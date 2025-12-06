Qué dicen los expertos sobre cómo los probióticos ayudan a la digestión

Los probióticos ayudan a prevenir la diarrea y el estreñimiento, según expertos de Verywell Health, mejorando la salud digestiva general (Imagen Ilustrativa Infobae)

El interés por los probióticos ha crecido en los últimos años, impulsado por la búsqueda de soluciones naturales para mejorar la salud digestiva. Estos microorganismos vivos, presentes en alimentos fermentados y suplementos, han captado la atención de investigadores y profesionales de la salud debido a su capacidad para influir en el equilibrio intestinal y ofrecer alivio frente a molestias comunes como la diarrea, el estreñimiento o el reflujo ácido.

Lejos de ser solo una tendencia, el estudio de los probióticos revela un panorama prometedor, aunque todavía en evolución, sobre sus verdaderos beneficios y limitaciones para el bienestar intestinal.

Los probióticos son microorganismos vivos, como bacterias y levaduras, que se encuentran de manera natural en el sistema digestivo y pueden añadirse mediante alimentos fermentados o suplementos. Según expertos de Verywell Health, estos organismos contribuyen al equilibrio de microbios beneficiosos en el tracto intestinal y favorecen la salud digestiva general.

Efectos del consumo de probióticos en distintos trastornos digestivos

El uso de probióticos ha mostrado potencial para prevenir y aliviar problemas digestivos comunes, entre ellos diarrea, estreñimiento, reflujo ácido y síntomas asociados a la diverticulitis.

El consumo de probióticos favorece el equilibrio de la flora intestinal y puede reducir el riesgo de diarrea asociada a antibióticos (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el caso de la diarrea, destacan por su capacidad para reducir el riesgo de episodios inducidos por antibióticos. Estos medicamentos suelen alterar el balance bacteriano del intestino, lo cual puede provocar esta complicación. Al mantener la diversidad microbiana, los probióticos disminuyen esa posibilidad e incluso podrían evitar la diarrea del viajero, aunque la investigación aún no es concluyente.

Un metaanálisis reciente publicado en Frontiers in Nutrition, evaluó más de 30 estudios y encontró que el uso de probióticos en adultos redujo significativamente la incidencia de diarrea asociada al consumo de antibióticos. El análisis identificó que algunas cepas, como Lactobacillus rhamnosus GG y Saccharomyces boulardii, presentan mayor eficacia, aunque la respuesta puede variar según el perfil de cada paciente.

Respecto al estreñimiento, las evidencias sugieren que los probióticos pueden ser útiles, especialmente en situaciones sin causa precisa, casos crónicos o cuadros relacionados con el síndrome del intestino irritable. Los efectos suelen manifestarse después de varias semanas de uso y la selección de la cepa más eficaz sigue en estudio.

Los probióticos muestran potencial para aliviar el estreñimiento crónico y los síntomas del síndrome del intestino irritable (Freepik)

La Asociación Estadounidense de Gastroenterología no ha emitido recomendaciones específicas para la ERGE, por lo que resulta fundamental consultar con un profesional de la salud, quien podrá indicar también otros tratamientos, como ajustes en el estilo de vida o medicamentos.

Además, podrían ayudar a reducir la inflamación y mantener el equilibrio microbiano intestinal, lo que podría prevenir infecciones o el crecimiento bacteriano excesivo. Ante la falta de resultados concluyentes, las personas con diverticulitis deben buscar atención profesional antes de iniciar cualquier suplemento.

Recomendaciones y precauciones

La utilización de probióticos debe supervisarse siempre por especialistas en salud, especialmente si hay antecedentes de afecciones digestivas. La eficacia de estos microorganismos puede variar según la condición y la cepa específica empleada. Por ello, la orientación médica resulta fundamental para establecer la conveniencia y seguridad de su uso frente a cualquier síntoma digestivo.

Entre las fuentes alimenticias de probióticos, los alimentos fermentados ocupan un lugar destacado por su disponibilidad y tradición en la dieta. En Argentina, algunos de los productos recomendados por especialistas incluyen el yogur tradicional, el kéfir —una bebida fermentada de fácil preparación casera—, el chucrut artesanal (repollo fermentado), y opciones como el queso cuartirolo o los lácteos cultivados.

Los probióticos pueden contribuir a reducir la inflamación intestinal y prevenir infecciones, aunque su eficacia varía según la condición tratada

También se suman a esta lista los pickles fermentados —como pepinos o zanahorias preparados de forma natural. Según expertos de Verywell Health, estos alimentos no solo enriquecen el sabor y la variedad de la dieta argentina, sino que contribuyen activamente a preservar el equilibrio de la flora intestinal, favoreciendo así la salud digestiva en quienes los incorporan regularmente. Esta amplia gama de opciones permite adaptar fácilmente los beneficios de los probióticos a distintos gustos y hábitos de consumo.