Las mejores fotos de la boda de Cande Ruggeri y Nico Maccari: los looks de los famosos en una velada inolvidable

En una noche marcada por la boda de Cande Ruggeri y Nico Maccari, un desfile de figuras del espectáculo argentino dio vida a una celebración que combinó glamour y exclusividad en un famoso palacio, uno de los lugares más distinguidos de Buenos Aires. Entre familiares y amigos, diversas celebridades se destacaron entre los asistentes, imponiendo tendencias y estilos en una cita social de alto perfil.
La ceremonia reunió a famosos como Sofía Zámolo, Barby Franco (con Fernando Burlando y su hija Sarah), Stephanie Demner, Lourdes Sánchez (con Chato Prada), Lizardo Ponce, Manu Viale, Sofía Jujuy Jiménez, Oscar Ruggeri y otros, en una jornada que arrancó a las 16:30 y se extendió por 10 horas.
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El encuentro, celebrado en el icónico Palacio Sans Souci, se distinguió por su ambiente exclusivo, los detalles de estilismo de los protagonistas y la recepción gourmet con coctelería de autor, que posicionó a la fiesta entre los eventos sociales más destacados del año.
El lugar ofreció un entorno de jardines y salones refinados que sirvieron de marco a la celebración de Candela y Nicolás. Desde la llegada en un automóvil clásico de color blanco, el aire vintage se mezcló con la sofisticación propia de la ocasión.
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La recepción inicial incluyó una ambientación de velas y arreglos florales blancos dispuestos en el altar, resaltando la elegancia del sitio. Familiares, celebridades y referentes de la moda y el entretenimiento se congregaron desde temprano para celebrar junto a los novios de la feliz jornada.
Estilo y detalles de los novios
Cande Ruggeri eligió para su enlace un vestido strapless de Atelier Pucheta Paz, con corset de líneas rectas y una falda amplia que otorgaba volumen equilibrado. El velo, extra largo y bordado con iniciales y fecha, sumó un toque personalizado y atemporal a su figura.
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La novia completó el conjunto con un peinado recogido y suelto en la parte posterior, maquillaje natural y una gargantilla brillante. Por su parte, Nicolás Maccari lució un esmoquin negro clásico, solapas satinadas y camisa blanca, manteniendo la sintonía elegante que definió toda la celebración.
La intimidad de la boda
La coctelería de autor y el menú gourmet estuvieron presentes durante la recepción, ofreciendo una experiencia personalizada a los asistentes y acompañando el despliegue de tendencias impuesto por los invitados.
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La familia de la novia, Oscar Ruggeri y Nancy Otero, también posó para las cámaras, reflejando la satisfacción y la emoción de la ocasión. El evento se completó con la asistencia de figuras como Nati Jota y Emily Lucius, quienes aportaron su estilo a una velada dedicada a la moda y el festejo.
El cierre estuvo signado por la alegría de los invitados y el clima de celebración compartida, subrayando cómo la modelo pudo concretar una jornada que quedará grabada en la memoria de todos los presentes.
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Crédito: RSFOTOS
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