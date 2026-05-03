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Nico Varrone protagonizó un accidente y terminó 13° el GP de Miami de F2: la impactante definición de la carrera

El argentino de VAR, que terminó cuarto en la Sprint, no pudo mantenerse en los primeros puestos y no pudo volver a sumar en los Estados Unidos

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En una carrera atravesada por la lluvia, Nicolás Varrone no pudo repetir las buenas actuaciones que concretó en los días previos y terminó en el puesto 13° del Gran Premio de Miami de la Fórmula 2. El argentino largó en la quinta posición, pero un error en el inicio y un posterior toque con un rival que derivó en una penalización cerca del cierre lo relegaron en la grilla. Su actuación con el monoplaza de Van Amersfoort Racing (VAR) contrastó con el cuarto puesto que consiguió en la Sprint del sábado.

Con una pista compleja por las lluvias previas al arranque, la actuación del piloto albiceleste de 25 años comenzó complicada después de pasarse de largo en la primera curva. Varrone pudo reponerse rápidamente, pero cayó del quinto al décimo puesto. La competición estuvo atravesada por múltiples detenciones, al punto de que hubo más tres salidas del auto de seguridad, dos Virtual Safety Car y la carrera terminó con la cuenta atrás del cronómetro para no superar el límite permitido por el reglamento.

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Cerca de la mitad de la carrera, con Varrone peleando por los últimos puestos que otorgan puntos, el argentino protagonizó un accidente por el que posteriormente recibió una penalización de 10 segundos. En la curva 17 tras la extensa recta, el oriundo de Ingeniero Maschwitz se quedó sin espacio y no pudo frenar a tiempo, por lo que impactó levemente sobre la parte trasera del Rodin de Martinius Stenshorne.

*El golpe de Varrone con Stenshorne que derivó en la penalización de 10 segundos

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Luego de la detención para cambiar el alerón delantero con daños y la sanción que se le impuso, Nico Varrone completó la carrera en el 13° puesto. Respecto a las primeras ubicaciones, la resolución de la carrera se definió en las últimas vueltas entre Rafael Câmara en la punta seguido de Dino Beganovic y Gabrieli Mini, con Noel León y Kush Maini peleando por la cuarta y quinta posiciones.

Todo cambió en la recta final, cuando Beganovic y Câmara se extralimitaron al frenar en la curva 17; lo que le permitió al sueco acceder momentáneamente al liderazgo. Sin embargo, en la anteúltima vuelta se repitió el error y el italiano del equipo Prema Racing logró superarlo para quedarse con la victoria. Beganovic terminó segundo y Câmara, tercero.

La posición destacada del mexicano Noel León como cuarto en la clasificación fue la mejor actuación latinoamericana de la jornada, superando a Kush Maini, Ritomo Miyata, Mari Boya y Colton Herta, quienes completaron los ocho primeros puestos. El colombiano Sebastián Montoya y el paraguayo Joshua Duerksen finalizaron noveno y décimo, mientras que Nicolás Varrone, tras su incidente y penalización, cerró su carrera en el puesto 13.

La siguiente cita de la Fórmula 2 será entre el 22 y el 24 de mayo en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal, Canadá, marcando la primera visita de la categoría a esta pista.

Nicolás Varrone terminó 13° en la carrera principal del Gran Premio de Miami (Prensa Nicolás Varrone - VAR)
Nicolás Varrone terminó 13° en la carrera principal del Gran Premio de Miami (Prensa Nicolás Varrone - VAR)

Nico Varrone inició la temporada de la F2 con un desempeño progresivo. En el debut en el GP de Australia largó 19° después de algunas dificultades en la clasificación por dos banderas rojas y terminó 21° en la Sprint, donde tuvo un despiste en el que realizó un trompo. Respecto a la carrera principal, el argentino avanzó con una notable largada y logró liderar por un largo lapso de la competición. Sin embargo, perdió toda la ventaja que consiguió al entrar a boxes y quedar expuestos con las gomas. Finalmente, cruzó la bandera a cuadros en el 17° puesto.

Su performance en Miami dio un salto considerable al quedar sexto en la clasificación. Varrone cosechó sus primeros cinco puntos en la categoría al terminar cuarto en la carrera Sprint, donde estuvo en la pelea por subirse al podio durante gran parte del desarrollo. Lamentablemente para sus aspiraciones, no pudo repetir la buena actuación en la competición principal y quedó 13°.

“El balance es más que positivo. En clasificación estábamos para estar entre los diez primeros, pero nos perjudicaron las banderas rojas. Por eso con el equipo fuimos por una estrategia diferente a la mayoría que era largar con las gomas blandas. Hice una buena largada en la que gané siete posiciones y tuve un buen ritmo”, le comentó a Infobae tras sus primeras actuaciones en la temporada.

A pesar de que Varrone está consiguiendo destacadas actuaciones en la F2, categoría de monopostos a la que regresó después de seis años de ausencia, el piloto de Ingeniero Maschwitz sigue enalteciendo su trayectoria en las carreras de resistencia: terminó tercero en las 12 Horas de Sebring el 22 de marzo a bordo del Corvette. Cabe recordar que el corredor de 25 años forma parte de General Motors (GM), que es dueño del equipo Cadillac de la Fórmula 1. Su regreso a los monoplazas está relacionado con la chance de llegar a la Máxima.

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Nicolás VarroneFórmula 2F2Gran Premio de MiamiGP de MiamiVan Amersfoort RacingGabriele Mini

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