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Priscila Crivocapich y el Rifle Varela entre la amistad y el rumor: una salida, un pasado común y muchas preguntas

En Infobae a las 9, Juan Etchegoyen dio detalles del encuentro entre la ex de Roberto García Moritán y su colega

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Los rumores comenzaron con fuerza el pasado fin de semana por la aparición conjunta de El Rifle Varela y Priscila Crivocapich en el Movistar Arena. Los dos periodistas fueron vistos compartiendo una salida nocturna durante el show de Q’Lokura, lo que reavivó versiones sobre un posible vínculo sentimental entre ellos. La información fue difundida por Juan Etchegoyen en el ciclo Infobae a las nueve, de Infobae en vivo, donde detalló el desarrollo de este encuentro y las reacciones que generó en el entorno mediático.

De acuerdo con su relato, la presencia de ambos en el mismo evento no pasó inadvertida. Testigos del espectáculo notaron una cercanía y una comodidad evidente entre Varela y Crivocapich. Según explicó, la conexión entre ellos se percibía natural y fluida, captando la atención de quienes compartieron la velada: “Se los vieron muy compinches, con una química extraordinaria”, aseguró.

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La coincidencia en el Movistar Arena no fue entendida como un hecho casual por quienes conocen la historia previa entre los protagonistas, lo que alimentó los rumores de una reconciliación o, al menos, de un acercamiento que trasciende la mera amistad.

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La pregunta sobre si existe una relación sentimental vigente entre ambos volvió a instalarse en el centro de la escena. Incluso fueron consultados de manera directa por Etchegoyen, quien señaló en su intervención: “Las dos partes me dicen que hoy son amigos, ¿sí? Pero que tuvieron un pasado”.

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La historia previa entre los periodistas no es un secreto en el ambiente. Etchegoyen subrayó que no sería la primera vez que se genera una conexión especial entre ellos. Ese antecedente es el motivo por el cual el reciente reencuentro despertó especulaciones. La referencia explícita a su pasado común refuerza la idea de que existe un trasfondo emocional que aún genera interés, tanto en los medios como entre sus seguidores.

El vínculo tiene antecedentes reconocidos por ambos. En una reciente aparición en el ciclo Desencriptados, conducido por Darian Rulo Schijman en Infobae, Priscila habló abiertamente sobre sus relaciones pasadas. Consultada en tono distendido, la periodista no esquivó el tema cuando le preguntaron: “¿El Rifle Varela?”. La respuesta fue directa: “Salimos un tiempo, sí. No prosperó...”.

Desencriptados Priscila Crivocapich
Los últimos días, Priscila Crivocapich fue parte del ciclo Desencripyados y ahbló de sus romances del pasado (Maximiliano Luna)

Esta confirmación pública refuerza la versión que circula desde hace años en el mundo del periodismo y el espectáculo. Crivocapich no solo reconoció el vínculo, sino que le restó dramatismo y lo enmarcó como un episodio cerrado de su vida sentimental. De este modo, dejó en claro que la relación fue real pero no llegó a consolidarse como algo más formal o duradero.

Durante su visita a Desencriptados, Priscila repasó otros episodios de su vida amorosa. En una dinámica de preguntas y respuestas, fue consultada sobre diferentes figuras con las que fue vinculada. Cuando se le preguntó por Chris Angel, el mago, respondió entre risas: “Sí, salí. Admiración absoluta... Lo conocí en un boliche, empezamos a hablar y fue un todo. La verdad que era admiración absoluta por lo que hace y sí, salimos. Pero él vivía lejos y era complejo. Yo venía de haberme separado de una pareja y fue eso. No fue novio, no lo presenté en casa”.

En relación a Martín Menem, también fue clara: “Salimos un tiempo. Buena onda”. La periodista optó siempre por un tono relajado, sin dramatizar ni sobredimensionar ninguno de sus vínculos anteriores. Estas respuestas aportan un marco de sinceridad y apertura respecto a su vida privada, mostrando una postura descontracturada ante los rumores y trascendidos.

Roberto García Moritán Priscila
La última pareja quwe se le conoció a Priscila fue Roberto García Moritán (Crédito: RS Fotos)

Crivocapich también reflexionó sobre el modo en que se desarrollan las citas en la actualidad: “Me gusta que un hombre me invite a salir. Hoy te hablan por Instagram, después pasas a WhatsApp y después a comer. Pero hay gente que es como más liviana, no hace una cita puntual. Vamos a comer, una salida bien y después hay que seguir comportándote con ganas”. Este comentario deja entrever su preferencia por las formas tradicionales de cortejo y la importancia que le asigna a la iniciativa en las relaciones.

La combinación de antecedentes, encuentros recientes y la transparencia con la que ambos protagonistas se refieren al tema contribuyen a mantener viva la curiosidad sobre la naturaleza del vínculo entre El Rifle Varela y Priscila Crivocapich. La última aparición pública juntos, lejos de disipar rumores, reinstaló la pregunta sobre si la historia entre ellos podría tener un nuevo capítulo.

Priscila Crivocapich de vacaciones en Punta del Este
Priscila Crivocapich de vacaciones en Punta del Este (RSFotos)

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