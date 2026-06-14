Magui Bravi presenta Hotline, su filme multipremiado en el mundo: “El cine nacional merece más atención”

Magui Bravi posa con un teléfono rojo y un traje de lentejuelas brillantes contra un fondo oscuro con un halo de luz naranja, promocionando su filme 'Hotline'.

Hay películas que encuentran su identidad en los primeros minutos. Otras la construyen lentamente, escena tras escena, hasta envolver al espectador en una atmósfera de la que resulta imposible escapar. Hotline, el thriller de horror psicológico que llegará a los cines argentinos el próximo 18 de junio, pertenece a esta última categoría.

Su universo está hecho de luces de neón, humo, teléfonos fijos y una Buenos Aires de finales de los ‘80 que parece respirar peligro en cada esquina. Pero detrás de esa reconstrucción de época también hay una historia profundamente humana: la de una mujer que intenta encontrar su lugar en el mundo mientras una amenaza cada vez más cercana comienza a rodearla.

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La protagonista es Malena, interpretada por Magui Bravi en uno de los trabajos más complejos y desafiantes de su carrera. Una mujer que vive entre dos realidades. De noche baila en un cabaret. De día trabaja respondiendo llamadas en una línea erótica telefónica. Dos actividades que le permiten sobrevivir, pero que no alcanzan para llenar el vacío que lleva dentro. Porque Malena sueña con otra vida. Sueña con escribir. Sueña con escapar de una rutina que la mantiene atrapada en un lugar donde siente que no pertenece.

Ese conflicto interno fue precisamente uno de los aspectos que más atrajo a Bravi cuando comenzó a trabajar en el personaje.

Magui Bravi protagoniza el afiche de la película 'Hotline', donde aparece cubierta de sangre y sosteniendo un teléfono rojo

“Malena tiene todo. No solo es un personaje superfísico, sino que también tiene un mundo interno bastante complejo”, contó la actriz en una charla exclusiva con Teleshow. “Trabajamos mucho sobre quién era ella cuando nadie la veía. Sobre sus contradicciones, sobre sus deseos, sobre esa sensación permanente de estar viviendo una vida que no es exactamente la que quiere”.

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Para construirla, recurrió a referencias cinematográficas muy distintas entre sí pero unidas por mujeres que luchan por tomar el control de sus destinos.

“Una referencia muy importante fue Anora, que ganó el Oscar. Otra fue Striptease, que para mí es una película de culto con Demi Moore. Y también Maxxxine, que me encanta. Tomé cosas de esos personajes y después intenté ponerle algo mío, algo de Magui, porque si no el personaje nunca termina de ser verdadero”.

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En esa búsqueda apareció una Malena vulnerable pero resistente. Una mujer confundida por momentos, golpeada por las circunstancias, pero con una determinación silenciosa que nunca desaparece.

Magui Bravi aparece angustiada en una escena de 'Hotline', bajo una luz roja mientras extiende la mano hacia un taladro.

“Buscamos una chica que vive un poco en un mundo del que quiere salir. Que está confundida, sí, pero que al mismo tiempo tiene un objetivo muy claro: escribir. Eso era algo muy importante para nosotros porque la define completamente”, explicó.

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La trama cambia para siempre cuando una llamada rompe la rutina de su trabajo telefónico. Al principio parece una conversación más. Una voz desconocida. Un hombre que habla pausadamente. Pero poco a poco la situación adquiere una dimensión aterradora. El interlocutor comienza a describir con exactitud una serie de asesinatos que mantienen en vilo a toda la ciudad. No tarda en revelar quién es realmente. Es el asesino que aparece cada día en los noticieros. El hombre al que la policía busca desesperadamente. Y tiene un mensaje para ella: será la próxima víctima.

A partir de allí, Hotline se transforma en una carrera contra el tiempo donde la tensión nunca afloja. Una historia que combina elementos del thriller clásico con el horror psicológico y que encuentra gran parte de su fuerza en la interpretación de Bravi.

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Su trabajo fue reconocido en el circuito internacional de festivales, donde recibió los premios a Mejor Actriz en el Stockholm City Film Festival y en el London Women Film Festival. Distinciones que llegaron cuando la película todavía recorría el mundo antes de su estreno comercial.

Magui Bravi y Demián Salomón en una escena tensa de 'Hotline'

“Cuando empezaron a llegar los premios no lo podía creer”, confesó. “Uno hace una película porque cree en ella, porque quiere contar una historia. Después la manda a festivales para ver qué pasa. Pero nunca imaginás realmente que van a reconocer tu trabajo”.

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La emoción se vuelve todavía más evidente cuando recuerda el galardón obtenido en Londres: “Era un festival dedicado a mujeres y recibir ahí un premio como actriz fue un mimo enorme al alma. Son esas cosas que te hacen sentir que todo el esfuerzo valió la pena”.

Los reconocimientos no quedaron solamente en su actuación. La película también obtuvo premios como Mejor Film de Horror en el Kyoto Cinematica Film Festival y en los Chalachitra International Film Awards, una diversidad geográfica que sorprendió incluso a sus propios realizadores.

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“Lo increíble es que estamos hablando de Japón, Inglaterra, India y Suecia. Son culturas totalmente distintas. Y sin embargo la película logró conectar con todas. Eso habla de algo universal que tiene la historia”.

Magui Bravi y María Eugenia Rigón en una escena intensa de "Hotline"

Pero el vínculo de Bravi con Hotline va mucho más allá de la actuación. Porque además fue una de las productoras del proyecto y estuvo involucrada en prácticamente todas las etapas de creación.

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“Para mí fue una ventaja enorme”, explicó. “Poder participar desde la producción me permitió construir a Malena mucho más profundamente. Podía opinar sobre el vestuario, sobre cómo era su casa, sobre los objetos que tenía alrededor, sobre qué escuchaba, qué leía. Todo eso termina formando parte del personaje”.

Su participación se extendió incluso a la posproducción: “Estuve sentada durante todas las etapas. Hablé muchísimo con el equipo sobre la música. Me interesaba saber qué canciones podía escuchar Malena, qué artistas la acompañaban. Hay muchos guiños al rock nacional que la gente seguramente va a descubrir cuando vea la película”.

Esa obsesión por los detalles aparece reflejada en cada aspecto de la puesta en escena. Desde los teléfonos de línea hasta la decoración de los interiores, pasando por la textura visual que remite permanentemente a finales de los años ochenta.

La actriz Magui Bravi en un intenso momento de su película 'Hotline', que ha sido reconocida y premiada internacionalmente por su trama y producción.

Junto a Bravi aparece un sólido elenco integrado por Demian Salomón, María Eugenia Rigon, Pablo Pinto, Germán Baudino, Ezequiel Rodríguez, Darío Levy y Agustín Olcese, nombres muy reconocidos dentro del cine de género argentino.

Y justamente Pablo Pinto, encargado de interpretar al asesino, protagonizó junto a ella una de las secuencias más recordadas por todo el equipo: “La escena final tiene muchísima acción. Había una preparación enorme detrás porque Pablo me lleva dos cabezas de altura”, recordó entre risas. “Teníamos un coach especializado porque había que controlar muy bien la fuerza. Él tiene mucha experiencia, pero igual necesitábamos que alguien supervisara todo”.

Sin embargo, algunas de las mejores ideas surgieron lejos de la planificación: “Hay momentos enteros de esa secuencia que fueron improvisados. La parte del pie, por ejemplo, salió en el momento. Cuando terminamos la toma hubo aplausos cerrados en el set. Todos sentimos que algo había funcionado de verdad”.

Más allá del estreno de Hotline, Bravi también reflexiona sobre el presente del cine de terror argentino, un género que durante años ocupó un lugar marginal y que hoy parece atravesar una etapa de reconocimiento internacional.

Magui Bravi en una intensa escena de su multipremiado filme "Hotline", que ha cautivado audiencias en todo el mundo.

“Creo que el cine nacional se está animando más. Se está arriesgando más”, analizó. “Y para mí hay un punto de inflexión muy claro que fue Cuando acecha la maldad. Esa película abrió puertas. Cuando llegó a Netflix muchísima gente descubrió que en la Argentina se estaba haciendo terror de nivel internacional”.

También menciona otras producciones recientes que considera fundamentales: “Gatillero y Belén son ejemplos increíbles. Son películas completamente diferentes, con presupuestos distintos, pero que lograron recorrer el mundo. Tenemos un cine nacional que merece mucha más atención”.

Su relación con el género está lejos de terminar: “Me encanta el terror. Me gustaría seguir haciendo terror durante mucho tiempo”, aseguró. “Y además tengo varios proyectos basados en libros que me encantaría producir algún día si aparecen los presupuestos necesarios”.

Entre esos sueños también aparece una figura inesperada: “Me fascinaría interpretar a Gabriela Sabatini”, reveló. “Creo que sería uno de los desafíos más difíciles de mi carrera. Tendría que entrenar muchísimo. Algo parecido a lo que hizo, salvando las distancias, Natalie Portman para El cisne negro. Gaby es una de nuestras grandes figuras y siento que tarde o temprano alguien tiene que contar su historia”.

Magui Bravi es capturada en una intensa escena de 'Hotline', su filme aclamado internacionalmente, bajo una dramática iluminación azul y roja.

Mientras imagina futuros proyectos, su presente está atravesado por otro rol que considera mucho más importante que cualquier premio o estreno: la maternidad.

“La maternidad es lo más lindo que me pasó en la vida”, dijo sin dudar. “Toda mi rutina gira alrededor de Galileo”.

La actriz cuenta que organiza sus rodajes junto al padre de su hijo y aprovecha cada momento libre para acompañar su crecimiento: “Los primeros años pasan demasiado rápido y quiero disfrutarlos”.

Y cuando habla de él, la dureza del universo de Hotline desaparece por completo: “Hace poco le mostré la película del Dibu Martínez que produje y que está en Netflix. Ver su cara cuando descubrió que la pelota hablaba fue algo hermoso. Y cuando me ve aparecer en alguna película también. Muchas veces tengo que apagar enseguida porque son películas de terror y todavía es muy chico, pero igual le muestro un poquito”.

El próximo 18 de junio, cuando el filme llegue a los cines argentinos después de su recorrido internacional y sus múltiples premios, el público descubrirá una historia donde cada llamada es una amenaza, cada silencio genera sospechas y cada conversación puede convertirse en una sentencia. Pero también encontrará el trabajo de una actriz que apostó todo por un personaje complejo, imperfecto y profundamente humano. Una mujer llamada Malena que, sin saberlo, está a punto de atender la llamada que cambiará su vida para siempre.