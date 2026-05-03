River Plate recibirá a Atlético Tucumán con el objetivo de asegurar su lugar en la zona del Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

Bienvenidos al minuto a minuto del partido por la fecha 9 postergada del Torneo Apertura que jugarán River Plate y Atlético Tucumán .

El duelo, que se disputará en el estadio Monumental, comenzará a las 18.30 y se podrá ver por el canal ESPN Premium . El árbitro del encuentro será Yael Falcón Pérez.

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Racing y Huracán afrontarán un duelo clave para clasificar a los playoffs del Torneo Apertura: hora, TV y formaciones Se medirán desde las 16 en Avellaneda. Televisará ESPN Premium