Crimen y Justicia

Un ex candidato a concejal fue detenido tras el hallazgo de casi media tonelada de cocaína en Tucumán

Rodrigo Cristián Chávez es un conocido comerciante de la ciudad tucumana de Famaillá y es, además, empleado del Gobierno de Tucumán

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Composición fotográfica de un hombre de rostro serio en tono azulado junto a una imagen de cocaína prensada con el sello de un delfín
Rodrigo Cristián Chavez, ex concejal de Tucumán, tras su detención por el hallazgo de 470 kilos de cocaína con el sello de un delfín.

La Junta Electoral de Tucumán confirmó, para las elecciones provinciales de junio 2023, a Rodrigo Cristián Chávez como candidato titular a concejal por Movimiento Unidad Popular (M.U.P) en Famaillá, declarada la “Capital Nacional de la Empanada”.

El tucumano logró apenas 292 votos en las 101 mesas dispuestas (un 1,04 por ciento) para los electores en la ciudad de casi 43 mil habitantes, para la lista de la agrupación peronista que apoya al gobernador Osvaldo Jaldo y es opositora al actual intendente Enrique Orellana.

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Chávez no ganó, pero su paso por la política hizo más resonante su detención tras el hallazgo de una camioneta con 470 kilos de cocaína en la ruta nacional 157, a la altura de Arroyo Seco, en un control del Escuadrón “Aguilares” de Gendarmería.

Rodrigo Cristian Chavez junto al gobernador Osvaldo Jaldo
Rodrigo Cristian Chavez junto al gobernador Osvaldo Jaldo

De acuerdo a medios locales, el comerciante, de 47 años, es conocido por una próspera verdulería que funciona las 24 horas en el centro de la ciudad. Sin embargo, no está inscripto en ese rubro según los registros de ARCA.

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Al mismo tiempo, entre 2015 y 2024 se desempeñó como empleado municipal, aunque dependía del gobierno provincial, detallaron fuentes del caso a Infobae.

¿Cómo quedó Chávez involucrado en la causa narco en manos del fiscal federal Rafael Vehils Ruiz? La investigación lo señala como el dueño de la camioneta Toyota, modelo Hilux, que trasladaba la droga que llevaba el sello de un delfín y que fue incautada el 4 de junio pasado.

Agentes inspeccionan paquetes de droga amarilla. Un primer plano muestra un bloque de cocaína con un relieve de delfín. Bultos verdes y bidones en una camioneta
Efectivos de seguridad inspeccionan paquetes de cocaína hallados en una camioneta en Tucumán.

Los 449 paquetes paquetes iban en la caja del vehículo y, quien se encargó del método de ocultamiento, no se esmeró demasiado: estaban cubiertos por la carpa de la camioneta, detrás de bidones de combustible, envueltos en bolsa de arpillera de color verde.

Un desgano llamativo para un cargamento valuado en más de 10 mil millones de pesos, exactamente, en $10.313.407.750, de acuerdo al avaluo de la fuerza de seguridad.

El hombre que iba detrás del volante, un chofer de 62 años, fue inmediatamente detenido. Se trata de Marcos Martín Nacif. Según sus antecedentes e información aportada por la Dirección Antidrogas de Gendarmería, registra 46 movimientos migratorios a países limítrofes por Salvador Mazza y Puerto Chalanas (Salta); Bernardo de Irigoyen (Misiones) y Paso de los Libres (Corrientes).

En este caso, según aseguró a los efectivos, iba desde Famaillá a la localidad de Atahona, también en Tucumán.

El jefe de la organización

El procedimiento, que contó el apoyo de la Unidad de Inteligencia Criminal “Tucumán”, fue solo el inicio de una investigación que apunta a Jorge Alejandro “Pelaín” Nacif, pariente de Marcos Martín Nacif, el chofer, como el dueño de los ladrillos de cocaína.

Alejandro “Pelaín” Nacif, presunto narco tucumano capturado por la Policía
Alejandro “Pelaín” Nacif, presunto narco tucumano capturado por la Policía

“Pelaín” es un presunto narcotraficante, señalado como uno de los principales proveedores de cocaína en el sur de la provincia de Tucumán. Tras haber estado prófugo durante seis meses, y con una recompensa de 10 millones de pesos ofrecida por el gobierno provincial por información que llevara a su paradero, fue capturado en abril de este año por la Policía tucumana, precisamente, en la ciudad de Famaillá, de donde es oriundo.

El supuesto narco se refugiaba en una casa de dos pisos “blindada” con portones reforzados con trabas internas, con cámaras de seguridad que monitoreaba desde su dormitorio y boyeros electrificados.

Cuando llegaron los policías, se lanzó del primer piso hacia una casa vecina. Corrió, pero lo interceptaron a 50 metros, con su celular y una muda de ropa.

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