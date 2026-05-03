República Dominicana

Las autoridades dominicanas desmantelan operación de tráfico de cocaína en la zona costera de Pedernales

El trabajo colaborativo entre organismos nacionales e internacionales resultó en la captura de ocho presuntos implicados y el aseguramiento de un importante cargamento, luego de un seguimiento que culminó con un intercambio de disparos en Playa Blanca

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Las autoridades de República Dominicana detuvieron a ocho hombres de distintas nacionalidades implicados en el decomiso de más de 1,700 kilos de cocaína. (Foto cortesía DNCD)
Las autoridades de República Dominicana detuvieron a ocho hombres de distintas nacionalidades implicados en el decomiso de más de 1,700 kilos de cocaína. (Foto cortesía DNCD)

Al menos ocho hombres de diversas nacionalidades fueron detenidos en las últimas horas en República Dominicana en el marco de una operación simultánea realizada por la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), en coordinación con la Armada de República Dominicana (ARD), la Dirección General de Migración (DGM) y el Ministerio Público. Los sujetos están señalados por su presunta vinculación con el decomiso de 1,670 paquetes de cocaína, en un procedimiento que se desarrolló en la zona costera de Pedernales, en el extremo suroeste del país. Este operativo responde al avance de organizaciones delictivas que emplean embarcaciones rápidas y tecnología avanzada con el objetivo de introducir grandes cantidades de drogas provenientes de Sudamérica en territorio dominicano.

El peso total incautado de este cargamento asciende a 1,707.92 kilogramos de cocaína, según el reporte de las autoridades tras los análisis de verificación. La captura de los implicados se efectuó gracias a un seguimiento judicial y operativo que permitió la intervención tanto en la provincia San Cristóbal como en Azua. Entre los arrestados figuran cinco ciudadanos venezolanos: Pedro Marcano Larosa, Jeorge Luis Espina Vilchez, Yoenny Yaguar Ugaz, Auderma José Salazar, también conocido como Douglas Enmanuel Gutiérrez/Ronni Jose Lopez; un colombiano, Erick Gonzalez Gonzalez; así como los dominicanos Juan Daniel Cuevas y Wilbert Orlando Medina Medina.

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Un amplio dispositivo de seguridad fue dispuesto para trasladar a los ocho detenidos hacia la provincia de Pedernales, donde deberán enfrentar los procedimientos legales correspondientes. De acuerdo con la información proporcionada por la DNCD y la ARD, en el procedimiento participaron también la Dirección General de Migración y se aplicaron órdenes judiciales específicas que permitieron la aprehensión de los extranjeros y dominicanos en distintas locaciones.

La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) presenta el operativo que resultó en la captura de ocho hombres vinculados a un decomiso de 1.7 toneladas de sustancias controladas.

La persecución que culminó con la incautación se desarrolló en inmediaciones de Playa Blanca, en la comunidad de Trudille. Al detectar la aproximación de los agentes, quienes integraban la estructura narco aceleraron la marcha y lograron varar la lancha en la playa antes de desatar un tiroteo contra los militares y las fuerzas de seguridad. El intercambio de disparos se produjo durante el intento de los sospechosos de abandonar la embarcación y dispersarse por la zona. Las fuerzas actuantes lograron controlar la situación y asegurar el área.

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Según la declaración oficial de los equipos intervinientes, “estamos frente a estructuras criminales que emplean narcolanchas equipadas con potentes motores fuera de borda y tecnología avanzada de comunicación, cuyo modo operativo consiste en tratar de introducir a territorio dominicano grandes cargamentos de drogas procedentes de Sudamérica“. Esta modalidad ha obligado a las autoridades a reforzar los operativos de vigilancia costera y a coordinar actuaciones multinacionales para rastrear rutas y anticipar los movimientos de las redes de tráfico.

En fechas recientes, organismos de seguridad dominicanos, junto a la Fuerza de Tarea Interagencial Sur (JIATFS) y la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), participaron también en la incautación del mencionado cargamento de 1,670 paquetes de cocaína, lo que pone de relieve la colaboración internacional y el alcance de los dispositivos de control en la región.

Las autoridades investigan conexiones y nuevas evidencias sobre el hachís decomisado, ampliando operativos para cortar rutas de tráfico y desmantelar redes delictivas en República Dominicana. (Foto cortesía DNCD)
Las autoridades investigan conexiones y nuevas evidencias sobre el hachís decomisado, ampliando operativos para cortar rutas de tráfico y desmantelar redes delictivas en República Dominicana. (Foto cortesía DNCD)

Decomiso de hachís en El Seibo: hallazgo reciente en las costas de Miches

En una acción separada, agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas y la Armada de República Dominicana, bajo coordinación del Ministerio Público, confiscaron 19 pacas de hachís en un operativo en las costas del municipio de Miches, provincia El Seibo. Las autoridades recibieron información de inteligencia que alertó sobre movimientos sospechosos en la playa Las Pasas, por lo que procedieron a desplegar labores de búsqueda en la zona.

Durante la inspección, se encontró un saco con presuntas sustancias narcóticas. Por instrucciones del fiscal presente, se procedió a abrirlo, lo que permitió el hallazgo de las 19 pacas que contenían 380 porciones de hachís, sustancia que tras el peritaje del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), arrojó un peso de 33.60 libras. Este decomiso se enmarca dentro de los operativos conjuntos con el objetivo de cortar rutas de tráfico y asegurar puntos estratégicos de desembarco de drogas.

Plano detalle de una mano esposada con grilletes de metal, descansando sobre una superficie de madera. Se observa parte de un brazo con manga oscura.
La colaboración internacional incluyó a la DEA y la Fuerza de Tarea Interagencial Sur, lo que refuerza la vigilancia costera contra el narcotráfico en el Caribe. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El hachís incautado es una sustancia psicoactiva que se elabora a partir de la resina concentrada de las flores de cannabis, obtenida mediante separación y compresión de los tricomas. Las autoridades definieron que, tras este hallazgo, se expandió el área de búsqueda para recolectar nuevas evidencias y establecer vínculos con posibles responsables de la operación.

Durante la intervención en El Seibo, varias personas que estaban próximas al lugar del hallazgo fueron arrestadas para fines de investigación por las fuerzas actuantes. Los equipos ampliaron la vigilancia en todo el litoral para identificar indicios adicionales y delimitar responsabilidades en esta tentativa frustrada de traslado de sustancias ilícitas.

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