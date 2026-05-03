Economía

El gasto en turismo y compras de los argentinos alcanzó USD 2.560 millones en el primer trimestre, sin presionar al tipo de cambio

La salida de divisas asociadas a viajes y consumo en el exterior se mantuvo elevada, pero la combinación de ingresos agrícolas y del sector hidrocarburos evitó desequilibrios cambiarios significativos

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Analistas advierten que la evolución del financiamiento externo y la demanda privada de dólares serán determinantes para la acumulación de reservas (Foto: Reuters)
Analistas advierten que la evolución del financiamiento externo y la demanda privada de dólares serán determinantes para la acumulación de reservas (Foto: Reuters)

En el primer trimestre de 2026, los argentinos realizaron gastos por USD 2.560 millones en turismo y compras con tarjetas en el exterior. A eso se sumó la adquisición de USD 6.643 millones bajo el concepto de Formación de Activos Externos (FAE), que incluye principalmente atesoramiento - aunque una porción de esta última cifra también va a la cancelación en moneda extranjera de resúmenes de tarjeta.

A pesar de la apreciación del peso y de ese nivel de utilización de divisas por parte de particulares y empresas, el déficit del mercado único y libre de cambios (MULC) no se disparó, sino que se mantuvo en niveles controlables y se espera que en este segundo trimestre pueda incluso ser superavitario.

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Un informe de la consultora LCG identificó que el primer trimestre cerró con “un saldo de cuenta corriente pagado poco negativo para el bajo nivel de tipo de cambio real multilateral, al menos si se lo compara con la gestión Cambiemos”.

En la administración anterior, bajo el Frente de Todos, el comercio exterior se mantuvo reprimido por lo cual no permite comparaciones directas (LCG)

La consultora remarcó que en la administración anterior, bajo el Frente de Todos, el comercio exterior se mantuvo reprimido por lo cual no permite comparaciones directas, mientras que el resultado actual refleja una mayor correlación con las variables del mercado internacional.

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Según LCG, la liquidación de la cosecha gruesa explicó en gran parte que la salida de divisas por consumo privado no ensanchara el déficit de cuenta corriente de la balanza de pagos, aunque “más importante para la comparación con 2017/18, fueron más relevantes los saldos comerciales positivos del sector hidrocarburos”.

Formación de activos externos

El volumen de Formación de Activos Externos operado en el trimestre resultó significativo, aunque menor al salto que había dado a fines del año previo en contexto electoral. Pese a ese flujo de demanda, la cuenta corriente de la balanza de pagos de Argentina no sólo no mostró un deterioro pronunciado sino que podría pasar a cifras positivas en el segundo trimestre.

Gráfico de barras y líneas del balance de mercancías en millones de USD de marzo 2024 a marzo 2026, mostrando saldo, cobro de exportaciones y pago de importaciones
El gráfico muestra la evolución mensual del balance de mercancías, incluyendo el cobro de exportaciones, el pago de importaciones y el saldo en millones de dólares. La sólida entrada de divisas comerciales compensa los gastos de turistas y el atesoramiento (LCG)

LCG explicó que “esperamos que la cuenta corriente tenga números positivos en los próximos meses, sobre todo por la liquidación de la cosecha gruesa e importaciones mantenidas a raya por el estancamiento de la actividad productiva”. La consultora proyectó que “para el total del año, es posible un saldo cercano al equilibrio”.

La consultora económica agregó: “El flujo total de dólares posiblemente se encuentre un poco más tensionado en la segunda mitad del año: el agro perderá impulso y el endeudamiento de empresas privadas, que fue una oferta importante del MLC hasta el momento, puede verse afectado por el fly to quality debido a la guerra de oriente medio y rendimientos más altos en los Bonos del Tesoro de Estados Unidos”.

Gráfico de barras y líneas sobre dolarización, mostrando compras brutas de dólares (billetes y divisas) y cantidad de compradores de enero 2023 a marzo 2026
Las compras de dólares para atesoramiento, aunque siguen altas, se redujeron en marzo de 2026 en comparación con octubre y noviembre del año pasado, según muestra el gráfico

Acumulación de reservas

La consultora Quantum detalló el comportamiento de las reservas internacionales: “Desde el inicio del 2026 el BCRA compró divisas prácticamente todos los días; al 23 de abril la compra anual acumulada ascendía a USD 6.685 millones, de los cuales USD 4.386 millones fueron en el primer trimestre”. Sin embargo, aclaró que “en ese período sólo se acumularon reservas por transacciones por USD 10 millones porque se utilizaron divisas para atender pagos del Tesoro, entre otros”.

El informe destacó que la acumulación dependerá de:

  • la continuidad de emisiones de deuda en el mercado internacional;
  • liquidación de divisas de empresas y provincias;
  • de ingresos por inversión extranjera directa; y
  • que no se verifiquen cambios en la demanda de atesoramiento de dólares del sector privado. Este punto resulta relevante para entender los desafíos que enfrenta el ente monetario durante el resto del año.

Fernando Baer de Quantum dijo a Infobae: “Por ahora no tenemos un problema serio de déficit de cuenta corriente como el que sufrimos durante el Gobierno de Mauricio Macri. Es buena la campaña del agro. En términos de balance cambiario, el dólar no parece necesariamente barato porque tenés superávit comercial, y tenés oferta neta de divisas. Si eso se sostiene, el tipo de cambio podría apreciarse aun más”.

Por ahora no tenemos un problema serio de déficit de cuenta corriente como el que sufrimos durante el Gobierno de Mauricio Macri (Ber)

La regulación vigente también influye en el comportamiento del mercado cambiario. La política del BCRA, sumada a las restricciones para acceder al MULC y las condiciones del comercio exterior, resultaron determinantes para evitar una mayor presión sobre el tipo de cambio.

La comunicación A 8226 del BCRA permitió que empresas giraran sus ganancias a sus casas matrices por el ejercicio 2025, tuvo impacto en el récord de pagos de utilidades al exterior, especialmente desde el sector petrolero.

El contexto internacional se sumó como elemento de peso. El aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos y la incertidumbre derivada de la guerra en Medio Oriente limitaron el financiamiento externo y el comportamiento de las empresas privadas argentinas en materia de endeudamiento y liquidación de divisas.

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