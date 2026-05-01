Panamá busca romper su récord de aves en el Global Big Day 2026

Panamá registró 771 especies de aves durante el Global Big Day 2025. crédito SDA

Panamá se prepara para superar las 771 especies de aves registradas en 2025 durante el Global Big Day, que se realizará el 9 de mayo de 2026, una jornada mundial de 24 horas de observación intensiva en la que miles de participantes saldrán a documentar aves en todo el país.

El reto de este año no solo apunta a mejorar la cifra histórica alcanzada el año pasado, sino también a consolidar el posicionamiento del país como uno de los principales destinos de avistamiento de aves en el mundo, impulsado por su extraordinaria biodiversidad y variedad de ecosistemas.

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En 2025, Panamá logró 771 especies registradas, alcanzando la posición número 7 a nivel mundial, con un total de 4,563 listas de observación cargadas en la plataforma eBird, cifras que marcaron un récord nacional y consolidaron el entusiasmo de la comunidad de observadores.

Chiriquí lideró el conteo nacional con más de 200 especies registradas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este desempeño estuvo respaldado por una amplia participación ciudadana y por la diversidad de hábitats que permiten observar especies en distintas regiones del país en un mismo día.

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Para 2026, la expectativa es superar estos números mediante una mayor cobertura territorial y un incremento en la cantidad de observadores activos.

Uno de los factores clave que podría impulsar el resultado este año es la incorporación de nuevos territorios a la jornada. Por primera vez, la comarca Naso aportará registros propios, lo que ampliará el alcance geográfico del monitoreo y permitirá documentar especies en zonas con alta riqueza biológica que hasta ahora no participaban de forma directa.

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Este elemento representa un avance importante en la inclusión de comunidades locales en iniciativas de ciencia ciudadana y en la generación de datos para la conservación.

Los registros de aves se cargan en tiempo real a través de la plataforma eBird. REUTERS/Enea Lebrun

Como parte de la preparación para el evento, en comunidades cercanas al Parque Internacional La Amistad Caribe y el Bosque Protector Palo Seco se desarrolló una capacitación en avistamiento de aves dirigida a guardaparques, técnicos y organizaciones locales.

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Durante una semana, los participantes recibieron formación en identificación de especies, monitoreo de aves y uso de herramientas digitales, con el objetivo de fortalecer sus capacidades para registrar información de calidad durante el Global Big Day.

La jornada será coordinada a través de eBird, una plataforma digital desarrollada por el Laboratorio de Ornitología de la Universidad de Cornell, que permite a los usuarios registrar en tiempo real las aves observadas o escuchadas.

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Durante el Global Big Day, esta herramienta se convierte en el eje central de la actividad, ya que todos los registros son cargados y procesados para generar un conteo global en el que participan cientos de miles de observadores en distintos países.

Panamá, que fue sede del lanzamiento mundial del evento en 2015, mantiene una participación activa y competitiva en esta iniciativa.

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El análisis de los resultados de 2025 muestra que el desempeño del país estuvo concentrado en varias provincias con alta diversidad. Chiriquí lideró el conteo con 213 especies, seguido por Darién con 129, Panamá con 107, Colón con 76 y Coclé con 70 especies, mientras que otras regiones como Bocas del Toro, Veraguas y Panamá Oeste también aportaron cifras relevantes.

El evento se realizará el 9 de mayo con 24 horas continuas de observación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este patrón evidencia la importancia de la distribución territorial en el resultado final, por lo que la incorporación de nuevas áreas en 2026 podría marcar una diferencia significativa.

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El Global Big Day es considerado el evento de ciencia comunitaria más grande del mundo en su tipo y se ha convertido en una herramienta clave para el monitoreo de la biodiversidad. Durante 24 horas, los participantes recorren distintos ecosistemas para registrar aves, generando información que luego es utilizada por científicos, organizaciones ambientales y autoridades para evaluar el estado de las poblaciones y los hábitats.

En el caso de Panamá, esta actividad también tiene un componente estratégico al contribuir con la promoción del turismo de naturaleza y la conservación de áreas protegidas.

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Las autoridades ambientales, a través del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), han destacado que este tipo de iniciativas permite fortalecer el vínculo entre comunidades, ciencia y conservación.

Además, fomenta la creación de redes locales de monitoreo que pueden continuar operando más allá del evento, generando datos útiles de forma permanente. La participación de guardaparques y organizaciones comunitarias en la preparación de este año apunta precisamente a consolidar esa capacidad técnica y comunitaria en territorio.

Con la suma de nuevos actores, mayor preparación técnica y una expansión en la cobertura geográfica, Panamá se perfila para mejorar su desempeño en el Global Big Day 2026. El desafío será superar el récord de especies registrado el año pasado y escalar posiciones en el ranking global, en una competencia que combina ciencia, participación ciudadana y conservación ambiental en una sola jornada.