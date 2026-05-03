Luces, baile y mucha energía: la noche de Zaira Nara en el show de Shakira en Río de Janeiro

Zaira Nara estuvo presente en Río de Janeiro, Brasil, disfrutando de la previa y el histórico show gratuito de Shakira en la playa de Copacabana

Zaira Nara sumó una nueva experiencia internacional a su agenda de viajes y esta vez el destino elegido fue Brasil. La modelo y conductora aterrizó en Río de Janeiro especialmente para disfrutar del show que Shakira brindó en la playa de Copacabana, un evento multitudinario que se convirtió en uno de los grandes acontecimientos culturales del año en la ciudad carioca. Fiel a su costumbre, Zaira compartió cada momento en sus redes sociales, mostrando desde su entusiasmo previo hasta la euforia de vivir la música de la artista colombiana a pocos metros del escenario.

Ubicada en un lugar privilegiado entre la multitud, Zaira no se perdió detalle del recital de la estrella de Barranquilla. Cantó y bailó al ritmo de clásicos como “Ojos así”, “Soltera” y “Suerte”, y también amplió la experiencia con videos tomados por otros asistentes, mostrando la magnitud y la energía del espectáculo. A través de una serie de fotos y clips, dejó en claro que su paso por Copacabana fue mucho más que una salida nocturna. “En Copacabana las mujeres ya no lloran”, escribió junto a sus publicaciones, sumando una consigna que rápidamente se replicó entre sus seguidores.

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Fiel a su impronta de fashionista, Nara eligió un look audaz y veraniego para la noche carioca. Lució un body negro de aberturas laterales, acompañado por un pantalón negro con detalles de flecos en las piernas que aportaron movimiento y un guiño bohemio al conjunto. El toque de color llegó de la mano de un bolso amarillo vibrante y pulseras luminosas, en sintonía con el clima festivo del show. El cabello suelto, con ondas naturales y un maquillaje sutil, completaron una apuesta fresca y descontracturada, ideal para bailar y disfrutar a pocos metros del escenario sin perder el glamour que la caracteriza.

Zaira Nara, a metros del escenario, vivió una experiencia única en la playa de Copacabana

La repercusión se trasladó a la sección de comentarios. Las reacciones en su perfil se multiplicaron con halagos y muestras de cariño: “Es impresionante lo bella que es”; “Estabas re cerquita”; “Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”; “Más diosa, imposible”, fueron solo algunos de los mensajes que se destacaron a lo largo de la noche.

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Pero Zaira no fue la única figura nacional que asistió al evento. Calu Rivero también dijo presente en Río, acompañada por su esposo Aíto de la Rúa. La actriz viajó motivada por el vínculo personal y familiar que mantiene desde hace años con Shakira, una relación forjada a lo largo de más de una década gracias a la cercanía de la familia De la Rúa con la cantante. A lo largo del tiempo, esta amistad se tradujo en invitaciones a ensayos exclusivos, obsequios especiales y participaciones en eventos clave de la artista.

La modelo lució un look veraniego y vibró al ritmo de los éxitos de la cantante colombiana en Río

Horas antes del show, Rivero compartió imágenes desde el Copacabana Palace, mostrando la inmensidad del escenario instalado sobre la arena y la atmósfera de expectativa que se vivía en la ciudad. En un video se escuchaba el chequeo de micrófono de Shakira, mientras Calu acompañaba con frases como: “Check check @Shakira Copacabana. No es viaje. Es alineación. Río de Janeiro, Copacabana beach, Shakira. Millones de cuerpos, una emoción”. Un mensaje que resumió la mística de la noche y la energía compartida por miles de fanáticos.

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La noche de Copacabana fue una verdadera fiesta latina, con la playa colmada de seguidores que celebraron cada tema y corearon los grandes éxitos de Shakira. El despliegue de luces, la escenografía y el carisma de la cantante hicieron que la experiencia fuera única no solo para los fanáticos brasileños, sino también para las figuras argentinas que viajaron especialmente para la ocasión. Desde su lugar en la primera fila, Zaira capturó la emoción colectiva y la contagió a sus seguidores, convirtiendo sus publicaciones en postales de una noche inolvidable.

En un evento multitudinario, Zaira mostró su alegría y estilo durante el recital de Shakira

Las imágenes y videos compartidos por Zaira y Calu Rivero no solo documentaron el show, sino que también retrataron el cruce entre la música, la moda y la cultura pop latinoamericana. La presencia de ambas en el recital reforzó la conexión entre el jet set argentino y los grandes eventos internacionales, mostrando que el talento y la pasión pueden unir fronteras bajo el mismo ritmo. La consigna fue clara: las mujeres ya no lloran, celebran, bailan y brillan bajo las luces de Río. El show de Shakira quedará en la memoria de quienes lo vivieron, y las postales de Zaira Nara en primera fila son el mejor resumen de una experiencia marcada por la música, la alegría y la energía de Copacabana.

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