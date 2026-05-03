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Se define la Zona B del Torneo Apertura con cuatro partidos en simultáneo: todo lo que hay que saber

Luego del choque entre Aldosivi e Independiente Rivadavia, se enfrentarán al mismo tiempo Rosario Central-Tigre, Gimnasia (LP)-Argentinos Juniors, Belgrano-Sarmiento y Racing-Huracán

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Ocho futbolistas de distintos clubes argentinos, vistiendo sus camisetas de equipo, capturados en momentos de celebración en un mosaico 2x4
Se definen los últimos clasificados de la zona B

La fase inicial del Torneo Apertura bajará el telón con una apasionante definición de los equipos que clasifiquen a los playoffs. La lucha por los últimos puestos de la zona B se delimitarán el domingo. Después de que Aldosivi e Independiente Rivadavia abran el día, habrá cuatro partidos en simultáneoa las 16.00: Rosario Central-Tigre, Gimnasia (LP)-Argentinos Juniors, Belgrano-Sarmiento y Racing-Huracán. River Plate chocará contra Atlético Tucumán a las 18:30.

ALDOSIVI VS. INDEPENDIENTE RIVADAVIA

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Imagen dividida: Jugador de Aldosivi en camiseta verde y blanca a la izquierda; Jugador de Independiente Rivadavia en camiseta clara a la derecha
Aldosivi e Independiente Rivadavia
                                                 

La jornada dominical se abre en Mar del Plata con el choque entre Aldosivi e Independiente Rivadavia. Pablo Echavarría es el árbitro principal y la televisación esta a cargo de TNT Sports.

El Tiburón, con siete unidades, quedó fuera de la pelea por el ingreso a los playoffs hace varias fechas y está obligado a sumar para escapar del descenso. El elenco de Israel Damonte viene de perder por 3-1 contra River Plate y es el único equipo que todavía no ganó en el certamen.

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El panorama en la Lepra mendocina es todo lo contrario. Independiente Rivadavia ya tiene asegurada la cima de la zona A y de la tabla anual hasta el Torneo Clausura con 33 unidades. Esto le permitió al cuadro dirigido por Alfredo Berti centrarse en la Copa Libertadores, donde se enfrentó a Deportivo La Guaira.

Formaciones

Árbitro: Pablo Echavarría

VAR: Germán Delfino

Estadio: José María Minella

TV: TNT Sports

ROSARIO CENTRAL VS. TIGRE

Dos jugadores de fútbol, uno con camiseta azul y amarilla de Rosario Central y otro con camiseta roja y negra de Tigre, posan en el campo
Tigre está obligado a vencer a Rosario Central de visitante para meterse entre los primeros ocho de la zona B

Uno de los cuatro enfrentamientos en simultáneo será entre Rosario Central y Tigre. Hernán Mastrángelo será el árbitro principal y se podrá ver por TNT Sports.

El Canalla, que viene de vencer por 3-0 a Universidad Central en Venezuela por la Copa Libertadores, ya está clasificado a la fase final con 27 unidades, aunque precisa de una victoria para terminar lo más alto posible.

Del otro lado, Tigre, que suma 19 puntos, está obligado a ganar en Rosario y esperar resultados: Huracán y Racing tienen que empatar. No obstante, el panorama es complejo, ya que el Matador de Diego Davobe no conoce la victoria en el plano local hace 10 partidos.

Posibles formaciones

Rosario Central: Jorge Broun; Elías Verón, Facundo Mallo, Carlos Quintana, Alexis Soto; Lisandro Duarte, Franco Ibarra, Lucas Ramos, Giovanni Cantizano; Santiago Segovia; Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón.

Tigre: Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Alan Barrionuevo, Ramón Arias, Federico Álvarez; Jalil Elías, Bruno Leyes, Jabes Saralegui; Santiago López, Elías Cabrera, Ignacio Russo. DT: Diego Dabove.

Árbitro: Hernán Mastrángelo

VAR: Fernando Echenique

Estadio: Gigante de Arroyito

Hora: 16.00

TV: TNT Sports

GIMNASIA (LP) VS. ARGENTINOS JUNIORS

Primer plano de dos futbolistas con expresiones de intensidad: uno en camiseta blanca y azul a la izquierda y otro en camiseta roja a la derecha
Gimnasia intentará clasificar a los octavos recibiendo a Argentinos

En La Plata, Gimnasia recibirá a Argentinos Juniors con el objetivo de sellar su clasificación. El árbitro será Juan Pafundi y se podrá ver por ESPN.

Con 23 unidades, el Lobo tiene más de un pie y medio en los octavos de final, ya que un empate es suficiente. En caso de perder, solamente quedará afuera en caso de que Barracas Central y Huracán o Racing ganen sus respectivos partidos.

Argentinos Juniors, por su parte, ya está clasificado con 29 puntos. El Bicho de Nicolás Diez, que llega tras vencer por 2-1 a Huracán, precisa de la victoria para mantenerse en los primeros puestos de la tabla anual.

Posibles formaciones

Gimnasia: Nelson Insfrán; Alexis Steimbach, Renzo Giampaoli, Germán Conti, Pedro Silva Torrejón; Augusto Max, Ignacio Miramón, Nicolás Barros Schelotto; Ignacio Fernández; Marcelo Torres y Agustín Auzmendi. DT: Ariel Pereyra.

Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Román Riquelme, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Federico Fattori, Nicolás Oroz; Iván Morales, Tomás Molina y Facundo Jainikoski. DT: Nicolás Diez.

Árbitro: Juan Pafundi

VAR: Nicolás Lamolina

Estadio: Juan Carmelo Zerillo - El Bosque

Hora: 16.00

TV: ESPN

BELGRANO - SARMIENTO

Dos jugadores de fútbol, uno con camiseta celeste de Belgrano sonriendo y otro con camiseta verde y blanca de Sarmiento soplando un beso
Tanto Belgrano como Sarmiento buscarán meterse a los playoffs

Belgrano se enfrentará a Sarmiento de Junín en Córdoba. Andrés Gariano será el árbitro principal y la televisación estará a cargo de TNT Sports.

El Pirata tiene prácticamente sellada su clasificación con 23 unidades: la igualdad le permitirá meterse a los playoffs. Además, en caso de perder, quedará eliminado en caso de que Barracas Central, Gimnasia y Huracán o Racing se impongan en sus respectivos partidos.

Del otro lado, Sarmiento también cuenta con posibilidades de meterse. El Verde de Junín está obligado a ganar, además de que precisa que pierda Barracas Central y que Racing y Tigre no pasen del empate.

Posibles formaciones

Belgrano: Thiago Cardozo; Alcides Benítez, Alexis Maldonado, Lisandro López, Adrián Spörle; Emiliano Rigoni, Adrián Sánchez, Ramiro Hernandes; Franco Vázquez; Lucas Zelarayán, Nicolás Fernández. DT: Ricardo Zielinski.

Sarmiento: Javier Burrai; Thiago Santamaría, Agustín Seyral, Lucas Suárez, Nicolás Pasquini; Santiago Salle, Cristian Zabala, Mauricio Martínez, Jonatan Gómez; Pablo Magnín, Junior Marabel. DT: Facundo Sava.

Árbitro: Andrés Gariano

VAR: Fernando Espinoza

Estadio: Gigante de Alberdi

Hora: 16.00

TV: TNT Sports

POSICIONES DEL TORNEO APERTURA Y DE LA TABLA ANUAL

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