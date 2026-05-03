República Dominicana: El Corredor 27 de Febrero cuadruplica usuarios y fortalece transporte público en Santo Domingo

El Corredor 27 de Febrero cuadruplica su cantidad de pasajeros diarios en menos de una semana, superando los 16.000 usuarios según cifras de la OMSA. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)

El Corredor 27 de Febrero en Santo Domingo experimentó un crecimiento sin precedentes al cuadruplicar su cantidad de pasajeros diarios en menos de una semana, superando los 16,000 usuarios por día y consolidándose como un eje fundamental en el transporte público de la República Dominicana, según informó la Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA). Este salto se atribuye, en parte, a la reducción sostenida de las frecuencias, que, por primera vez, mantienen un intervalo de solo cinco minutos entre cada autobús durante toda la jornada, lo que elimina las esperas prolongadas en las paradas y responde directamente a una demanda histórica de los usuarios.

De acuerdo con el vicepresidente ejecutivo de la OMSA, Onéximo González, este aumento, registrado tras el relanzamiento del corredor a finales de abril de 2026, está acompañado de decisiones orientadas al beneficio social. Uno de los datos diferenciales destacados en el último tercio de la información, y que constituye un hito singular respecto de otros corredores, es que los adultos mayores de 65 años —sector que representa el 2,5% de todos los pasajeros— podrán viajar en el corredor de forma completamente gratuita, gracias a un subsidio específico destinado a los envejecientes, anunció González este viernes según detalla el medio OMSA.

PUBLICIDAD

La importancia de las medidas adoptadas se refleja tanto en la magnitud de la transformación operativa como en su alcance inmediato: el corredor trasladó de 4,000 a más de 16, 000 pasajeros diarios durante su primera semana de funcionamiento bajo el nuevo esquema, según cifras oficiales de la entidad.

El vicepresidente ejecutivo de la OMSA subrayó el giro de la gestión institucional ante las demandas ciudadanas. González expresó: “El pueblo nos habló. Nos pidió un servicio digno, rápido y constante. Escuchamos, corregimos la operación y hoy avanzamos con resultados”.

PUBLICIDAD

La frecuencia de autobuses en el Corredor 27 de Febrero se reduce a solo cinco minutos, eliminando largas esperas y mejorando la puntualidad. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)

La higiene se refuerza con tecnología de ozono y nueva conexión a la UASD

La OMSA ha implementado un sistema diario de desinfección mediante ozono en todos los autobuses del corredor, con el objetivo de transformar los conductos de aire y el ambiente interno de las unidades en espacios libres de bacterias, virus, hongos y malos olores, sin dejar residuos tóxicos. Para ejecutar este proceso, la institución dispone de una estación propia equipada con tecnología Turbo Fast de inyección de ozono ultravioleta, que purifica el aire en solo 10 minutos y alcanza un 99,9% de desinfección en el interior de los vehículos, garantizando un entorno saludable de manera sistemática desde el inicio de operaciones modernizadas.

En términos operativos, la ruta del corredor recorre un amplio tramo de la Avenida 27 de Febrero, conectando de forma estratégica todo el Gran Santo Domingo desde la zona de Induveca hasta las proximidades del Hipódromo V Centenario, cubriendo cerca de 65 paradas en su trayecto y operando de 6:00 a.m. a 22:00. Entre las novedades anunciadas, González confirmó que “el Corredor 27 de Febrero se emparejará con la ruta hacia la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD)”, lo que facilitará el acceso de miles de estudiantes a esa casa de estudios.

PUBLICIDAD

La tarifa estándar para el recorrido es de RD$15.00, mientras que, como fue anunciado, el beneficio de gratuidad ya está disponible para los adultos mayores de 65 años, quienes integran una minoría significativa dentro del flujo total de pasajeros.

La OMSA implementa viajes gratuitos para adultos mayores de 65 años, beneficiando al 2,5% de los pasajeros con un subsidio específico. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)

Respuesta táctica a una demanda histórica: intervalos de cinco minutos y modernización de flota

Con la incorporación de unidades renovadas y modernas, la OMSA garantiza una operación sostenida de autobuses cada cinco minutos, eliminando esperas prolongadas y elevando la puntualidad y comodidad, lo que representa un giro esencial respecto a modelos de operación previos. Esta frecuencia, inédita en la historia del servicio, ha marcado la pauta para futuras intervenciones en otras rutas del transporte público dominicano.

PUBLICIDAD

González concluyó que “estamos devolviendo el respeto al usuario. Autobuses limpios, puntuales y sin abusos. La OMSA nueva escucha, corrige y avanza con la gente”.

El Corredor 27 de Febrero se posiciona actualmente como una de las rutas con mayor afluencia y modernización en el sistema de transporte de la República Dominicana, integrando innovaciones tecnológicas, subsidios sociales y una gestión operativa orientada a la demanda real de los pasajeros, de acuerdo con los datos difundidos por la OMSA.

PUBLICIDAD