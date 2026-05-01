La respuesta de Ollie Bearman a Franco Colapinto en medio de la polémica tras el accidente en Suzuka por la Fórmula 1

La Fórmula 1 reinició su actividad este viernes después de 33 días de parate forzados por las cancelaciones de los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita. Miami fue la ciudad para el regreso de la Máxima, pero lo sucedido en la última cita de Suzuka entre Franco Colapinto y Oliver Bearman, quien sufrió un accidente por esquivarlo en la pista, sumó un nuevo capítulo en la previa a su reencuentro en Florida.

A pesar de que todas las partes coincidieron en que ninguno de los dos tuvo la culpa y que todo se había producido por la diferencia de velocidades de cada uno, el piloto de Haas criticó la maniobra de Colapinto como “inaceptable” y el argentino le respondió durante el media day en los Estados Unidos: “No estoy contento con sus comentarios”.

PUBLICIDAD

La opinión del pilarense llegó a los oídos del británico. Según mencionó el portal especializado Motorsport, le mostraron las declaraciones a Bearman, en las que Franco también agregaba que le había enviado un mensaje y nunca recibió respuesta. A propósito de esto, el ex hombre de Ferrari argumentó que “sinceramente, no vi el mensaje de texto”.

Más allá de esto, Ollie Bearman intentó darle un cierre al tema con la intención de dar vuelta la página en los Estados Unidos: “Es un accidente lamentable. Creo que podría haber sido diferente. No creo que tuviera que terminar así, por decirlo de alguna manera, pero no, no guardo rencor; no soy ese tipo de persona”.

PUBLICIDAD

La imagen de Franco Colapinto junto a Ollie Bearman días antes del accidente que protagonizaron en Japón (Crédito: EFE/EPA/FRANCK ROBICHON)

Todo tiene su origen en la vuelta 22 del Gran Premio de Japón. Oliver Bearman sufrió un impacto superior a 50G contra las barreras, tras perder el control al aproximarse a la curva 13. La maniobra se produjo tras encontrarse con el monoplaza de Franco Colapinto, quien circulaba a baja velocidad por una pérdida completa de potencia eléctrica, generando una importante diferencia de ritmo entre ambos vehículos.

Al analizar la situación, Ayao Komatsu, jefe de Haas, descartó cualquier responsabilidad del conductor de Alpine: “Colapinto siempre estaba haciendo algo consistente, no es culpa suya en absoluto. No, no se movió. Por lo que vi, no hizo nada diferente”.

PUBLICIDAD

Incluso, Motorsport realizó una columna firmada por el periodista Oleg Karpov, en la que defendió a Franco. Afirmó que “no hubo nada anormal” en su manejo: no realizó ningún movimiento peligroso y el accidente de Bearman se relacionó con la diferencia de velocidades.

En primera instancia, ambos conductores habían bajado la espuma por lo sucedido. "Para ser sincero, fue muy extraño; me sentía un poco indefenso. La diferencia de velocidad es enorme. Es casi como si estuvieras en una vuelta de salida y otro tipo en una vuelta de empuje. Es realmente extraño. Es una curva que estamos tomando a fondo y es más de 50 km/h más rápido que yo”, analizó Franco Colapinto.

PUBLICIDAD

Oliver Bearman está séptimo con 17 puntos en el campeonato de pilotos de la Fórmula 1 (Crédito: AP/Eugene Hoshiko)

A continuación, Oliver Bearman llevó tranquilidad a sus fanáticos: “Me alegra informar que todo está bien. Realmente lamento lo que sucedió con el equipo. Ha sido un accidente inusual con una velocidad de cierre tan grande. Así que necesitamos regresar y entender todo”.

Este incidente recrudeció las críticas de los pilotos por el nuevo reglamento y la FIA anunció en un comunicado que se iba a realizar una ”revisión estructurada tras la fase inicial de la temporada, para permitir la recopilación y el análisis de datos suficientes” con vistas a posibles modificaciones. Esto llevó a una serie de cambios que se pondrán en práctica a partir del Gran Premio de Miami.

PUBLICIDAD

Bajo este escenario, sorprendió que Bearman apunte contra Colapinto con una inesperada crítica a mediados de abril: “Fue inaceptable. Tenemos que resolver las cosas entre pilotos, tener un poco más de respeto entre nosotros, porque realmente no me gustó nada lo que hizo”.

Días después, el argentino de 22 años expresó su disgusto por esos dichos y añadió: “Después de la carrera le envié un mensaje inmediatamente. Nunca respondió, así que no me habló”.

PUBLICIDAD

Luego de esa afirmación, volvió sobre el accidente: “Cuando suceden cosas así, el que va detrás tiene todo el conocimiento de la velocidad a la que va, de la cantidad de turbo que está usando, de lo que está intentando. La persona que va adelante está mucho más ciega, creo. Hoy en día, con la velocidad a la que se cierran los coches, mirás el retrovisor en un segundo y al segundo siguiente el coche te alcanza a 20 metros. Creo que ambos tienen parte de responsabilidad”.