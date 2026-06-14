Pánico en Río de Janeiro: un choque de dos helicópteros dejó seis muertos y transformó un barrio residencial en una zona de desastre

Imágenes de la zona de desastre en Río de Janeiro tras el choque de dos helicópteros.

Una catastrófica colisión en el aire entre dos helicópteros sacudió la mañana de este domingo Río de Janeiro, dejando un saldo de al menos seis personas fallecidas, la destrucción total de una veintena de vehículos eléctricos y escenas de pánico en una de las áreas residenciales más concurridas de la ciudad.

El incidente aéreo se registró exactamente a las 8:59 hora local (11:59 GMT) en el barrio de Recreio dos Bandeirantes, en la zona oeste de la ciudad carioca. De acuerdo con los reportes oficiales del Cuerpo de Bomberos de Río de Janeiro, los equipos de emergencia que se trasladaron de inmediato al lugar localizaron inicialmente cinco cuerpos calcinados dentro de la primera aeronave. Minutos más tarde, tras expandir el perímetro de búsqueda, los rescatistas hallaron a la sexta víctima fatal en el segundo helicóptero, el cual se precipitó a unos cien metros de distancia del primer punto de impacto.

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Fuego en el estacionamiento y lluvia de escombros

Llamas tras el choque de dos helicópteros en Río de Janeiro, que dejó seis muertos y destruyó 20 autos eléctricos en Recreio dos Bandeirantes. (Foto: Captura de pantalla)

Según reportaron testigos a los canales informativos locales de O Globo, el choque produjo una fuerte explosión en el cielo que interrumpió la calma dominical del vecindario. Tras el impacto, uno de los aparatos cayó en picada dentro del estacionamiento privado de un complejo comercial. El impacto provocó un incendio de grandes proporciones que alcanzó una estación de carga, desatando reacciones en cadena que destruyeron por completo unos veinte automóviles eléctricos que se encontraban estacionados en el lugar. Las densas columnas de humo negro resultantes resultaron visibles desde varios kilómetros a la redonda.

Llamas y un denso humo negro consumen un estacionamiento en Río de Janeiro tras el choque de dos helicópteros en pleno vuelo, accidente que dejó seis muertos. (Foto: Captura de pantalla)

El portavoz del Cuerpo de Bomberos, Fabio Contreiras, detalló a la prensa brasileña que la violencia de la colisión desintegró parcialmente las estructuras de ambos helicópteros. Como consecuencia, una peligrosa lluvia de piezas metálicas, hélices y fragmentos de fuselaje salió proyectada a gran velocidad hacia las calles y las fachadas de los edificios residenciales y comerciales aledaños. A pesar de los daños materiales en balcones y ventanas de la zona, los servicios sanitarios no han reportado hasta el momento víctimas civiles o heridos en tierra.

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Investigación sobre el espacio aéreo

Efectivos de la Policía Militar y de la defensa civil cercaron de inmediato las avenidas principales del sector para facilitar las labores de remoción de escombros y permitir el enfriamiento de las baterías de litio de los vehículos afectados, un proceso que requirió protocolos especiales por parte de los bomberos.

Hasta las primeras horas de la tarde, las identidades de las víctimas y las hojas de ruta de los vuelos no habían sido divulgadas por las autoridades de seguridad pública. Investigadores del Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (CENIPA) de la Fuerza Aérea Brasileña ya se encuentran en el sitio del siniestro realizando las primeras pericias técnicas para determinar qué causó la aproximación fatal de las dos aeronaves en un espacio aéreo frecuentado por servicios de turismo y vuelos ejecutivos.

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