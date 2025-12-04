El magnesio emerge como aliado inesperado en la prevención de migrañas, señalan estudios

El magnesio muestra potencial en la prevención de migrañas, según estudios recientes y especialistas en salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

El magnesio es un mineral esencial presente en el organismo que ha generado interés en la comunidad médica y entre quienes sufren migrañas, debido a su potencial en la prevención de estos episodios.

De acuerdo con Verywell Health, diversos estudios señalan resultados alentadores sobre su eficacia, y los especialistas recomiendan consultar con un profesional de la salud antes de iniciar cualquier suplementación, ya sea como complemento o como alternativa a tratamientos tradicionales.

Consultar con un experto resulta fundamental, pues cada caso requiere una evaluación individualizada y un seguimiento adecuado para asegurar la seguridad y eficacia del tratamiento. Además, el magnesio puede interactuar con otros medicamentos, lo que refuerza la necesidad de orientación profesional.

Evidencia actual y recomendaciones de uso

Diversos estudios analizaron la relación entre la ingesta regular de magnesio y una reducción de la frecuencia o intensidad de las migrañas.

Diversos estudios relacionan la ingesta regular de magnesio con una reducción en la frecuencia e intensidad de las migrañas (Freepik)

Pese a que los resultados resultan en general positivos, Verywell Health aclara que la investigación aún avanza y que los datos actuales no permiten afirmar de forma categórica su efectividad. No obstante, la publicación sostiene: “La evidencia científica actual que respalda su beneficio en el manejo de la migraña es positiva”.

Por este motivo, evaluar el uso de magnesio puede considerarse razonable, en combinación con medicamentos preventivos tradicionales o como opción inicial para quienes buscan tratamientos alternativos.

Las recomendaciones de uso varían entre expertos y sociedades médicas. La Sociedad Estadounidense de Cefaleas sugiere el óxido de magnesio en dosis de 400 a 500 miligramos diarios para prevenir migrañas.

La Sociedad Estadounidense de Cefaleas recomienda el óxido de magnesio en dosis de 400 a 500 mg diarios para prevenir migrañas (Freepik)

Algunos especialistas recomiendan el citrato de magnesio a razón de 600 mg al día, mientras otros aconsejan priorizar el aumento de magnesio mediante una dieta equilibrada. Verywell Health destaca que toda suplementación debe realizarse con supervisión médica, ya que los suplementos no están regulados igual que los medicamentos y la dosis adecuada depende de la formulación y de las necesidades individuales.

Fuentes alimentarias y presentaciones de magnesio

El magnesio puede incorporarse de manera natural a través de la alimentación. Entre los alimentos más ricos en este mineral se encuentran bananas, almendras, catsañas de cajú, semillas de chía y calabaza, granos integrales como arroz integral y quinoa,chcolate amargo y leche de soja. También existen suplementos dietéticos en diferentes presentaciones —óxido, citrato y glicinato de magnesio—, que ofrecen alternativas para quienes requieren un aporte adicional.

Las bananas, almendras y castañas de cajú destacan como fuentes naturales de magnesio en la alimentación diaria (Imagen ilustrativa Infobae)

Respecto a su mecanismo de acción, Verywell Health señala que el magnesio está implicado en más de 600 reacciones químicas en el organismo y cumple funciones fundamentales en la actividad celular. En relación con la migraña, la deficiencia de magnesio se asocia a una mayor susceptibilidad a estos episodios.

Los expertos identificaron que el magnesio puede reducir la liberación de sustancias como el péptido relacionado con el gen de la calcitonina (CGRP) y la sustancia P, ambas vinculadas con la transmisión del dolor y la inflamación durante un ataque de migraña. Además, el magnesio regula la serotonina, interactúa con el nervio trigémino y disminuye la acción del glutamato al bloquear los receptores NMDA, lo que podría limitar la propagación de la actividad nerviosa excesiva relacionada con el aura migrañosa.

El magnesio se encuentra disponible en diversas formulaciones y sin receta, facilitando su acceso para la prevención de migrañas (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pesar de que los suplementos de magnesio suelen ser bien tolerados, especialistas de Verywell Health advierten que pueden generar efectos secundarios como diarrea y calambres estomacales, molestias que habitualmente se resuelven al modificar la dosis o la frecuencia de consumo. La supervisión médica resulta indispensable para garantizar la seguridad y eficacia de cualquier tratamiento con magnesio, especialmente porque los suplementos no cuentan con la misma regulación que los medicamentos.

El magnesio está disponible en diversas formulaciones y sin necesidad de receta médica, lo que facilita el acceso a quienes buscan alternativas para la prevención de migrañas.