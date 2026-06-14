Un experto de Stanford detalló cómo se originan los tumores más agresivos y qué hábitos ayudan a reducirlos

El fenómeno del ADN extracromosómico afecta a casi 4 millones de personas por año y se asocia con peor pronóstico en cáncer (Captura de video: YouTube/@The.Living.Room.Podcast)

El cáncer afecta a millones de personas en todo el mundo y su estudio sigue evolucionando gracias al progreso científico. El Dr. Paul Michiel, profesor de patología en la Universidad de Stanford y figura destacada en investigación oncológica, compartió en The Living Room Podcast su visión sobre el origen de los tumores más agresivos, así como sobre hábitos que pueden reducir el riesgo de desarrollar la enfermedad.

Los tumores más agresivos suelen estar relacionados tanto con factores genéticos como ambientales. Uno de los hallazgos recientes más relevantes es la presencia de ADN extracromosómico en ciertos tipos de tumores.

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Según el Dr. Michiel, este material genético facilita la evolución y resistencia del cáncer y complica su tratamiento. Para disminuir el riesgo, el especialista resaltó en diálogo con el conductor del podcast, Chris Wharton, la importancia del ejercicio regular, evitar fumar, limitar el consumo de alcohol, alimentarse con productos naturales y mantener vínculos sociales activos.

Qué origina los tumores más agresivos

“El cáncer no es un solo mal, sino un conjunto de enfermedades que comparten la ruptura de las reglas celulares”, explicó el Dr. Michiel. Compartió que su motivación profesional comenzó tras la muerte de su padre, quien falleció a los 51 años por un tumor.

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El ADN extracromosómico aparece en ciertos tumores agresivos y ayuda a explicar su rápida evolución y resistencia al tratamiento del cáncer (Imagen Ilustrativa Infobae)

El investigador remarcó el avance que supuso el descubrimiento del ADN extracromosómico en la comprensión de los tumores de rápida progresión. “La aparición de ADN extracromosómico explica por qué ciertos tumores evolucionan y se vuelven tan agresivos”, detalló.

Este material genético, circular y separado de los cromosomas, permite que los genes asociados al cáncer se dupliquen sin control, favoreciendo que las células tumorales se adapten con rapidez frente a los tratamientos disponibles.

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De acuerdo con estimaciones presentadas en el podcast, este fenómeno afecta a casi 4 millones de personas cada año. Michiel subrayó que los portadores de tumores con esta alteración suelen tener peor pronóstico y enfrentan importantes retos clínicos. “Se vuelve mucho más difícil de rastrear y tratar”, señaló, indicando que el estudio del ADN extracromosómico apenas comenzó a revelar su impacto.

Hábitos que ayudan a reducir el riesgo de cáncer

En The Living Room Podcast, el Dr. Michiel insistió en la influencia del entorno y el estilo de vida en la aparición del cáncer. Respondiendo a la pregunta sobre cómo reducir el riesgo, afirmó que “una de las herramientas más eficaces para reducirlo está al alcance de todos: la actividad física”.

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El Dr. Paul Michiel sostuvo que el ejercicio regular es una de las herramientas más eficaces para reducir el riesgo de cáncer (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendó mantener una actividad física constante y regular, evitar fumar, preferir una dieta basada en alimentos poco procesados y no excederse con el alcohol. Además, destacó la importancia de que cada persona asuma un papel activo en el cuidado de su salud y tome decisiones que favorezcan su bienestar.

El experto matizó que “no existe una garantía absoluta, incluso quienes llevan una vida saludable pueden enfermar”. Agregó que la prevención está determinada también por factores sociales y económicos, como el acceso a la salud, la alimentación y el ambiente.

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Avances y desafíos en la detección y tratamiento

Las opciones para diagnosticar el cáncer de forma temprana aumentaron, aunque persisten limitaciones. “El mayor consenso en la literatura científica es que el ejercicio mejora los resultados tanto en prevención como durante el tratamiento”, indicó Michiel.

En cuanto a la detección, citó colonoscopias, análisis de sangre y nuevas tecnologías, pero advirtió de los riesgos asociados al sobrediagnóstico: “Cuando observas dentro del cuerpo con estas tecnologías, no es raro encontrar algo anómalo, pero muchas veces no se sabe si realmente sería un problema”.

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La detección temprana del cáncer avanzó con colonoscopias, análisis de sangre y nuevas tecnologías, aunque persisten riesgos de sobrediagnóstico (Imagen Ilustrativa Infobae)

El doctor precisó que los avances tecnológicos permiten reconocer alteraciones antes de que el cáncer progrese plenamente, aunque pidió cautela ante pruebas no validadas. “Aún no tenemos una prueba que brinde certeza total”, expresó, subrayando la necesidad de complementar la prevención con los métodos tradicionales.

Vencer los mitos y los retos humanos del cáncer

El Dr. Michiel abordó los prejuicios asociados al cáncer en su participación en The Living Room Podcast. “El mayor mito es pensar que si tienes cáncer, es tu culpa”, enfatizó. Criticó la tendencia a responsabilizar a los pacientes, incluso cuando han mantenido hábitos saludables.

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Analizó también el impacto social y económico de la enfermedad e insistió en la importancia de la resiliencia y el apoyo social para pacientes y familias.

El especialista advirtió que el cáncer no es culpa del paciente y destacó el peso del apoyo social, el acceso a la salud y la colaboración científica (Captura de video: YouTube/@The.Living.Room.Podcast)

Con perspectiva optimista, afirmó: “La capacidad de las personas para tomar decisiones sobre su salud y la colaboración científica global son claves para el futuro de la prevención y el tratamiento”, alentando a la cooperación entre investigadores y al desarrollo de una ciencia más humana.

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Según explicó el especialista en The Living Room Podcast, los progresos en la investigación y los tratamientos han hecho posible que muchas personas con cáncer mantengan una buena calidad de vida y centren su atención en su bienestar, aun cuando conviven con la enfermedad.