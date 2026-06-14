El juego de ficción en la infancia mejora la salud emocional, según un estudio

El juego de ficción en la infancia incluye transformar objetos cotidianos en elementos imaginarios, como una caja convertida en nave espacial (Imagen Ilustrativa Infobae)

La capacidad de los más pequeños para sumergirse en mundos imaginarios a través del juego de ficción en la infancia podría ofrecer beneficios a largo plazo para su salud. Un estudio reciente de la Universidad de Sídney analizó a más de 1.400 menores y concluyó que quienes muestran mayor habilidad para el juego simbólico entre los dos y tres años tienden a presentar una mejor salud mental en años posteriores.

Según los datos difundidos por Muy Interesante, dicha capacidad está asociada a menos dificultades psicológicas, incluso tras considerar variables como contexto social o nivel educativo.

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Este tipo de juego, que implica transformar una caja en una nave espacial o imaginar compañeros invisibles, suele verse como una rutina en la niñez. Sin embargo, Muy Interesante señala que la ciencia considera estas escenas como claras señales de desarrollo psicológico.

El trabajo dirigido por el equipo australiano, publicado en Early Childhood Education Journal, representa una de las evidencias más sólidas sobre la estrecha relación entre la inventiva infantil y el posterior bienestar emocional.

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Qué es el juego de ficción en la infancia

De acuerdo con los psicólogos citados por Muy Interesante, el juego de ficción consiste en una modalidad de comportamiento simbólico en la que los objetos cotidianos adquieren significados nuevos. Un zapato puede transformarse en un auto y una toalla convertirse en una manta o escudo.

El juego de ficción permite que los objetos cotidianos adquieran significados nuevos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La clave reside en la capacidad del menor para crear realidades paralelas partiendo de objetos simples. Lo esencial no se encuentra en los materiales, sino en la transformación mental que permite explorar mundos inventados.

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El juego simbólico emerge en edades tempranas, habitualmente entre los dos y tres años. Su complejidad aumenta con el tiempo y suele alcanzar su mayor expresión alrededor de los cinco o seis años.

Resultados del estudio australiano sobre juego simbólico y salud mental

El análisis de la Universidad de Sídney se realizó siguiendo la evolución de 1.400 niños, según Muy Interesante. El objetivo fue observar si la precocidad en el juego simbólico se relacionaba con indicadores de salud mental infantil años después.

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Los resultados muestran que quienes desarrollan estas habilidades en la infancia temprana tienden a presentar menos problemas emocionales a medida que crecen. Incluso al tener en cuenta factores ambientales o familiares, la relación se mantiene evidente.

Según los autores del estudio citados por Muy Interesante, la capacidad para imaginar mundos ficticios parece favorecer el equilibrio emocional más de lo que se había estimado previamente.

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La investigación fortalece el argumento de que dichas narrativas imaginativas son algo más que simple entretenimiento y constituyen una herramienta prometedora para la prevención de dificultades emocionales.

Implicaciones educativas y para las familias

Investigadores y especialistas en educación subrayan la importancia de promover el juego de ficción en el hogar y la escuela (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tanto investigadores como especialistas en educación subrayan, a raíz del estudio difundido por Muy Interesante, la importancia de promover el juego de ficción en el hogar y la escuela. Recomiendan ofrecer espacios donde los menores puedan inventar historias, asumir roles y utilizar materiales cotidianos, sin limitarlos a juguetes convencionales.

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De acuerdo con el equipo australiano, estas prácticas contribuyen a potenciar la empatía, la flexibilidad y la autorregulación emocional. Favorecer este comportamiento desde la infancia puede prevenir futuras dificultades y apoyar un desarrollo psicológico saludable durante la adolescencia.

Las conclusiones del estudio sugieren que familias y centros educativos incorporen dinámicas lúdicas que permitan imaginar, crear y vivir historias de manera espontánea, integrando así el juego simbólico como un pilar fundamental del crecimiento infantil.

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La investigación de la Universidad de Sídney, recogida por Muy Interesante, resalta el impacto duradero de la creatividad infantil en la salud emocional. Lejos de tratarse de un simple pasatiempo, el impulso para inventar mundos y asumir papeles distintos puede marcar la diferencia en la trayectoria emocional de las personas, mucho después de haber pasado la etapa del juego infantil.