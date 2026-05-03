Antonela Roccuzzo sorprendió con una nueva lectura para reflexionar lejos del género fantástico

Antonela Roccuzzo sorprendió con una lectura inesperada y se robó la atención en redes (Instagram)

En un perfil donde predominan las postales familiares, los momentos de ocio y los guiños al mundo de la moda y el bienestar, Antonela Roccuzzo sorprendió al darle espacio a una faceta menos conocida de su cotidianeidad. Esta vez, la empresaria rosarina captó la atención de sus millones de seguidores al compartir en Instagram una imagen muy distinta a las habituales: entre varias fotos, incluyó un pasaje de la Biblia, gesto que rápidamente generó revuelo en las redes.

La publicación no tardó en despertar la curiosidad de los usuarios. Lejos de mostrar un look o un momento junto a Lionel Messi, Antonela optó por subir una fotografía en la que se leía un fragmento textual de la Nueva Traducción Viviente (NTV), una versión de la Biblia ampliamente utilizada en espacios evangélicos. El texto elegido corresponde al Evangelio de San Mateo (25:14–30), conocido como la “Parábola de los talentos”, una enseñanza de Jesucristo que invita a reflexionar sobre el uso activo de las capacidades y recursos personales.

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En esta parábola, un hombre confía sus bienes a tres siervos antes de partir de viaje. Dos de ellos logran multiplicar los talentos recibidos y son premiados por su esfuerzo, mientras que el tercero, dominado por el miedo, decide esconder el suyo y termina siendo reprendido. El mensaje central, que atraviesa el relato, es la importancia de usar y potenciar los dones, el tiempo y las oportunidades, asumiendo siempre la responsabilidad de lo recibido y la obligación de dar cuenta de la propia administración.

La mano de Antonela Roccuzzo sostiene una Biblia abierta en la "Parábola de los talentos", perteneciente al Evangelio de San Mateo

La decisión de Antonela de compartir este mensaje no pasó desapercibida. La publicación se llenó de comentarios y reacciones, tanto de quienes celebraron la referencia espiritual como de quienes buscaron encontrar un sentido más personal o motivacional detrás de la elección. No es la primera vez que la rosarina utiliza sus redes para mostrar su costado lector: sus seguidores ya conocen su hábito de compartir recomendaciones que van desde novelas de fantasía hasta biografías inspiradoras.

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En noviembre pasado, por ejemplo, Antonela volvió a sorprender al develar cuál era su lectura del momento: la biografía de Anastasia Soare, fundadora de la marca Anastasia Beverly Hills, una de las firmas más influyentes del universo beauty. El libro, titulado “Raising Brows: My Story of Building a Billion-Dollar Beauty Empire”, narra la historia de Soare desde sus orígenes humildes como inmigrante rumana en Estados Unidos hasta la creación de un imperio global de maquillaje. La autora relata cómo, partiendo de cero y sin contactos, logró transformar la simple idea de la importancia de la forma de las cejas en un sello de identidad y éxito internacional. El texto recorre temas de perseverancia, visión y construcción de marca, aspectos que conectan con el presente profesional de Roccuzzo.

La nueva lectura que eligió Antonela Roccuzzo lejos de la literatura fantástica (Instagram)

Las publicaciones de la conocida empresaria rosarina en redes sociales, lejos de limitarse a lo familiar o deportivo, funcionan como ventanas a sus intereses y pasiones ante sus seguidores, quienes la acompañan hace años. Alterna entre acompañar a Messi en cada desafío y fortalecer su propio camino, apostando por lecturas y mensajes que inspiran. Su cuidadosa selección de qué compartir y cómo hacerlo refuerza un perfil elegante, consciente y en sintonía con los valores de superación y crecimiento personal.

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De esa manera, Roccuzzo decidió abrir una puerta hacia una faceta reflexiva y espiritual, y confirmó que, en su vida diaria, se nutre tanto de la fe como de historias de esfuerzo y éxito. Ya sea a través de un texto religioso o de una biografía empresarial, Antonela elige rodearse de palabras y vivencias que impulsan a evolucionar, dejando en claro que, más allá del fútbol, sabe cómo escribir su propia historia.