Más de 15 personas pierden sus hogares y cinco perros mueren en incendio en Santa Tecla, El Salvador

Cinco familias perdieron sus viviendas y pertenencias tras un incendio que arrasó tres casas en El Matazano, Santa Tecla, La Libertad Sur. (Vídeo: Bomberos de El Salvador)

Cinco familias resultaron afectadas por un incendio que destruyó tres viviendas en el cantón El Matazano, caserío El Centro, distrito de Santa Tecla, La Libertad Sur. El siniestro, registrado en horas de la tarde, dejó a más de 15 personas sin hogar y ocasionó la pérdida total de sus pertenencias.

El Cuerpo de Bomberos, en coordinación con el Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM), Cruz Verde, el Sistema de Emergencias Médicas y Protección Civil Municipal, logró controlar las llamas y evitar que se extendieran a otras casas. Durante las labores de auxilio, dos personas fueron trasladadas al Hospital San Rafael por crisis nerviosa. No hubo víctimas humanas, aunque cinco perros murieron en el incidente.

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Las autoridades habilitaron un albergue temporal para proteger a quienes perdieron su vivienda, mientras se desarrollaban tareas de remoción de escombros y evaluación de daños, por el momento se desconoce a cuanto ascienden las pérdidas.

El Cuerpo de Bomberos y cuerpos de auxilio controlaron rápidamente el siniestro en Santa Tecla, evitando su propagación a otras viviendas. (Vídeo: Cuenta Alcalde de la Libertad Sur)

Emergencias estructurales y vehiculares atendidas recientemente

Durante las últimas horas, el Cuerpo de Bomberos y equipos de auxilio también intervinieron diferentes emergencias en el país, logrando controlar y extinguir cada siniestro sin pérdidas humanas.

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Se sofocó un fuego en una estructura de lámina y madera en la colonia El Milagro, distrito de California, Usulután Este. El origen fue una fuga de gas que provocó una deflagración. Solo se registraron daños materiales. El personal aplicó técnicas de control y liquidación para impedir la propagación hacia edificaciones cercanas.

El Cuerpo de Bomberos atendió emergencias recientes, incluyendo incendios en Usulután Este, San Salvador y Santa Ana, logrando impedir pérdidas humanas. (Foto: Bomberos de El Salvador)

En Residencial Villa Victoria, Mejicanos, San Salvador, se controló un incendio en una vivienda, evitando que el fuego alcanzara otras propiedades.

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En el cantón Calzontes Abajo, Santa Ana Centro, fue extinguido un siniestro en una casa construida con materiales similares. La respuesta oportuna detuvo el avance de las llamas hacia predios vecinos.

Además, se brindó atención a un vehículo incendiado en la 6.ª Avenida Norte, Zacatecoluca, La Paz. Las labores incluyeron enfriamiento y prevención de daños mayores en el entorno.

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Bomberos atendieron un siniestro en vehículo. (Foto: Bomberos de El Salvador)

Las autoridades reiteran el llamado a la ciudadanía para reportar oportunamente cualquier emergencia relacionada con fuego a la línea de atención inmediata 913 para brindar una respuesta eficiente y coordinada.

Mercado de Armenia: incendio arrasa con puestos de venta y deja a decenas de familias en incertidumbre

La madrugada del sábado 2 de mayo de 2026 fue trágica para el sector comercial en el occidente del país. Un incendio de gran magnitud consumió varios puestos en el Mercado de Armenia, distrito de Sonsonate Este, provocando pérdidas materiales totales y sumiendo en la incertidumbre económica a numerosas familias.

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Según el informe del Cuerpo de Bomberos de El Salvador, la emergencia inició durante la madrugada y afectó principalmente a locales provisionales de venta de verduras. Estas estructuras, construidas con madera y láminas, facilitaron la rápida propagación del fuego.

Aunque las unidades de rescate actuaron de inmediato y desplegaron maniobras de control y liquidación, la naturaleza de los materiales y la carga de productos secos aceleraron la destrucción. Los intentos por salvar la mercadería fueron infructuosos ante las altas temperaturas y la intensidad de las llamas.

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“El fuego no dio tregua. Intentamos sacar lo que pudimos, pero en cuestión de minutos todo el sector de verduras estaba envuelto en llamas. El esfuerzo se centró en evitar que el incendio se propagara a los sectores aledaños del mercado formal”, explicaron miembros del Cuerpo de Bomberos en el lugar.

Este episodio en Armenia se suma a una tendencia alarmante que las autoridades han señalado durante el primer cuatrimestre del año.

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Estadísticas e incremento de emergencias estructurales

Hasta el 22 de abril de 2026, se han registrado 405 incendios estructurales a nivel nacional, lo que representa un aumento del 46% frente a los 277 eventos contabilizados en el mismo periodo de 2025.

Hasta el 22 de abril de 2026 se registraron 405 incendios estructurales en El Salvador, un incremento del 46% respecto al mismo periodo de 2025. (Foto: Bomberos de El Salvador)

Los peritajes técnicos identifican como principal causa las fallas en el sistema eléctrico, especialmente los cortocircuitos. Este factor, sumado a la falta de mantenimiento y descuidos humanos, sigue dejando a cientos de familias salvadoreñas sin su patrimonio.

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El incremento del 46% respecto al año anterior ha encendido las alarmas en el Cuerpo de Bomberos, que insiste en la prevención y el seguimiento riguroso de las instalaciones eléctricas en viviendas y comercios.