El tierno momento de Bastián Demichelis con su hermana Emma en su cumpleaños: el video que grabó Evangelina Anderson

Bastián Demichelis lleva a su hermana menor Emma dormida sobre su hombro mientras camina por el interior del restaurante en el que celebraron el inicio del día de su cumpleaños, mientras su madre Evangelina Anderson capturó el tierno momento (Video: Instagram)

En el inicio de un día especial, Evangelina Anderson compartió con sus seguidores uno de esos momentos que definen la calidez de su familia. “Emmita se durmió. Menos mal que estás vos Bastián Demichelis para llevarla”, escribió la modelo, mientras grababa a su hijo mayor, quien este domingo cumple 17 años, cargando en brazos a su hermana menor. La escena, sencilla y tierna, quedó registrada en video mientras el grupo familiar salía del restaurante donde celebraban el cumpleaños de Bastián, rodeados de amigos y seres queridos.

La vida del joven, el hijo mayor de Evangelina y Martín Demichelis, siempre estuvo atravesada por los cambios propios de una familia vinculada al deporte profesional. Nacido en Múnich, Alemania, debido a la carrera de su padre, el joven se instaló hace dos años en Argentina junto a su familia. Esta mudanza marcó un nuevo capítulo, en el que las celebraciones y los rituales familiares adquirieron un sentido distinto, más cercano, más presente.

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El festejo de cumpleaños de Bastián Demichelis comenzó la noche anterior con una cena organizada por su mamá, Evangelina Anderson (Instagram)

El cumpleaños de Bastián comenzó con una cena íntima, en la que participaron amigos y familiares. Después de compartir la comida y de soplar las velitas de la torta, la noche fue llegando a su fin y el grupo decidió regresar a casa. En ese instante, la pequeña Emma, la menor de los tres hermanos, se quedó dormida. Sin dudarlo, Bastián la alzó en brazos y la llevó consigo, una imagen que Evangelina no quiso dejar pasar. Ella, móvil en mano, siguió a sus hijos y registró ese instante de hermandad. Con sus palabras junto al video, la modelo destacó el lazo de cuidado y ternura que une a los hermanos.

La relación entre Evangelina y su hijo mayor está llena de gestos y recuerdos compartidos. En la mañana de este domingo la modelo fue publicando en sus redes sociales distintas historias dedicadas a Bastián. Las imágenes repasan momentos clave de su vida: desde el nacimiento en Alemania, pasando por los primeros años, hasta escenas cotidianas donde el niño se muestra sonriente o abrazado a su madre. En todas, Evangelina dejó un mensaje central: “Te amo”. En especial, una fotografía llamó la atención de sus seguidores: la mano de Bastián, ya adolescente, tomando la de su madre.

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Evangelina Anderson saludó a su hijo mayor, Bastián Demichelis, por sus 17 años con una foto especial de ellos juntos (Instagram)

El afecto entre ambos se manifiesta también en pequeños detalles. En el antebrazo de Bastián, puede verse el tatuaje que se hizo recientemente en homenaje a su madre: el diseño reproduce uno de los ojos claros y rasgados de Evangelina, un gesto que ella destacó con emoción en sus publicaciones. Las imágenes muestran al joven cuando era un bebé, riendo a carcajadas ante las palabras tiernas de su mamá, un reflejo de la contención y el cariño que siempre marcaron el vínculo familiar.

El cumpleaños número 17 encontró a Bastián rodeado de afectos y de recuerdos que lo acompañan desde la infancia. La mudanza a Argentina, la cotidianeidad compartida y los rituales familiares construyen un presente en el que los lazos se renuevan y se fortalecen. Evangelina, atenta a cada detalle, eligió mostrar no solo la celebración sino también esos gestos silenciosos que hablan del amor entre madre e hijo.

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"Por siempre mi bebé", escribió Evangelina Anderson a su hijo Bastián Demichelis, el día de su cumpleaños 17 (Instagram)

En este contexto, la familia también atraviesa cambios. Hace un tiempo, Evangelina y Martín Demichelis decidieron separarse después de años de convivencia y tres hijos en común. La adaptación a una nueva dinámica familiar sumó desafíos, pero los momentos compartidos, como el cumpleaños de Bastián, demuestran que el cariño y la compañía siguen intactos.

La jornada de celebración dejó en claro que, más allá de los lugares y de las circunstancias, el vínculo entre Evangelina y su hijo mayor permanece firme. Cada publicación, cada anécdota, cada gesto —como cargar a la hermana menor al final de la noche— hablan de un amor cotidiano, hecho de pequeños actos y recuerdos imborrables.

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