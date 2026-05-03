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Así llegaron Maia Reficco y Franco Colapinto a la carrera del GP de Fórmula 1: risas, mates y gestos de amor

En Miami, el piloto y la cantante vivieron la previa de la competencia y los fanáticos celebraron la frescura y espontaneidad de la pareja

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De cara a la carrera de este domingo, Maia Reficco y Franco Colapinto llegaron juntos, tomados de la mano y compartiendo mate (X/@MRUpdating)

La Fórmula 1 volvió a ser escenario de emociones intensas este domingo en Miami, y esta vez el foco no solo estuvo puesto en la performance de Franco Colapinto sobre el asfalto, sino también en su flamante romance con Maia Reficco. La pareja, una de las más comentadas del momento, acaparó todas las miradas al llegar juntos al paddock, en una escena que no tardó en viralizarse y convertirse en tendencia en las redes sociales.

Las imágenes que circularon mostraron a Franco y Maia caminando tomados de la mano, compartiendo gestos de complicidad y sonrisas que delatan el gran momento personal que atraviesan. Colapinto, con la indumentaria oficial de su equipo Alpine y con un termo bajo el brazo, no soltó la mano de la actriz y cantante, quien se mostró relajada con un look veraniego, lentes de sol y actitud distendida. La naturalidad con la que se comportaron reafirmó la química entre ambos y los posicionó como una de las apariciones más cálidas y auténticas del evento.

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El furor en redes sociales no se hizo esperar. La felicidad de ver a Franco acompañado desató una ola de mensajes cargados de entusiasmo y cariño. “¡La alegría que me da no verlo llegar solito! Maia hacemos una vaquita pero andá a todos los GP”; “Son preciosos juntos”; “Simples y sencillos como cualquier argentino. Son auténticos, brillan con luz propia”; “Es su amuleto de la buena suerte”, fueron solo algunos de los comentarios destacados en las últimas horas. El público celebró la espontaneidad y la frescura de la pareja, y muchos coincidieron en que la energía de Maia parece ser el mejor talismán para el piloto argentino.

El sábado por la tarde, la pareja también pasó su tiempo juntos frente a las cámaras (REUTERS/Brian Snyder)
El sábado por la tarde, la pareja también pasó su tiempo juntos frente a las cámaras (REUTERS/Brian Snyder)

El romance, sin embargo, no es solo una cuestión de imágenes virales. El sábado por la tarde, Colapinto volvió a demostrar su talento a bordo del Alpine A526 durante la clasificación para el Gran Premio de Miami. El piloto de 22 años culminó en la octava posición, un resultado que fue celebrado tanto por su equipo como por Maia, quien no dudó en acercarse al paddock para felicitarlo. Según pudo verse en un video exclusivo, la actriz estadounidense abrazó a Franco y le dio un tierno beso en la boca, gesto que fue acompañado de palabras de aliento y una sonrisa cómplice. En otra de las postales del fin de semana, Reficco aparece sosteniendo el mate, sumando un guiño argentino a la escena y reforzando la conexión cultural que comparten.

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La historia de Franco y Maia no es nueva para los fanáticos: la pareja ya había dado muestras de su vínculo durante la jornada del Sprint del viernes, cuando celebraron los buenos resultados del piloto con un beso apasionado. Las imágenes de ese momento también circularon rápidamente por redes sociales, despertando una ola de comentarios positivos y mensajes de apoyo. “Viva el amor”, “Patria, familia y Colapinto” y “Buen ritmo, una linda compañía que al parecer le hace bien y millones de argentinos detrás apoyándolo. Esa es la energía que siempre necesita”, expresaron los internautas, que no solo siguen la carrera deportiva de Franco sino que también celebran el costado humano y sentimental del piloto.

Primer plano de Franco Colapinto, vestido con un mono rosa de piloto, y una mujer con blusa roja, sonriendo y mirando un teléfono que ella sostiene
Franco Colapinto celebra con alegría su clasificación para el Gran Premio de Miami, compartiendo un momento íntimo con la conocida actriz (Instagram)

A lo largo del fin de semana, los gestos de cercanía y las muestras de afecto entre Franco y Maia se repitieron en cada aparición pública. Tanto en el paddock como en los boxes, la pareja se mostró unida y cómplice, compartiendo charlas, risas y pequeños rituales que no pasaron desapercibidos para las cámaras. Incluso en los momentos de mayor concentración para el piloto, Reficco se mantuvo a su lado, acompañando con palabras de aliento y gestos de cariño que, según muchos seguidores, se reflejaron en el rendimiento y la confianza de Colapinto en la pista.

La historia de Franco Colapinto y Maia Reficco suma así un nuevo capítulo, esta vez bajo las luces de Miami y en el contexto de uno de los eventos deportivos más importantes del mundo. La pareja, que eligió mostrarse sin vueltas y disfrutar de la exposición con naturalidad, se ganó el corazón del público y dejó en claro que, detrás de cada gran carrera, hay historias personales que suman emoción y color a la competencia.

Mientras el piloto argentino sigue avanzando en su carrera y cosechando logros, el romance con Maia Reficco aporta un condimento especial: alegría, frescura y esa cuota de humanidad que convierte cada aparición en un verdadero fenómeno viral. La Fórmula 1, el amor y la pasión por los grandes desafíos se dieron cita en Miami, y Franco y Maia fueron, sin dudas, los protagonistas indiscutidos del fin de semana.

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