River Plate recibirá a Atlético Tucumán con el objetivo de asegurar su lugar en la zona del Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

Así están las posiciones del Torneo Apertura:
Posibles formaciones:
River Plate: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Lautaro Rivero, Matías Viña; Lucas Silva, Giuliano Galoppo, Juan Cruz Meza; Kendry Páez, Joaquín Freitas y Maximiliano Salas. DT: Eduardo Coudet.
Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Ignacio Galván, Gastón Suso, Clever Ferreira, Maximiliano Villa; Leonel Vega, Lautaro Godoy; Nicolás Laméndola, Franco Nicola, Renzo Tesuri; Leandro Díaz. DT: Julio César Falcioni.
A qué hora jugarán River-Atlético Tucumán:
El duelo, que se disputará en el estadio Monumental, comenzará a las 18.30 y se podrá ver por el canal ESPN Premium. El árbitro del encuentro será Yael Falcón Pérez.
Bienvenidos al minuto a minuto del partido por la fecha 9 postergada del Torneo Apertura que jugarán River Plate y Atlético Tucumán.