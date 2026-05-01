Andrea del Boca vuelve a la casa de Gran Hermano con aval médico y acuerdo récord: regreso inminente

El periodista Guido Záffora anunció que Andrea del Boca tiene el alta médica para ingresar a Gran Hermano

El regreso de Andrea del Boca a Gran Hermano: Generación Dorada genera expectativa en el público y movimiento en la producción del ciclo de Telefe. La actriz, figura clave del reality, está cada vez más cerca de reincorporarse tras superar las instancias más complejas de su recuperación médica y resolver su situación contractual.

“Ya está el okey para que Andrea Del Boca ingrese a la casa. A ver, ¿qué tiene que hacerse ahora, en los próximos días? temas médicos que tiene pendiente para ingresar de manera fabulosa, segura", aseguró Guido Zaffora, panelista de DDM. Tras ello, explicó que “sigue con sus temas cardiológicos, sigue con el holter. Hay que cuidarla. Va a tener unos estudios en los próximos días que son cardiológicos y de presión. Apenas estén los resultados de esos estudios -que por lo que me dicen van a ser favorables porque ella se viene controlando-, Andrea ingresa a la casa. Hay que ver si es programa especial. Tema guita, chicos, está resuelto. Fioribello está on fire porque arregló buena guita. No sé todavía el monto exacto. Va a ser el sueldo más alto de Gran Hermano”

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La pausa en la participación de Andrea se produjo luego de un accidente doméstico en la cocina de la casa, donde una caída le provocó lesiones de consideración en la boca. El golpe, que no logró amortiguar con las manos, desplazó una de sus paletas y afectó la raíz de otro diente, causándole molestias constantes y exponiéndola a incomodidades tanto físicas como estéticas. Este episodio la obligó a ausentarse en uno de los momentos de mayor exposición mediática dentro del juego.

Juan Pablo Fioribello, abogado de la actriz Andrea del Boca, habla sobre su posible reincorporación a "Gran Hermano"

Así las cosas, la reincorporación de la actriz depende de dos factores principales: el visto bueno definitivo de los profesionales de la salud y el acuerdo alcanzado en torno a su contrato. En los últimos días, trascendió que ambas condiciones están prácticamente resueltas. Su abogado, Juan Pablo Fioribello, confirmó que la recuperación avanza, aunque todavía persisten molestias en la zona dental. El desplazamiento de la paleta y los inconvenientes con la raíz nerviosa del diente siguen presentes, pero los médicos consideran que podría volver a la casa en breve, siempre y cuando los próximos estudios resulten favorables.

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La situación médica de Andrea fue el eje de las decisiones recientes. Según relató su defensor legal, la actriz aún experimenta dolor, aunque en menor medida que al principio. El aval de los médicos es el paso pendiente y fundamental: una vez superado ese control, la producción tiene todo listo para su regreso. La atención está puesta en los estudios cardiológicos y de presión que se realizará en los próximos días, ya que Andrea mantiene controles constantes y utiliza un holter para monitorear su salud cardíaca.

El posible regreso de Andrea también reconfigura el tablero dentro de la casa. De acuerdo con trascendidos, el abogado habría solicitado que se retiren dos participantes, Sol y Brian, para que Andrea pueda ocupar la casa con mayor libertad, fundamentando su pedido en que fue la figura que mayor audiencia generó en la historia reciente del ciclo. Estos movimientos internos forman parte de la estrategia de la producción para potenciar el rating y el impacto mediático del programa, destacó Zaffora.

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El ciclo puso por primera vez las fuertes imágenes del accidente de la actriz (Video: Gran Hermano Generación Dorada/ Telefe)

El clima interno se ve atravesado por especulaciones sobre el destino de otros participantes. Según comentarios en el entorno del ciclo, Grecia Colmenares tendría los días contados dentro del juego, dado que no logra generar contenido relevante para la competencia. La producción habría considerado, en un principio, la convivencia entre Andrea y Grecia como un atractivo, pero la inminente reincorporación de la primera podría alterar ese plan. “Quien tiene los días contados es Grecia Colmenares. A ver, para el juego no sirve para nada. Dicen que es una planta, un helecho... no, es una enredadera, una Santa Rita. Lo que pasa es que hay que ver cuándo ingresa Andrea", afirmó Zaffora.

El regreso a Gran Hermano: Generación Dorada depende exclusivamente de la aprobación médica definitiva y del cierre formal de su contrato, ambos aspectos que, según la producción y su entorno, están prácticamente garantizados. Una vez obtenidos los resultados de los estudios cardiológicos y de presión, la actriz volverá a la casa bajo condiciones que aseguran tanto su bienestar como su protagonismo dentro del reality.

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