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La posible formación de Argentina para el debut ante Argelia en el Mundial: el cambio de esquema que evalúa Scaloni

El entrenador de la Selección ultima detalles para definir el equipo que jugará el próximo martes en Kansas City

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Lionel Scaloni sonríe en uno de los entrenamientos de la Selección en Kansas City previos al debut en el Mundial 2026 (Reuters/Denny Medley)
Lionel Scaloni sonríe en uno de los entrenamientos de la Selección en Kansas City previos al debut en el Mundial 2026 (Reuters/Denny Medley)

A dos días para el debut de Argentina en el Mundial 2026 ante Argelia en Kansas City, la principal incógnita en cuanto a la formación titular tiene que ver con el esquema táctico que utilizará Lionel Scaloni. Cada vez quedan menos entrenamientos y el estratega de Pujato va encaminando al equipo que saldrá al campo de juego el próximo martes en el Arrowhead Stadium, a partir de las 22 horas.

Por estas horas, el técnico argentino analiza si juega con la tradicional línea de cuatro defensores o si la modifica por un módulo táctico con tres marcadores centrales y dos laterales volantes. Este cambio estratégico se podría dar a partir de la baja de Nicolás Tagliafico y teniendo en cuenta que tanto Nahuel Molina y Gonzalo Montiel llegarán prácticamente sin rodaje al estreno tras atravesar lesiones musculares.

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Lo concreto es que si Scaloni decide jugar con línea de cuatro defensores, la duda en la banda derecha es si pondrá a Molina o a Montiel. El lateral de River Plate jugó 15 minutos contra Islandia y el defensor del Atlético de Madrid llegará con más de 35 días de inactividad, producto de un desgarro que sufrió en el equipo español. En cuanto a la zaga central, entre Cuti Romero, Nicolás Otamendi y Lisandro Martínez, jugarán dos. El marcador central del Tottenham llega con escaso ritmo futbolístico después de la lesión en la rodilla y la pelea entre el jugador del Manchester United y el flamante refuerzo de River está igual de pareja que en la Copa América 2024, cuando el técnico se inclinó por el Licha.

Cuti Romero y Lisandro Martínez pelean por ingresar en el equipo titular ante Argelia (Reuters/Denny Medley)
Cuti Romero y Lisandro Martínez pelean por ingresar en el equipo titular ante Argelia (Reuters/Denny Medley)

Por otra parte, en el lateral izquierdo Facundo Medina y Nicolás González pelean por el puesto que dejará vacante Tagliafico, quien se recupera de un desgarro grado uno en el sóleo de la pierna izquierda. El mediocampo está más claro con Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Thiago Almada. En cuanto a la delantera, Lautaro Martínez le saca una ventaja a Julián Álvarez porque el último partido del cordobés fue el 5 de mayo en la revancha entre Atlético de Madrid y Arsenal de las semifinales de la Champions League y llega sin rodaje. Obviamente, Lionel Messi será el capitán del equipo.

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La otra opción para la alineación titular es el cambio de esquema. Si Scaloni decide jugar con línea de tres centrales, estos serían Cuti Romero, Otamendi y Lisandro Martínez, sumando a Giuliano Simeone de lateral volante por la derecha y a Nicolás González por la banda izquierda. De Paul, Mac Allister y Enzo Fernández completarían el mediocampo. En ese caso, no estaría Almada y en la delantera jugarían Messi y Lautaro Martínez. Todas estas variables se terminarán de ensayar en el entrenamiento, que comenzará a las 18 de Kansas City y las 20 de Buenos Aires, cuando Scaloni hará la primera prueba futbolística pensando en el debut del martes contra Argelia.

La agenda de Argentina en la Copa del Mundo continuará con el encuentro frente a Austria el lunes 22 de junio, a las 14, en el AT&T Stadium de Dallas y cerrará el Grupo J frente a Jordania el sábado 27, desde las 23, en Dallas.

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