Las mejores fotos de la boda de Cande Ruggeri y Nico Maccari: los looks de los famosos en una velada inolvidable

Los looks de los invitados al casamiento de Cande Ruggeri (RSFotos)

En una noche marcada por la boda de Cande Ruggeri y Nico Maccari, un desfile de figuras del espectáculo argentino dio vida a una celebración que combinó glamour y exclusividad en un famoso palacio, uno de los lugares más distinguidos de Buenos Aires. Entre familiares y amigos, diversas celebridades se destacaron entre los asistentes, imponiendo tendencias y estilos en una cita social de alto perfil.

La ceremonia reunió a famosos como Sofía Zámolo, Barby Franco (con Fernando Burlando y su hija Sarah), Stephanie Demner, Lourdes Sánchez (con Chato Prada), Lizardo Ponce, Manu Viale, Sofía Jujuy Jiménez, Oscar Ruggeri y otros, en una jornada que arrancó a las 16:30 y se extendió por 10 horas.

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El encuentro, celebrado en el icónico Palacio Sans Souci, se distinguió por su ambiente exclusivo, los detalles de estilismo de los protagonistas y la recepción gourmet con coctelería de autor, que posicionó a la fiesta entre los eventos sociales más destacados del año.

El lugar ofreció un entorno de jardines y salones refinados que sirvieron de marco a la celebración de Candela y Nicolás. Desde la llegada en un automóvil clásico de color blanco, el aire vintage se mezcló con la sofisticación propia de la ocasión.

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La recepción inicial incluyó una ambientación de velas y arreglos florales blancos dispuestos en el altar, resaltando la elegancia del sitio. Familiares, celebridades y referentes de la moda y el entretenimiento se congregaron desde temprano para celebrar junto a los novios de la feliz jornada.

Oscar Ruggeri optó por un traje oscuro de corte clásico, completando su presencia elegante en la boda de su hija, junto a su esposa con un impactante vestido con transparencias

Lourdes Sánchez y Chato Prada, en pareja, optaron por colores vibrantes y líneas modernas para una noche de celebración

Lourdes Sánchez eligió un vestido rojo con recortes frontales y bordes brillosos, aportando un toque audaz y elegante a la noche de boda

Barby Franco, junto a Fernando Burlando y su hija Sarah, protagonizó uno de los retratos familiares de la noche con estilismo sobrio y detalles otoñales

Manu Viale impuso su sello personal con un vestido azul, detalles beige y un abrigo de piel, reflejando la moda de la temporada

Lizardo Ponce, conductor de La Casa Streaming, se destacó con un traje azul y la compañía de su novio Franco Poggio en la recepción

Sofía “Jujuy” Jiménez, junto a Gustavo Qüerio Hormaechea, compartió uno de los looks más modernos con un vestido marrón de espalda descubierta

Stephanie Demner eligió un diseño que fusionó tendencia y sofisticación, en sintonía con el espíritu exclusivo del evento

Melina Brizuela estuvo presente en la espectacular boda de Cande Ruggeri y Nicolás Maccari

Sofía Zamolo con un elegante vestido largo y abrigo de piel sintética para cubrirse de las bajas temperaturas otoñales

Nati Jota disfrutó de la velada con un vestido ceñido al cuerpo con detalle de tul en el ruedo (RSFotos)

Emily Lucius dijo presente en la boda de su amiga e impactó con un vestido con recortes negro y anteojos al tono (RSFotos)

Estilo y detalles de los novios

Cande Ruggeri eligió para su enlace un vestido strapless de Atelier Pucheta Paz, con corset de líneas rectas y una falda amplia que otorgaba volumen equilibrado. El velo, extra largo y bordado con iniciales y fecha, sumó un toque personalizado y atemporal a su figura.

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La novia completó el conjunto con un peinado recogido y suelto en la parte posterior, maquillaje natural y una gargantilla brillante. Por su parte, Nicolás Maccari lució un esmoquin negro clásico, solapas satinadas y camisa blanca, manteniendo la sintonía elegante que definió toda la celebración.

Nicolás Maccari lució un esmoquin negro clásico y camisa blanca durante la ceremonia en los salones históricos del Palacio Sans Souci

Detalle del vestido de Cande Ruggeri, con corset de líneas rectas y velo bordado, en un momento previo al “sí, quiero”

El cierre de la fiesta reunió a familiares y amigos en la pista de baile, marcando el final de una jornada de alegría y exclusividad

La intimidad de la boda

La coctelería de autor y el menú gourmet estuvieron presentes durante la recepción, ofreciendo una experiencia personalizada a los asistentes y acompañando el despliegue de tendencias impuesto por los invitados.

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Cande Ruggeri y Nico Maccari celebran su unión nupcial con un tierno abrazo a su hija Ley en los jardines del Palacio Sans Souci, rodeados de una atmósfera de amor y felicidad.

La familia de la novia, Oscar Ruggeri y Nancy Otero, también posó para las cámaras, reflejando la satisfacción y la emoción de la ocasión. El evento se completó con la asistencia de figuras como Nati Jota y Emily Lucius, quienes aportaron su estilo a una velada dedicada a la moda y el festejo.

El cierre estuvo signado por la alegría de los invitados y el clima de celebración compartida, subrayando cómo la modelo pudo concretar una jornada que quedará grabada en la memoria de todos los presentes.

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Crédito: RSFOTOS