Se define la Zona B del Torneo Apertura con cuatro partidos en simultáneo: todo lo que hay que saber

Se definen los últimos clasificados de la zona B

La fase inicial del Torneo Apertura bajará el telón con una apasionante definición de los equipos que clasifiquen a los playoffs. La lucha por los últimos puestos de la zona B se delimitarán el domingo. Después de que Aldosivi e Independiente Rivadavia abran el día, habrá cuatro partidos en simultáneoa las 16.00: Rosario Central-Tigre, Gimnasia (LP)-Argentinos Juniors, Belgrano-Sarmiento y Racing-Huracán. River Plate chocará contra Atlético Tucumán a las 18:30.

ALDOSIVI VS. INDEPENDIENTE RIVADAVIA

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Aldosivi e Independiente Rivadavia

La jornada dominical se abre en Mar del Plata con el choque entre Aldosivi e Independiente Rivadavia. Pablo Echavarría es el árbitro principal y la televisación esta a cargo de TNT Sports.

El Tiburón, con siete unidades, quedó fuera de la pelea por el ingreso a los playoffs hace varias fechas y está obligado a sumar para escapar del descenso. El elenco de Israel Damonte viene de perder por 3-1 contra River Plate y es el único equipo que todavía no ganó en el certamen.

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El panorama en la Lepra mendocina es todo lo contrario. Independiente Rivadavia ya tiene asegurada la cima de la zona A y de la tabla anual hasta el Torneo Clausura con 33 unidades. Esto le permitió al cuadro dirigido por Alfredo Berti centrarse en la Copa Libertadores, donde se enfrentó a Deportivo La Guaira.

Formaciones

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Árbitro: Pablo Echavarría

VAR: Germán Delfino

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Estadio: José María Minella

TV: TNT Sports

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ROSARIO CENTRAL VS. TIGRE

Tigre está obligado a vencer a Rosario Central de visitante para meterse entre los primeros ocho de la zona B

Uno de los cuatro enfrentamientos en simultáneo será entre Rosario Central y Tigre. Hernán Mastrángelo será el árbitro principal y se podrá ver por TNT Sports.

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El Canalla, que viene de vencer por 3-0 a Universidad Central en Venezuela por la Copa Libertadores, ya está clasificado a la fase final con 27 unidades, aunque precisa de una victoria para terminar lo más alto posible.

Del otro lado, Tigre, que suma 19 puntos, está obligado a ganar en Rosario y esperar resultados: Huracán y Racing tienen que empatar. No obstante, el panorama es complejo, ya que el Matador de Diego Davobe no conoce la victoria en el plano local hace 10 partidos.

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Posibles formaciones

Rosario Central: Jorge Broun; Elías Verón, Facundo Mallo, Carlos Quintana, Alexis Soto; Lisandro Duarte, Franco Ibarra, Lucas Ramos, Giovanni Cantizano; Santiago Segovia; Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón.

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Tigre: Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Alan Barrionuevo, Ramón Arias, Federico Álvarez; Jalil Elías, Bruno Leyes, Jabes Saralegui; Santiago López, Elías Cabrera, Ignacio Russo. DT: Diego Dabove.

Árbitro: Hernán Mastrángelo

VAR: Fernando Echenique

Estadio: Gigante de Arroyito

Hora: 16.00

TV: TNT Sports

GIMNASIA (LP) VS. ARGENTINOS JUNIORS

Gimnasia intentará clasificar a los octavos recibiendo a Argentinos

En La Plata, Gimnasia recibirá a Argentinos Juniors con el objetivo de sellar su clasificación. El árbitro será Juan Pafundi y se podrá ver por ESPN.

Con 23 unidades, el Lobo tiene más de un pie y medio en los octavos de final, ya que un empate es suficiente. En caso de perder, solamente quedará afuera en caso de que Barracas Central y Huracán o Racing ganen sus respectivos partidos.

Argentinos Juniors, por su parte, ya está clasificado con 29 puntos. El Bicho de Nicolás Diez, que llega tras vencer por 2-1 a Huracán, precisa de la victoria para mantenerse en los primeros puestos de la tabla anual.

Posibles formaciones

Gimnasia: Nelson Insfrán; Alexis Steimbach, Renzo Giampaoli, Germán Conti, Pedro Silva Torrejón; Augusto Max, Ignacio Miramón, Nicolás Barros Schelotto; Ignacio Fernández; Marcelo Torres y Agustín Auzmendi. DT: Ariel Pereyra.

Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Román Riquelme, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Federico Fattori, Nicolás Oroz; Iván Morales, Tomás Molina y Facundo Jainikoski. DT: Nicolás Diez.

Árbitro: Juan Pafundi

VAR: Nicolás Lamolina

Estadio: Juan Carmelo Zerillo - El Bosque

Hora: 16.00

TV: ESPN

BELGRANO - SARMIENTO

Tanto Belgrano como Sarmiento buscarán meterse a los playoffs

Belgrano se enfrentará a Sarmiento de Junín en Córdoba. Andrés Gariano será el árbitro principal y la televisación estará a cargo de TNT Sports.

El Pirata tiene prácticamente sellada su clasificación con 23 unidades: la igualdad le permitirá meterse a los playoffs. Además, en caso de perder, quedará eliminado en caso de que Barracas Central, Gimnasia y Huracán o Racing se impongan en sus respectivos partidos.

Del otro lado, Sarmiento también cuenta con posibilidades de meterse. El Verde de Junín está obligado a ganar, además de que precisa que pierda Barracas Central y que Racing y Tigre no pasen del empate.

Posibles formaciones

Belgrano: Thiago Cardozo; Alcides Benítez, Alexis Maldonado, Lisandro López, Adrián Spörle; Emiliano Rigoni, Adrián Sánchez, Ramiro Hernandes; Franco Vázquez; Lucas Zelarayán, Nicolás Fernández. DT: Ricardo Zielinski.

Sarmiento: Javier Burrai; Thiago Santamaría, Agustín Seyral, Lucas Suárez, Nicolás Pasquini; Santiago Salle, Cristian Zabala, Mauricio Martínez, Jonatan Gómez; Pablo Magnín, Junior Marabel. DT: Facundo Sava.

Árbitro: Andrés Gariano

VAR: Fernando Espinoza

Estadio: Gigante de Alberdi

Hora: 16.00

TV: TNT Sports

POSICIONES DEL TORNEO APERTURA Y DE LA TABLA ANUAL