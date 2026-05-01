51 fotos de la avant premiere de Hasta que la verdad los separe, la película con Luly Drozdek y Pablo Yotich

01 May, 2026 01:47 p. m. EST
Los protagonistas Pablo Yotich y Luly Drozdek junto al director Samir Bitar y Pablo Rago (Fotos: Robert Remonteo) Luly Drozdek Pablo Yotich Pablo Rago tiene una participación especial La productora Nara Ferragut Carmen Barbieri dijo presente en la premiere El periodista Marcelo Polino La protagonista Luly Drozdek con su pareja, Hernán Nisenbaum Andrea Rincón y su look total pink Abril Molinari y el director Samir Bitar Fede Hoppe Edith Hermida, actual conductora de Bendita Carmen Barbieri y Marcelo Polino, muy compinches en la premiere Charly Issa, Nara Ferragut, Pablo Rago y Luly Drozdek Viviana Saccone Manu Viale y Luly Drozdek El periodista Rifle Varela Yanina Solnicki, Luly Drozdek y Daniel Awada Ale Paker Pablo Yotich, Manu Viale, Luly Drozdek y Pablo Rago La influencer Alma Lepez Alejandro Huevo Muller Miriam Lanzoni Jenny Williams y Paco Massarini Fede Hoppe, Luly Drozdek, Nara Ferragut y Marcelo Polino Juan Sorini
Gustavo Arribas La diseñadora Ixi Anez Pablo Yotich, Luly Drozdek y Pablo Rago Alejandro Fiore Alexia Toumekian La diseñadora Meli Migliore Barby Cabrera y Alejandro Trasmonte Diego Bidner y Guadalupe Martínez Uría Nara Ferragut y Luly Drozdek Magui Bravi Charly Issa, Andrea Rincón, Nara Ferragut, Pablo Rago Greys Koch Paolo Ragone y Bruno Ragone Leo Mateu y Ceci González Jimena La Torre Juampi González El artista Eze Wasser y su pareja Carlos Rojas Barby Ferrari Betina Capetillo Juli Castro Judith Kovalovksy y Paul Kirzner Nacho Di Marco Fernando Felice y Luly Drozdek Charly Issa y Nara Ferragut Andrea Rincón junto a parte del elenco, el director Samir Bitar y las productoras Nara Ferragut y Patricia Del Amo
Fotos: Robert Remonteo