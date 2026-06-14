Salud

Expertos destacan cinco opciones de cardio de bajo impacto para entrenar con intensidad

El auge de rutinas que elevan el pulso con menos carga articular impulsa alternativas como natación, elíptica y bicicletas, con ajustes de esfuerzo para quienes conviven con lesiones, dolor o buscan constancia

Guardar
Google icon
Hombre atlético de 40+ años con ropa deportiva azul y negra se toca el pecho, sentado en un banco. Una imagen digital de un corazón y un ECG se superpone sobre su torso.
Estas modalidades permiten aumentar la frecuencia cardíaca y minimizar el impacto articular en rutinas sostenibles (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aumento del interés por el ejercicio cardiovascular de bajo impacto refleja la creciente preocupación por proteger las articulaciones sin renunciar a la intensidad. Expertos entrevistados por GQ destacan cinco alternativas principales, valoradas por su capacidad de ofrecer entrenamientos efectivos y seguros.

Estas variantes permiten aumentar la frecuencia cardíaca, minimizar el impacto articular y realizar entrenamientos sostenibles, lo que resulta conveniente para personas con lesiones, problemas articulares o quienes buscan una actividad física de largo plazo.

PUBLICIDAD

La doctora Megha Abraham, médico especialista en medicina deportiva de UTHealth Houston, subraya: “Es una manera estupenda de hacer ejercicio y mantenerse activo sin someter a las articulaciones a grandes esfuerzos, sobre todo si padeces enfermedades o lesiones previas”.

Milica McDowell, vicepresidenta asociada de educación en US Physical Therapy, indica que estas alternativas “permiten darle tan duro como quieras, sin preocuparte de reventarte las rodillas”. La combinación de seguridad y capacidad de personalización ha convertido estas opciones en una tendencia entre personas de distintas edades, según el análisis de GQ.

PUBLICIDAD

1. Cinta de correr inclinada

Una mujer corre en una cinta inclinada en un gimnasio. Se ven grandes ventanas con árboles verdes afuera y otras máquinas de ejercicio.
Añadir inclinación a la cinta de correr cambia de inmediato la mecánica corporal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Añadir inclinación a la cinta de correr implica un cambio inmediato en la mecánica corporal. “Lo que me gusta es que cambia la posición del tobillo, la cadera, la rodilla y la columna vertebral”, afirma McDowell en GQ. Introducir una pendiente reduce la carga en las articulaciones, especialmente útil para quienes encuentran incómodo correr en plano.

El fisiólogo del ejercicio Alex Rothstein, profesor asistente en el Instituto de Tecnología de Nueva York, señala que la inclinación disminuye la fuerza descendente ejercida en cada paso. “No es como si estuvieras dando saltitos y aterrizando en la cinta”, advierte el especialista. Aunque sigue habiendo algo de impacto, este es mucho menor, lo que protege a quienes buscan evitar molestias articulares.

2. Máquina elíptica

Una mujer sonriente con ropa deportiva ejerce en una elíptica gris y negra en un gimnasio moderno. Se ven otras personas y ventanales al fondo.
La máquina elíptica fue creada como una alternativa de bajo impacto a la cinta de correr (Imagen Ilustrativa Infobae)

La máquina elíptica fue creada como sustituto de bajo impacto para la cinta de correr. “Dado que los pies no se separan de su apoyo, la elíptica produce una fracción del impacto que se obtendría corriendo”, explica McDowell a GQ.

Además, algunos modelos incorporan manillares móviles, lo que permite ejercitar el tren superior y aumentar el gasto calórico: “Al incorporar las extremidades superiores, también quemarás más calorías”, agrega.

Un aspecto relevante es la necesidad de un modelo que se adapte al paso natural del usuario. Como destaca Rothstein, las máquinas con movimiento fijo pueden no ajustarse bien al patrón natural de caderas, rodillas y tobillos, por lo cual se debe buscar una elíptica con rango de movimiento cómodo para cada persona.

3. Natación

Un nadador masculino, Michael Phelps, está sumergido bajo el agua en una piscina, usando gafas y bañador negro, con burbujas alrededor y una cuerda de carril rojo visible.
La natación sobresale como opción de menor impacto para personas con antecedentes de lesiones, artritis u otras afecciones articulares (Imagen Ilustrativa Infobae)

La natación sobresale como opción para quienes tienen antecedentes de lesiones, artritis u otras afecciones articulares. Abraham comenta en GQ que suele recomendar ejercicios acuáticos a estas personas: “Hay algo de impacto, dependiendo de la fuerza con que nades, pero en general va a ser una opción de menor impacto”.

Entre sus ventajas, la natación ofrece un ejercicio cardiovascular completo y movilidad articular a través de grandes rangos de movimiento. Sin embargo, Rothstein indica que la natación solo requiere contracción muscular concéntrica. El agua frena el movimiento, por lo que el cuerpo no entrena la contracción excéntrica, necesaria para muchas tareas diarias y actividades funcionales.

4. Bicicleta estática

Primer plano de una mujer entrenando en una bicicleta fija, lleva auriculares grises y un reloj inteligente en su muñeca derecha. Fondo desenfocado de gimnasio.
La bicicleta estática se caracteriza por un movimiento circular que elimina impactos repetitivos en las articulaciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

La bicicleta estática se caracteriza por su movimiento circular, que elimina impactos repetitivos en las articulaciones. Abraham la considera “una gran opción, especialmente si tienes lesiones de rodilla o de cadera”. La intensidad del entrenamiento se puede ajustar, permitiendo desde rutinas suaves hasta modelos de alta exigencia tipo HIIT.

Utilizar zapatillas de spinning mejora la eficiencia y el equilibrio del pedaleo. Según Rothstein, la modalidad de bicicleta de spinning ayuda a concentrarse y a “ir absolutamente a por todas”. Las bicicletas estáticas convencionales cumplen su función, pero los especialistas advierten que involucrarse plenamente permite mejores resultados, tal como recoge GQ.

5. Bicicleta de aire

Una mujer de cabello rubio recogido con cola de caballo y vestimenta deportiva oscura, pedalea intensamente en una bicicleta de aire en un gimnasio.
La bicicleta de aire combina las ventajas de la elíptica y la bicicleta estática en un solo entrenamiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

La bicicleta de aire combina las ventajas de la elíptica y la bicicleta estática, proporcionando un entrenamiento integral sin impacto en las articulaciones. McDowell señala en GQ que aunque no suele ser la elección inicial de muchos usuarios, puede ser una de las mejores alternativas para equilibrar protección articular e intensidad.

Sentarse en este aparato disminuye la carga sobre el peso corporal, mientras el sistema de manivelas obliga a trabajar tanto piernas como brazos. La resistencia aumenta según el esfuerzo aplicado, lo que permite ajustar la intensidad de manera personalizada.

Temas Relacionados

Ejercicio CardiovascularCardio Bajo ImpactoSalud ArticularEntrenamiento Con IntensidadGQNewsroom BUEMagazines

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El juego de ficción en la infancia mejora la salud emocional, según un estudio

Una investigación de la Universidad de Sídney, basada en el seguimiento de más de 1.400 niños, encontró que la capacidad de imaginar situaciones y asumir roles desde edades tempranas se relaciona con menos dificultades psicológicas en etapas posteriores

El juego de ficción en la infancia mejora la salud emocional, según un estudio

Dietas libres de gluten: su impacto en la salud en personas sin diagnóstico y la recomendación de los expertos

Eliminar esta proteína de alimentos podría generar cambios en el bienestar metabólico en personas que no cuentan con enfermedad celíaca o sensibilidad al trigo

Dietas libres de gluten: su impacto en la salud en personas sin diagnóstico y la recomendación de los expertos

Donar sangre puede cambiar vidas: la historia de un paciente que necesita transfusiones cada 20 días

Personas con afecciones como la talasemia mayor encuentran en el apoyo de quienes colaboran en centros de salud una oportunidad para acceder a los tratamientos necesarios. El caso de Andrés Sanna, de 37 años, quien desde los dos necesita transfusiones periódicas

Donar sangre puede cambiar vidas: la historia de un paciente que necesita transfusiones cada 20 días

Chalecos refrigerantes, la apuesta de España en el Mundial para optimizar la recuperación de sus futbolistas

La selección europea utiliza prendas de enfriamiento para controlar la temperatura corporal y acelerar la recuperación tras los entrenamientos, una estrategia respaldada por la ciencia

Chalecos refrigerantes, la apuesta de España en el Mundial para optimizar la recuperación de sus futbolistas

Cómo proteger el colágeno de la piel después de los 25 años, según dermatólogos

Los dermatólogos consultados por Women’s Health señalaron que, desde esa edad, la prioridad es frenar el deterioro de la dermis con medidas sostenidas como fotoprotección diaria, tópicos con evidencia y procedimientos seleccionados

Cómo proteger el colágeno de la piel después de los 25 años, según dermatólogos

DEPORTES

Países Bajos vs Japón, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Países Bajos vs Japón, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Alemania vs Curazao, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Franco Colapinto largará desde la 13ª posición en el Gran Premio de Barcelona de Fórmula 1: hora y cómo verlo en vivo

En la previa de la carrera de Colapinto, Nicolás Varrone terminó 13° en el Gran Premio de Barcelona de Fórmula 2

El gesto de la Mona Jiménez al encontrarse con los jugadores de la selección argentina: el regalo que le hizo Julián Álvarez

TELESHOW

Katja Alemann presentó su espectáculo, Shambhala: “La felicidad tiene que ver con un estado colectivo”

Katja Alemann presentó su espectáculo, Shambhala: “La felicidad tiene que ver con un estado colectivo”

Magui Bravi presenta Hotline, su filme multipremiado en el mundo: “El cine nacional merece más atención”

El boom del teatro porteño que pone a la avenida Corrientes a la altura de Broadway y el West End

Jorge Marrale, el fútbol, Malvinas y un papel que lo conecta con sus grandes pasiones: “El que ama, resiste”

Cuando el Indio Solari se convirtió en El Artista Invitado: un viaje por sus grabaciones con otros músicos

INFOBAE AMÉRICA

El Salvador y el Mundial 2026 entre mercados, hogares y espacios públicos

El Salvador y el Mundial 2026 entre mercados, hogares y espacios públicos

Teo, víctima del régimen de Nicaragua, lidera la reconstrucción de vidas en el exilio

Más de un millón de niños y adolescentes realizan actividades laborales en Honduras

Israel bombardeó un centro de mando de Hezbollah en Beirut en respuesta al lanzamiento de tres proyectiles contra el norte del país

La esencia del acuerdo es la supervivencia de la República Islámica: los errores de la administración Trump