La decisión que tomó el Cholo Simeone con Julián Álvarez a 5 días de la revancha ante Arsenal por las semis de la Champions

El DT del Atlético de Madrid no contará con la Araña para visitar a Valencia

Este sábado, Atlético de Madrid visitará Mestalla para medirse desde las 11:15 (hora argentina) al Valencia por la fecha 34 de la Liga de España, pero todos los focos están puestos en la revancha contra Arsenal por un lugar en la final de la UEFA Champions League, luego del empate 1-1 en el Metropolitano de España. Y con vistas a ese duelo trascendental, Diego Simeone tomó una decisión con Julián Álvarez y su hijo Giuliano, dos de los jugadores que están entre algodones.

En conferencia de prensa, el Cholo aclaró que la escasa cantidad de días entre el duelo del miércoles pasado y el próximo de este sábado hace imposible una recuperación acorde, después de que ambos hayan salido reemplazados frente a los Gunners por diferentes molestias. Ninguno viajará con la delegación este fin de semana, al igual que otros de sus compañeros.

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“Está claro de que si no habría partido el martes, Julián posiblemente no habría llegado al sábado. Y (Alexander) Sorloth, Giuliano, (Pablo) Barrios y José (María Giménez) no habrían llegado al sábado. No creo que me olvide de alguno más. Está más que claro de que vamos a ir con los que están mejor para competir mañana”, sentenció. Juan Musso, Nahuel Molina y Thiago Almada figuran entre los convocados.

Los gestos de dolor de Julián Álvarez, que preocuparon tanto al Atlético de Madrid como a la selección argentina (AP Foto/Manu Fernández)

En consonancia, adelantó una rotación muy importante para llegar de la mejor manera al choque eliminatorio: “Me lo pide la forma de los jugadores. Ya decía recién de estos chicos que el otro día terminaron con molestias, y evidentemente vamos a elegir gente fresca para poder competir, que es lo que nos importa”.

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Según precisó Cadena Cope de España, Julián Álvarez padeció un esguince leve tras una acción desafortunada mientras peleaba la pelota con Eberechi Eze. Inmediatamente, la Araña quedó en el suelo, tomándose el tobillo dañado. No pudo seguir y fue reemplazado por Álex Baena. Antes de su retirada, ya había dejado su aporte: anotó el gol del empate a través de un penal.

La modificación de apellidos le dará la oportunidad de mostrarse a Thiago Almada, quien fue expulsado contra Elche y saldó su suspensión en el partido ante Athletic Club de Bilbao. “Es un jugador muy importante para nosotros. Justamente estuvimos charlando hace muy poquito cuando terminó el entrenamiento sobre sus condiciones, su trabajo durante la temporada con nosotros y lo importante que es, ya sea 20, 60 o 90 minutos. Y esperemos que mañana haga un partido con la jerarquía que tiene”.

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Atlético de Madrid está en la cuarta posición de la Liga de España con 60 puntos y se quedaría con la última plaza directa a la UEFA Champions 2026/27. Está a 10 del quinto Real Betis (50), que iría a la Europa League, y permanece a 5 del tercero Villarreal (65) a falta de cinco fechas para el final.

Los convocados de Atlético de Madrid para enfrentar a Valencia (Crédito: @Atleti/X)

De hecho, Diego Simeone se refirió al valor de concentrarse en el encuentro contra Valencia con la ambición de escalar en la tabla: “Debemos pensar en la importancia que tiene intentar alcanzar a Villarreal, que está delante nuestro, y obviamente hacer un partido importante con un equipo que necesita puntos, que va a jugar con la presión de su gente y con la intensidad que tiene desde que llegó su entrenador (Carlos Corberán)”.

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Vale remarcar que el conjunto Ché atraviesa un extraño presente. Ocupa la 12° colocación con 39 puntos y está a 5 unidades de caer en zona de descenso o clasificarse a copas internacionales.

Por último, el Cholo habló sobre cómo transita estos días en vísperas a medirse contra Arsenal en busca de su tercera final de Champions League con el Atleti (nunca ganó este trofeo): “Me siento en paz. Sé que estoy dando el máximo. Sé que mis futbolistas están dando el máximo y eso es lo que necesito. Ver esa energía que va de la mano de lo que venimos trabajando hace catorce años, en un camino largo, con muchas dificultades. Muy difícil llegar a los lugares donde estamos y competir como competimos esta temporada. Es un regalo que el equipo se hace al equipo y ojalá que lo podamos llevar adelante hasta el final”.

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El empate 1-1 ante Arsenal en España mudó la resolución de la semifinal a Londres. El martes desde las 16 (hora argentina) se cruzarán en el Emirates Stadium para dirimir quién será el primer finalista rumbo a la definición del 30 de mayo próximo en Hungría. El ganador se enfrentará al vencedor de la otra llave entre PSG y Bayern Múnich. Los franceses están arriba tras imponerse 5-4 en la ida como locales y el miércoles en idéntico horario afrontarán la revancha en Alemania.