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51 fotos de la avant premiere de Hasta que la verdad los separe, la película con Luly Drozdek y Pablo Yotich

El filme cuenta con la participación especial de Pablo Rago, la dirección de Samir Bitar y la producción de Nara Ferragut. Los mejores looks del evento realizado en Cinemark Palermo

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Los protagonistas Pablo Yotich y Luly Drozdek junto al director Samir Bitar y Pablo Rago (Fotos: Robert Remonteo)
Los protagonistas Pablo Yotich y Luly Drozdek junto al director Samir Bitar y Pablo Rago (Fotos: Robert Remonteo)
Premiere Hasta que la verdad nos separe
Luly Drozdek
Premiere Hasta que la verdad nos separe
Pablo Yotich
Premiere Hasta que la verdad nos separe
Pablo Rago tiene una participación especial
Premiere Hasta que la verdad nos separe
La productora Nara Ferragut
Premiere Hasta que la verdad nos separe
Carmen Barbieri dijo presente en la premiere
Premiere Hasta que la verdad nos separe
El periodista Marcelo Polino
Premiere Hasta que la verdad nos separe
La protagonista Luly Drozdek con su pareja, Hernán Nisenbaum
Premiere Hasta que la verdad nos separe
Andrea Rincón y su look total pink
Premiere Hasta que la verdad nos separe
Abril Molinari y el director Samir Bitar
Premiere Hasta que la verdad nos separe
Fede Hoppe
Premiere Hasta que la verdad nos separe
Edith Hermida, actual conductora de Bendita
Premiere Hasta que la verdad nos separe
Carmen Barbieri y Marcelo Polino, muy compinches en la premiere
Premiere Hasta que la verdad nos separe
Charly Issa, Nara Ferragut, Pablo Rago y Luly Drozdek
Premiere Hasta que la verdad nos separe
Viviana Saccone
Premiere Hasta que la verdad nos separe
Manu Viale y Luly Drozdek
Premiere Hasta que la verdad nos separe
El periodista Rifle Varela
Premiere Hasta que la verdad nos separe
Yanina Solnicki, Luly Drozdek y Daniel Awada
Premiere Hasta que la verdad nos separe
Ale Paker
Premiere Hasta que la verdad nos separe
Pablo Yotich, Manu Viale, Luly Drozdek y Pablo Rago
Premiere Hasta que la verdad nos separe
La influencer Alma Lepez
Premiere Hasta que la verdad nos separe
Alejandro Huevo Muller
Premiere Hasta que la verdad nos separe
Miriam Lanzoni
Premiere Hasta que la verdad nos separe
Jenny Williams y Paco Massarini
Premiere Hasta que la verdad nos separe
Fede Hoppe, Luly Drozdek, Nara Ferragut y Marcelo Polino
Premiere Hasta que la verdad nos separe
Juan Sorini
Premiere Hasta que la verdad nos separe
Gustavo Arribas
Premiere Hasta que la verdad nos separe
La diseñadora Ixi Anez
Premiere Hasta que la verdad nos separe
Pablo Yotich, Luly Drozdek y Pablo Rago
Premiere Hasta que la verdad nos separe
Alejandro Fiore
Premiere Hasta que la verdad nos separe
Alexia Toumekian
Premiere Hasta que la verdad nos separe
La diseñadora Meli Migliore
Premiere Hasta que la verdad nos separe
Barby Cabrera y Alejandro Trasmonte
Premiere Hasta que la verdad nos separe
Diego Bidner y Guadalupe Martínez Uría
Premiere Hasta que la verdad nos separe
Nara Ferragut y Luly Drozdek
Premiere Hasta que la verdad nos separe
Magui Bravi
Premiere Hasta que la verdad nos separe
Charly Issa, Andrea Rincón, Nara Ferragut, Pablo Rago
Premiere Hasta que la verdad nos separe
Greys Koch
Premiere Hasta que la verdad nos separe
Paolo Ragone y Bruno Ragone
Premiere Hasta que la verdad nos separe
Leo Mateu y Ceci González
Premiere Hasta que la verdad nos separe
Jimena La Torre
Premiere Hasta que la verdad nos separe
Juampi González
El artista Eze Wasser y su pareja Carlos Rojas
El artista Eze Wasser y su pareja Carlos Rojas
Premiere Hasta que la verdad nos separe
Barby Ferrari
Premiere Hasta que la verdad nos separe
Betina Capetillo
Premiere Hasta que la verdad nos separe
Juli Castro
Premiere Hasta que la verdad nos separe
Judith Kovalovksy y Paul Kirzner
Premiere Hasta que la verdad nos separe
Nacho Di Marco
Premiere Hasta que la verdad nos separe
Fernando Felice y Luly Drozdek
Premiere Hasta que la verdad nos separe
Charly Issa y Nara Ferragut
Premiere Hasta que la verdad nos separe
Andrea Rincón junto a parte del elenco, el director Samir Bitar y las productoras Nara Ferragut y Patricia Del Amo

Fotos: Robert Remonteo

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