Racing y Huracán afrontarán un duelo clave para clasificar a los playoffs del Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

Jugadores de Racing Club y Huracán celebran con euforia en dos momentos distintos de su intenso partido de fútbol.

Uno de los partidos más atractivos de la última jornada de la fase regular del Torneo Apertura tendrá lugar en el Cilindro de Avellaneda, donde Racing y Huracán irán por el boleto para los octavos de final del certamen. La cita comenzará a las 16 en el estadio Presidente Perón, donde arbitrará Leandro Rey Hilfer y televisará ESPN Premium. Al unísono se disputarán otros tres encuentros: Rosario Central-Tigre, Gimnasia La Plata-Argentinos Juniors y Belgrano-Sarmiento.

Independientemente de lo que pueda ocurrir en otros escenarios, tanto la Academia como el Globo tienen claro algo: si triunfan, sellarán su boleto a la próxima ronda. Y también saben que, en caso de acceder al mata-mata, tendrán que afrontarlo en condición de visitante contra uno de los mejores ubicados de la Zona A.

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El equipo de Gustavo Costas atraviesa uno de sus peores momentos. Los resultados adversos, incluida la derrota en el clásico ante Independiente, lo llevaron a estar con la soga en el cuello antes de disputarse esta novena jornada (postergada) del torneo local. Además, también figura fuera de la línea de clasificación para 16avos y 8vos de la Sudamericana tras su empate 1-1 en Venezuela ante Caracas FC.

Para graficar la mala racha de Racing, hay que remarcar que solamente ganó uno de sus últimos siete partidos oficiales (ante Independiente Petrolero en Bolivia por Copa Sudamericana). En el ámbito internacional, definirá su clasificación a las siguientes rondas contra Botafogo (en Río de Janeiro), Caracas y el cuadro boliviano (de local).

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Los dirigidos por Diego Martínez desaprovecharon una chance única en Parque Patricios la jornada pasada, cuando le ganaban a Argentinos Juniors, pero cayeron 2-1 y comprometieron sus posibilidades de clasificación a octavos. Así, perdieron un invicto de seis encuentros (incluido uno por Copa Argentina) y dejaron en el camino los últimos 7 puntos sobre 9 en juego que habían cosechado. Ahora, le llegó el momento de la verdad.

Probables formaciones:

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Racing: Facundo Cambeses, Ezequiel Cannavo, Franco Pardo, Marco Di Césare, Gabriel Rojas; Bruno Zuculini, Santiago Sosa, Matías Zaracho; Santiago Solari, Adrián Martínez y B. Rodríguez. DT: Gustavo Costas.

Huracán: Hernán Galíndez; Leandro Lescano, Lucas Carrizo, Fabio Pereyra, Lucas Blondel; Emmanuel Ojeda, Facundo Waller, Leonardo Gil; Juan Bisanz, Oscar Cortés, Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.

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Estadio: Presidente Perón (Cilindro de Avellaneda)

Hora: 16.00

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Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Televisará: ESPN Premium

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