entre risas, recordó el diálogo con el padre de su hijo: “Pará, le digo: ‘Pasame más’. ‘No, chica, esa era la única’. ¿Cómo que era la única? ¡La única foto, bolu...! La quiero subir en el Instagram, ¿entendés?”.

Kusnetzoff le preguntó si la había subido igual. Fandiño respondió con naturalidad: “La subí igual. Claro, era Messi”. Así, la historia cerró con la imagen imperfecta, pero imborrable, de un encuentro único entre Milo y el capitán de la Selección.

En la previa de una nueva presentación de la Argentina en el Mundial, la anécdota de Soledad y su hijo se sumó a las tantas historias que rodean el fenómeno Messi. Un instante fugaz, una foto con un guiño involuntario y una camiseta firmada bastaron para que madre e hijo atesoren un recuerdo que, más allá de la perfección o el encuadre, quedará para siempre en la memoria familiar. Porque, en tiempos de mundial, el folclore también se construye con pequeñas hazañas, nervios, sonrisas y esa emoción genuina que solo el fútbol y los ídolos pueden despertar.

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