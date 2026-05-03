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River Plate recibirá a Atlético Tucumán con el objetivo de asegurar su lugar en la zona del Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

El equipo de Chacho Coudet viene de ganar por la Copa Sudamericana y ahora será local en el Monumental. Transmite ESPN Premium a las 18.30

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16:46 hsHoy

Así están las posiciones del Torneo Apertura:

15:31 hsHoy

Posibles formaciones:

River Plate: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Lautaro Rivero, Matías Viña; Lucas Silva, Giuliano Galoppo, Juan Cruz Meza; Kendry Páez, Joaquín Freitas y Maximiliano Salas. DT: Eduardo Coudet.

Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Ignacio Galván, Gastón Suso, Clever Ferreira, Maximiliano Villa; Leonel Vega, Lautaro Godoy; Nicolás Laméndola, Franco Nicola, Renzo Tesuri; Leandro Díaz. DT: Julio César Falcioni.

15:24 hsHoy

A qué hora jugarán River-Atlético Tucumán:

El duelo, que se disputará en el estadio Monumental, comenzará a las 18.30 y se podrá ver por el canal ESPN Premium. El árbitro del encuentro será Yael Falcón Pérez.

15:23 hsHoy

Bienvenidos al minuto a minuto del partido por la fecha 9 postergada del Torneo Apertura que jugarán River Plate y Atlético Tucumán.

atlético tucumán vs river
River vs Atlético Tucumán (@RiverPlate)

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