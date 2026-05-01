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Oriana Sabatini reveló cómo transitó su embarazo: desde el dolor físico hasta el emocional

La cantante y actriz narró sin nfiltros el proceso de gestación de su primera hija

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Oriana Sabatini,detalla públicamente los dolores que experimentó durante su embarazo, incluyendo la pubalgia, desde el quinto mes. Este video es una entrevista.

El embarazo suele traer consigo una serie de desafíos físicos y emocionales, y en el caso de Oriana Sabatini, la experiencia estuvo marcada por episodios de dolor y autopercepción. Durante la espera de Gia, la hija que tuvo junto al futbolista Paulo Dybala, la actriz y cantante compartió detalles poco conocidos sobre el proceso, desde molestias físicas severas hasta el impacto en su relación con el cuerpo.

A casi dos meses de convertirse en madre, Sabatini visitó el programa Sería increíble (OLGA) y sorprendió al público al confesar: “Tuve pubalgia y es dolorosísimo”. La artista describió el dolor como intenso y limitante, al resaltar que comenzó en el quinto mes de embarazo y la acompañó hasta el final de la gestación. Según sus palabras, la sensación se asemejaba a tener “algo clavado en la zona del pubis”, llegando a impedirle caminar algunos días. Esta afección, caracterizada por dolor en la región púbica, afecta la movilidad y genera incomodidad persistente, dificultando actividades cotidianas como caminar o cambiar de posición durante el descanso.

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El testimonio de Sabatini pone en primer plano una complicación común en el embarazo, que suele estar vinculada a los cambios biomecánicos y hormonales propios de la gestación avanzada. En su caso, la pubalgia se manifestó desde el quinto mes y se extendió por el resto del embarazo, impactando en su calidad de vida diaria.

oriana sabatini
Oriana Sabatini juunto a su hija Gia

“Había días que no podía ni caminar”, explicó, subrayando la intensidad del malestar y la frustración de no poder encontrar alivio inmediato. La persistencia del dolor la llevó a desear simplemente dejar de sentirlo, reflejando la carga física y emocional que puede suponer una complicación de estas características.

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La experiencia relatada por la actriz no terminó allí. Tras el anuncio público de su embarazo, Sabatini había mantenido una videollamada con el ciclo televisivo LAM (América TV), donde fue consultada sobre los cambios físicos que experimentaba. “Todos. Yo conté que toda mi vida tuve una mala relación con la comida”, respondió, aludiendo a un historial de trastornos alimenticios que condicionó su vivencia del embarazo. La dificultad para adaptarse a los cambios corporales se vio intensificada por la sensación de pérdida de control sobre la alimentación y el propio cuerpo, una situación habitual en personas con antecedentes similares.

Durante los primeros tres meses, Sabatini atravesó momentos de angustia relacionados con el rechazo a ciertos alimentos y la necesidad de modificar su dieta. Relató que, en algunos casos, solo podía alimentarse de fideos, un alimento al que le había tenido “miedo toda su vida” por sus implicancias en los trastornos alimenticios. “Es muy difícil la pérdida de control para una persona que ha sufrido toda la vida trastornos alimenticios”, señaló. Esta confesión deja entrever la complejidad emocional de quienes deben enfrentar, además de los cambios físicos del embarazo, una relación previa conflictiva con la alimentación.

oriana sabatini
La recién nacida Gia junto con sus padres, Oriana Sabatini y Paulo Dybala

El embarazo de Oriana Sabatini estuvo atravesado por retos físicos y psicológicos. La pubalgia, con su dolor agudo y persistente desde el quinto mes, condicionó su movilidad y su día a día. A esto se sumó la dificultad de gestionar los cambios corporales y la alimentación, un aspecto especialmente sensible para quien había lidiado durante años con trastornos alimenticios. En palabras de la actriz, la imposibilidad de controlar la dieta y el rechazo repentino a ciertos alimentos representaron un desafío adicional durante el proceso.

En paralelo a su experiencia personal, Oriana Sabatini se instaló en Argentina por tiempo indefinido para cumplir con compromisos laborales. Entre ellos, destaca el lanzamiento de su primera novela y su participación en la segunda temporada del ciclo de streaming OLGA, en el segmento True Crime. Esta faceta profesional se desarrolla en simultáneo con su reciente maternidad, lo que implica una reorganización de su agenda y prioridades.

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