Cultura

Taylor Swift da un paso al frente contra la inteligencia artificial y busca registrar su voz como marca

La superestrella del pop presentó oficialmente muestras de su voz ante la Oficina de Patentes y Marcas Registradas de Estados Unidos para obtener protección legal y frenar el uso no autorizado por tecnología artificial en la música

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Taylor Swift da un paso al frente contra la inteligencia artificial y busca registrar su voz como marca (Foto: REUTERS/Jennifer Gauthier)
Taylor Swift da un paso al frente contra la inteligencia artificial y busca registrar su voz como marca (Foto: REUTERS/Jennifer Gauthier)

Taylor Swift presentó solicitudes ante la Oficina de Patentes y Marcas Registradas de Estados Unidos (USPTO, en inglés) para registrar su voz como una marca comercial.

Esta iniciativa es similar a la tomada por el actor Matthew McConaughey a comienzos de año, ante el surgimiento de contenido generado con inteligencia artificial (IA).

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La cantante envió dos muestras de su voz a la USPTO. Cada uno comienza con “Hola, soy Taylor” y anuncia el lanzamiento de su más reciente álbum, The life of a showgirl, que se publicó a comienzos de octubre.

Contactada, la jefa de prensa de Taylor Swift no respondió de inmediato.

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En septiembre de 2024, la estrella condenó la publicación en la página web de la campaña de Donald Trump de una imagen falsa de ella en la que supuestamente pedía a las personas respaldar la candidatura del multimillonario republicano.

“Esto acrecentó mis miedos sobre la AI, y los peligros de divulgar desinformación”, escribió en ese momento Taylor Swift en su cuenta en Instagram.

La superestrella del pop presentó oficialmente muestras de su voz ante la Oficina de Patentes y Marcas Registradas de Estados Unidos para obtener protección legal y frenar el uso no autorizado por tecnología artificial en la música (Foto Evan Agostini/Invision/AP, archivo)
La superestrella del pop presentó oficialmente muestras de su voz ante la Oficina de Patentes y Marcas Registradas de Estados Unidos para obtener protección legal y frenar el uso no autorizado por tecnología artificial en la música (Foto Evan Agostini/Invision/AP, archivo)

En enero pasado, el actor estadounidense Matthew McConaughey fue el primer artista en pedir a la USPTO protección contra el uso indebido de su voz por parte de modelos de IA.

Numerosos artistas han manifestado su preocupación por el uso de su imagen y voz en creaciones de inteligencia artificial.

Varios estados estadounidense han aprobado leyes para prohibir esta práctica, pero muchos se enfocan sobre todo en usos maliciosos o con propósitos comerciales.

Solo algunas, como la aprobada en 2024 en Tennessee, ofrecen una protección mayor.

Pocos actores han iniciado acciones legales para proteger sus derechos.

El ejemplo más notable es el de Scarlett Johansson, quien en 2023 demandó a la app Lisa AI por crear, sin su consentimiento, un avatar similar a ella con fines publicitarios.

Fuente: AFP

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