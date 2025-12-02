La ciencia reveló que el consumo de vapear podría aumentar el riesgo de diabetes y prediabetes

El vapeo eleva el riesgo de prediabetes y diabetes, igualando el impacto metabólico del tabaco convencional (Reuters)

Lejos de ser una innovación inocente, el auge del vapeo estaría abriendo silenciosamente la puerta a una nueva crisis de salud pública. Un estudio reciente de la Universidad de Georgia, publicado en AJPM Focus, revela que los cigarrillos electrónicos no son esa alternativa segura que muchos suponen: su consumo incrementa el riesgo de prediabetes y diabetes de manera significativa, equiparando su impacto al del tabaco convencional.

El trabajo encabezado por Sulakshan Neupane desmonta mitos y obliga a replantear el lugar del vapeo en la sociedad, al advertir sobre consecuencias metabólicas que hasta ahora permanecían en segundo plano. ¿Puede esta tendencia estar generando una nueva generación de problemas de salud silenciosos?

Análisis masivo: vapeo, tabaco y alteraciones metabólicas

El equipo de la Universidad de Georgia examinó en la investigación más de 1,2 millones de registros del Sistema de Vigilancia de Factores de Riesgo Conductuales de Estados Unidos, lo que permitió detectar vínculos claros entre el uso de cigarrillos electrónicos, el consumo de tabaco tradicional y la presencia de trastornos metabólicos, como la prediabetes y la diabetes.

Los usuarios duales de vapeo y tabaco presentan un 28% más de riesgo de desarrollar prediabetes, según la investigación

Los datos confirmaron que quienes vapean presentan un riesgo un siete por ciento más alto de desarrollar prediabetes en comparación con quienes nunca utilizaron estos dispositivos. La situación es todavía más alarmante en los usuarios duales—quienes alternan o combinan cigarrillos electrónicos y tradicionales—, que ven incrementado su riesgo en un veintiocho por ciento.

El estudio también analizó el perfil metabólico de quienes dejan tanto el tabaco convencional como el vapeo. Los resultados demostraron que abandonar ambos productos contribuye a reducir las probabilidades de complicaciones metabólicas, pero pasar del cigarrillo tradicional al cigarrillo electrónico no elimina los riesgos vinculados con alteraciones en la glucosa en sangre y resistencia a la insulina.

El estudio revela que dejar tanto el tabaco como el vapeo reduce significativamente el riesgo de complicaciones metabólicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esto desafía la creencia popular de que vapear es una vía segura para dejar de fumar, y expone los límites de esta estrategia.Los investigadores resaltaron que los efectos del vapeo y el tabaquismo no se distribuyen por igual en toda la sociedad. En particular, las personas hispanas y negras, y aquellas expuestas a condiciones socioeconómicas adversas, experimentaron una mayor incidencia de prediabetes y diabetes asociadas al consumo de nicotina.

El estudio indica que los individuos con menores ingresos se enfrentan a un doce por ciento más de riesgo de desarrollar estos problemas metabólicos. Además, la presencia de sobrepeso, obesidad o enfermedades previas potencia los efectos nocivos. Estos hallazgos subrayan la urgencia de diseñar políticas de prevención que contemplen la vulnerabilidad social y el acceso desigual a la salud, colocando a los grupos marginados en el centro de la respuesta.

Actividad física: protección ante un problema emergente

A pesar de la magnitud de los riesgos, la investigación trae también una nota de esperanza al identificar la actividad física regular como herramienta clave para reducir la incidencia de prediabetes. El análisis mostró que quienes incorporan ejercicio frecuente disminuyen el riesgo en un ocho por ciento, incluso si son fumadores.

La actividad física regular reduce en un 8% el riesgo de prediabetes, incluso en fumadores, destaca la investigación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este dato cobra especial relevancia en el contexto actual, donde el sedentarismo y el aumento del consumo de dispositivos electrónicos van en aumento entre jóvenes y adultos. El papel del ejercicio como barrera ante el daño metabólico cobra así una renovada importancia, vinculando la salud pública a políticas de promoción de estilos de vida saludables.

Salud pública ante desafíos crecientes

Los autores de AJPM Focus advirtieron acerca del veloz crecimiento del consumo de cigarrillos electrónicos, un fenómeno impulsado sobre todo por los jóvenes. Advirtieron que la expansión del vapeo podría ir de la mano de un alza silenciosa en los casos de diabetes y prediabetes en el futuro próximo.

Recomendaron que las iniciativas de salud pública amplíen su perspectiva, superando el enfoque en los daños respiratorios y considerando también los riesgos metabólicos. “Nuestros hallazgos deberían fundamentar las estrategias de salud pública y cuestionar la suposición de que el vapeo es una alternativa ‘segura’”, afirmaron los investigadores.

Expertos de la Universidad de Georgia instan a revisar el discurso sobre la inocuidad del vapeo y fortalecer campañas de prevención (Reuters)

La conclusión del equipo de la Universidad de Georgia es contundente: urge revisar el discurso social e institucional sobre la aparente “inocuidad” del vapeo y avanzar en regulaciones y campañas que no solo restrinjan su acceso a los más jóvenes, sino que adviertan de modo claro sobre los peligros metabólicos asociados.

La atención a los grupos más vulnerables y la educación sobre hábitos saludables se perfilan como aspectos centrales para mitigar un problema que va más allá de la adicción y los pulmones: el de una generación expuesta, sin saberlo, a nuevos riesgos crónicos y silenciosos.