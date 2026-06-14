República Dominicana

Accidente de tránsito en República Dominicana deja 16 empleados gubernamentales heridos

El intendente Santiago Julio Mejía, del Cuerpo de Bomberos, informó que el conductor y un pasajero delantero presentaron las lesiones más severas y que la evaluación médica continúa mientras siguen las verificaciones

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Un accidente en República Dominicana dejó al menos 16 empleados de Supérate afectados cuando un autobús impactó contra una banca de lotería en la carretera Hato Mayor–San Pedro de Macorís. (Foto cortesía redes sociales EnKalienteRD)
Un accidente en República Dominicana dejó al menos 16 empleados de Supérate afectados cuando un autobús impactó contra una banca de lotería en la carretera Hato Mayor–San Pedro de Macorís. (Foto cortesía redes sociales EnKalienteRD)

Un accidente registrado en la República Dominicana dejó como saldo al menos 16 empleados de la Dirección de Desarrollo Social Supérate afectados, luego de que el autobús en el que viajaban impactara contra una banca de lotería ubicada en la carretera Hato Mayor–San Pedro de Macorís. El hecho ocurrió cuando el grupo se dirigía a una jornada programada en el polideportivo de Hato Mayor.

El vehículo involucrado en el incidente pertenece al Ayuntamiento de San Pedro de Macorís y transportaba a colaboradores vinculados al programa Supérate, según datos aportados por los organismos de socorro. De acuerdo con la información preliminar difundida por Santiago Julio Mejía, intendente del Cuerpo de Bomberos de Hato Mayor, el accidente generó una rápida movilización de los equipos de emergencia para asistir a los afectados.

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Entre los pasajeros lesionados se identificaron casos de diversa gravedad. El reporte inicial indica que el conductor del autobús y un hombre que ocupaba la parte delantera del vehículo sufrieron las lesiones más severas. Según Mejía, el ocupante delantero presentó trauma craneoencefálico y fractura de pierna, mientras que el conductor recibió atención prehospitalaria antes de ser trasladado a un centro de emergencia en la zona por heridas de consideración derivadas del impacto.

El autobús del Ayuntamiento de San Pedro de Macorís trasladaba a colaboradores de Supérate hacia una jornada programada en el polideportivo de Hato Mayor. (Foto cortesía redes sociales)
El autobús del Ayuntamiento de San Pedro de Macorís trasladaba a colaboradores de Supérate hacia una jornada programada en el polideportivo de Hato Mayor. (Foto cortesía redes sociales)

La distribución de los heridos requirió el traslado inmediato a distintos centros médicos de la zona. Cinco personas fueron ingresadas en el Hospital Dr. Leopoldo Martínez de Hato Mayor, mientras que otras nueve recibieron atención en el Hospital Regional Dr. Antonio Musa de San Pedro de Macorís. En tanto, dos de los lesionados debieron ser derivados a centros especializados en Santo Domingo, ante la gravedad de sus cuadros clínicos.

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Las autoridades mantienen bajo evaluación el estado de salud de los afectados. “Estas cifras son preliminares y podrían variar conforme avanzan las labores de asistencia y verificación por parte de los organismos de emergencia”, sostuvo Mejía al referirse al balance de personas atendidas tras el suceso. Equipos del Cuerpo de Bomberos y personal de salud permanecen en alerta para dar seguimiento a la evolución de los pacientes.

Las autoridades del programa Supérate señalaron: “Ante esta situación, expresamos nuestra solidaridad con las personas afectadas y sus familiares. La institución se mantiene brindando acompañamiento y apoyo al personal involucrado y a sus familiares, en coordinación con las entidades médicas y organismos de emergencia correspondientes”.

El conductor del autobús y un ocupante de la parte delantera sufrieron las lesiones más severas tras el accidente en Hato Mayor. (Foto cortesía Supérate República Dominicana )
El conductor del autobús y un ocupante de la parte delantera sufrieron las lesiones más severas tras el accidente en Hato Mayor. (Foto cortesía Supérate República Dominicana )

El accidente del autobús que transportaba empleados de Supérate ocurre en medio de un escenario donde la seguridad vial representa un desafío para las autoridades y la sociedad dominicana.

El accidente se suma al contexto de siniestralidad vial que enfrenta la República Dominicana en 2026. Datos del Observatorio Permanente de Seguridad Vial (OPSEVI) del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre señalan que en lo que va del año se han registrado 945 personas fallecidas a raíz de accidentes de tránsito en el país. El mismo informe detalla que 30,826 personas resultaron lesionadas en incidentes viales.

El accidente de tránsito se inscribe en un contexto de siniestralidad vial en República Dominicana, donde OPSEVI reportó 945 fallecidos y 30.826 lesionados en 2026. (Foto cortesía)
El accidente de tránsito se inscribe en un contexto de siniestralidad vial en República Dominicana, donde OPSEVI reportó 945 fallecidos y 30.826 lesionados en 2026. (Foto cortesía)

Según las estadísticas del OPSEVI, en promedio se producen tres muertes diarias por accidentes de tránsito, siendo los jóvenes menores de 24 años el grupo poblacional más afectado. La información oficial también destaca que en ese periodo se documentaron 1,503,418 infracciones vinculadas al tránsito y que el parque vehicular nacional alcanzó los 6,194,052 vehículos.

De forma paralela las autoridades registran un incremento en la cantidad de licencias de conducir emitidas llegó a 2,082,522 y la población total estimada para 2026 ronda los 10,957,687 habitantes.

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