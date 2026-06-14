Katja Alemann presentó su espectáculo, Shambhala: “La felicidad tiene que ver con un estado colectivo”

Katja Alemann presenta su epectáculos Shambhala

La actriz y artista Katja Alemann presentó su nuevo espectáculo con una mirada crítica sobre la actualidad argentina. En dialogo con Teleshow la artista define Shambhala: “Este es un espectáculo político, porque pasa revista por todos los motivos por los cuales no podemos ser felices colectivamente”. La intérprete sostiene que la situación social impacta de lleno en el ánimo colectivo: “Es muy difícil para mí ser feliz si al lado mío vive alguien que es infeliz”.

Al describir el contexto en el que desarrolla su obra, Alemann fue tajante. “La miseria es palpable en todos los ámbitos y la clase media bajó a ser clase baja, pero aun así, propongo celebrar y dar batalla en la conciencia“, relata Alemann a Teleshow.

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La idea de Shambhala, a menudo asociada con la noción de “paraiso supremo” en la tradición tibetana, ha generado interés tanto en ámbitos religiosos como en la cultura popular. El término, también conocido como Shangri-La, designa una utopía legendaria que, según relatos budistas, existiría en algún lugar no especificado de la Tierra.

Katja Alemann definió la felicidad como un estado colectivo y rechazó la idea de salvarse solo en un contexto social advesro

Katja Alemann se consolidó como una figura clave de la cultura porteña de los 80 y 90 protagonista tanto del teatro alternativo como de la televisión masiva. Su recorrido incluye espacios emblemáticos como Marabú, Café Einstein y Cemento, además de sus recordados papeles en la ficción. La versatilidad de su carrera abarca también la literatura, la música y la gestión cultural.

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Alemann continúa vigente con propuestas autogestivas y unipersonales teatrales. Su trayectoria la posiciona como referente de distintas generaciones, entre la experimentación artística y el compromiso con la realidad social.

—¿Cómo definirías tu espectáculo actual?

—Es un manifiesto Katja, como me dijo Muscari. Es un espectáculo político, no partidario. Es político porque pasa revista por todos los motivos por los cuales no podemos ser felices colectivamente.

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—¿Qué temas abordás en el espectáculo?

—Paso revista por varios temas. El primero es la mente. Eso es más en términos individuales, el problema personal de uno, el ruido mental. Nos cuesta mucho vivir en el presente. Estamos todo el tiempo pergeñando ideas y cosas que tenemos que hacer y estamos con todo este ruido mental constante. Después abordo también el dinero, el material, puro y duro. Hago chistes y humor con eso. También hago un conjuro de la felicidad, que es muy divertido. La gente participa siempre del conjuro, es muy gracioso. Paso revista también de nuestros problemas ambientales, de una forma satírica. También la política, tengo el monólogo que todo el tiempo estoy aggiornando porque con todo lo que pasa tengo que agregar cosas. El final es un mito que cuento, que es muy lindo y lo cuento de una manera muy coloquial y simpática.

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—¿Cuál es la diferencia entre disfrutar y ser feliz?

—La felicidad es un estado de gracia, un estado que uno tiene a veces. No es un... soy feliz todo el tiempo en toda mi vida. Hay que pasar por millones de cosas, pero si uno contempla el viaje de la vida desde ese aspecto de felicidad común, no solo la personal, es muy importante.

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—¿Por qué hablás de la felicidad como algo colectivo?

—La felicidad tiene que ver con un estado colectivo. Es muy difícil para mí ser feliz si al lado mío vive alguien que es infeliz. Tenemos que revisar un poco más allá de lo individual, lo grupal, lo comunitario.

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Katja Alemann en la inauguración del legendario Cemento

—¿Qué rol juega la conciencia en la felicidad actual?

—Estamos pasando por una etapa mundial donde la guerra es en la conciencia, en la mente. Todo lo que es los algoritmos, los trolls, la influencia de las redes sociales en la opinión pública es poderosísima. Está muy digitada. Las grandes potencias están privatizando todo, regalando nuestro patrimonio natural y no natural. La guerra en este momento es en la conciencia.

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—¿Qué opinión tenés sobre la situación política y social actual del país?

—Yo soy muy patriota. Quiero que a la Argentina le vaya bien. Quiero encontrar una forma de que no tengamos más estos ciclos autodestructivos, donde hasta ahora votamos la crisis.

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—¿Creés que es posible vivir la felicidad individual si el entorno está mal?

—No existe eso. Eso es egoísmo, individualismo exacerbado, que tiene que ver con esta ultraderecha que te quiere inculcar que vos solo te salvás y el resto que se muera. Eso es parte de esa ideología dominante en este momento. Uno no puede pasar por al lado de alguien que se la está pasando muy mal sin que eso te conmueva, salvo que seas un psicópata o un sociópata. Nosotros somos un pueblo solidario, tratamos de ayudar siempre. En la pandemia estaba todo el mundo tratando de rescatar al otro.

Katja Alemann define a Shambhala en manifiesto escénico

—¿Cuál es tu propuesta desde el espectáculo?

—Todo lo contrario a esa ideología de salvarse solo. Propongo juntarnos, celebrar y dar batalla en la conciencia, tener conciencia de lo que pasa. Por eso el monólogo político, el monólogo ambiental y al final lo llevo por el lado del mito y el amor. Trabajo mucho el tema de la sombra colectiva, porque hoy en día estamos gobernados por nuestra sombra.

—¿Cómo responde el público, en particular las mujeres, a tu propuesta escénica y tus opiniones?

—Las mujeres me agradecen todas. De alguna forma he abierto cabezas desde chica. Legitimé como el lugar de la mujer. Tengo una identidad muy consolidada, feminamente. No hay nadie que me venga a decir nada, ni por asomo. Me pueden discutir la ideología, pero en general la gente me sigue mucho por lo que escribo en las redes. Tengo una comunidad, una comunidad para pensar, para ir reflexionando sobre lo que nos pasa. La gente me agradece mucho porque soy una voz cantante, digo todo lo que pienso y lo escribo.

Katja Alemann estrenó Shambhala y habló con Teleshow sobre los ejes de la obra: mente, dinero, ambiente, política y un “conjuro” con participación del público

—¿Cómo describirías a tu público?

—Es 40 plus. Los pendejos están como un poco en otra, aunque también tengo algunos que son más de culto. Hay mucha gente que sabe de cultura y le interesa la cultura, esa gente me conoce.

—¿En qué proyectos estás trabajando actualmente?

—Estoy preparando dos proyectos audiovisuales. Uno va a ser mi versión de Cemento con todo el material inédito, pero estoy peleando con los formatos digitales. El otro es la vida de mi madre contada por ella misma en una entrevista póstuma. Mi mamá ya falleció, pero un poco contando su vida y la voy a ir documentando con todas las cosas que ha hecho. Mi mamá era una artista increíble.

—¿Cómo vas a abordar el trabajo y el archivo de tu madre?

—Voy a rescatar todo el trabajo de mi madre, que tengo documentado. Ella, al revés de yo, fue buena archivista, era muy buena documentadora. Dejó todo perfectamente puesto. Gracias a ella tengo todas las cosas mías. Toda la obra de ella está en la Galería Rolls, que tiene el estate de mi mamá y lo está queriendo vender como estate completo para un museo o una fundación.

—¿Cómo pensás materializar estos proyectos?

—Voy a hacer esos dos proyectos audiovisuales, pero lleva tiempo. Encima no hay dinero para esto. Uno tiene que ver cómo hace porque todo sale plata. No es que me siento y ya está, tengo que conseguir dinero para eso.