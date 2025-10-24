Salud

Vapear puede dañar los pulmones más de lo que se creía, según un nuevo hallazgo científico

Un equipo de la Universidad de California, Riverside identificó compuestos químicos perjudiciales en los líquidos de cigarrillos electrónicos, lo que plantea riesgos para quienes utilizan estos aparatos

Cecilia Castro

Por Cecilia Castro

Guardar
Los expertos demostraron que dispositivos
Los expertos demostraron que dispositivos electrónicos de baja potencia también pueden producir niveles elevados de sustancias dañinas (REUTERS/Carlos Jasso)

El avance del vapeo capturó a millones que buscaban reducir daños o cortar la relación con el tabaco clásico. La “alternativa moderna” promete escapar de muchas de las amenazas conocidas del cigarrillo tradicional. Pero, en esa neblina perfumada, ¿qué secretos quedan fuera del radar? Recientes hallazgos científicos sugieren que el vapor, lejos de ser inocuo, puede exponer a los pulmones a compuestos dañinos hasta ahora poco estudiados.

Un equipo de investigación de la Universidad de California, Riverside (UCR) detectó que el uso de cigarrillos electrónicos puede producir sustancias tóxicas al calentar el líquido base de estos dispositivos, conocidas como e-líquidos. El trabajo, publicado en Frontiers in Toxicology, indicó que dos compuestos generados a partir del propilenglicol —ingrediente principal en la mayoría de los líquidos para vapeo— resultan dañinos para las células del sistema respiratorio humano.

Qué sustancias preocupan y cómo afectan

Al calentar el propilenglicol, los científicos identificaron la formación de metilglioxal y acetaldehído. Ambos son conocidos por su toxicidad, pero, según advirtieron los autores, su impacto durante el vapeo había recibido poca atención hasta ahora. Para los experimentos emplearon tejido epitelial respiratorio cultivado en laboratorio para simular exposiciones realistas. El análisis mostró que los dos químicos dañaron funciones esenciales de las células, aunque el metilglioxal provocó efectos más severos.

Investigadores de la Universidad de
Investigadores de la Universidad de California detectaron que líquidos usados en cigarrillos electrónicos pueden generar compuestos tóxicos (REUTERS/Carlos Jasso)

“El metilglioxal interfiere con las mitocondrias y debilita el citoesqueleto de actina, dos elementos fundamentales para la energía y la estructura de las células”, explicó Prue Talbot, profesora de la división de posgrado y autora principal del estudio, en el comunicado oficial de la UCR.

Si bien el acetaldehído suele concentrarse en niveles más elevados dentro del vapor del cigarrillo electrónico y se lo vincula al daño pulmonar provocado por el tabaco tradicional, el metilglioxal demostró ser aún más lesivo en dosis inferiores. “Nuestros resultados indican que el metilglioxal puede ser aún más tóxico para las células de las vías respiratorias, a pesar de aparecer en cantidades más bajas”, subrayó Talbot. La ciencia ya reconocía la peligrosidad de ambos compuestos en otros contextos industriales y ambientales, pero el informe aportó evidencia directa sobre su papel en el vapeo.

Dispositivos de baja potencia, ¿realmente más seguros?

El equipo de la Universidad de California, Riverside indagó también si todos los dispositivos presentan el mismo riesgo. Según Man Wong, primer autor del artículo académico, una de las conclusiones preocupantes fue que los “dispositivos de menor potencia, que suelen considerarse menos nocivos, pueden generar mayores niveles de metilglioxal”. La advertencia contradice la creencia de que los equipos menos potentes exponen a los usuarios a un peligro reducido.

Los químicos identificados afectan la
Los químicos identificados afectan la producción de energía, la reparación del ADN y la estructura celular, incluso con exposiciones breves - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Wong subrayó: “Dado que prácticamente todos los cigarrillos electrónicos contienen propilenglicol, entender cómo se forman estos subproductos y cómo afectan a las células resulta clave para valorar los riesgos sanitarios a largo plazo”.

Entre los resultados también destaca la observación de alteraciones en rutas biológicas vinculadas a la producción de energía, la reparación del ADN y la arquitectura celular, incluso tras exposiciones breves a los compuestos estudiados. “Nuestro trabajo ayuda a explicar cómo ciertas sustancias asociadas al vapeo pueden contribuir a dañar los pulmones”, precisó Wong. El artículo original fue titulado “Acetaldehído y metilglioxal: análisis comparativo de productos de degradación tóxicos de cigarrillos electrónicos en sistemas de exposición 3D y 2D utilizando modelos de epitelio bronquial humano”.

En palabras de Talbot, las alteraciones celulares detectadas “son signos de estrés e injuria que podrían contribuir a problemas de salud a largo plazo si la exposición se repite con el vapeo”. Desde la comunidad académica, el llamado es a continuar evaluando el impacto de los líquidos para cigarrillo electrónico y considerar la información científica surgida para los estándares de seguridad y regulación de estos productos.

La investigación se llevó a cabo en los laboratorios de la UCR e involucró a los científicos Teresa Martinez y Nathan Hendricks, junto a Talbot y Wong con el respaldo de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos, los Institutos Nacionales de Salud (NIH, por sus siglas en inglés) y el Senado Académico de la universidad californiana.

Temas Relacionados

VapeoCigarrillo electrónicoTóxinas

Últimas Noticias

Guía esencial para sumar antioxidantes a la dieta diaria: qué alimentos elegir y cómo incorporarlos

Los polifenoles son nutrientes determinantes en la salud, ya que aportan beneficios que se traducen en bienestar y prevención del envejecimiento, según investigaciones y expertos de Harvard Health citados por The Independent

Guía esencial para sumar antioxidantes

Cómo identificar la depresión en adolescentes: diez señales de alerta, según expertos

Reconocer cambios persistentes puede ser fundamental para brindar apoyo oportuno. Recomendaciones de especialistas de Cleveland Clinic para que padres y tutores puedan identificar esta condición

Cómo identificar la depresión en

Cuatro nutrientes esenciales que regulan el colesterol y cuidan la salud cardiovascular, según la ciencia

Adoptar pequeños cambios alimentarios puede marcar la diferencia en la prevención cardíaca, según especialista citados por EatingWell y la Universidad de Harvard. Cuáles son los componentes avalados por los expertos

Cuatro nutrientes esenciales que regulan

El deporte recomendado por Harvard para ganar fuerza, flexibilidad y salud, sin gimnasio ni equipamiento

Las rutinas con peso corporal permiten fortalecer todos los grupos musculares, prevenir lesiones y mejorar la movilidad. Por qué cada vez más atletas de elite optan por esta práctica

El deporte recomendado por Harvard

Los cuatro miedos que alimentan la ansiedad y cómo reconocerlos a tiempo

El temor al juicio social, a la falta, al fracaso y a que todo salga mal son los cuatro pilares que sostienen la ansiedad. Identificarlos permite entender su origen, reducir su impacto y recuperar el equilibrio emocional, según coinciden los especialistas en salud mental

Los cuatro miedos que alimentan
ÚLTIMAS NOTICIAS
Elecciones 2025 en vivo: las

Elecciones 2025 en vivo: las últimas noticias de los comicios legislativos nacionales del próximo domingo

Así es la estricta rutina de entrenamiento y alimentación de Amal, la esposa de George Clooney

Rige la veda electoral por las elecciones 2025: qué está prohibido hacer y hasta cuándo durará

El último mensaje de Milei antes de la veda electoral: “No perdamos la esperanza, vayamos a votar”

Dónde voto: consultá el padrón electoral de las elecciones nacionales legislativas 2025

INFOBAE AMÉRICA
Un adolescente de 16 años

Un adolescente de 16 años construyó una mano robótica avanzada con piezas de juguete

La creatividad podría rejuvenecer el cerebro hasta 7 años, según la ciencia

Marco Rubio: “Hamas no puede gobernar ni estar implicado en ningún futuro gobierno de Gaza”

El día a día de Francisco, la cría de elefanta marina que nació en una playa de Maldonado y lleva días en la arena

Sin tregua: un bombardeo de Putin dejó dos muertos en Kherson y un dron ucraniano estalló cerca de Moscú

TELESHOW
El emotivo mensaje de Valeria

El emotivo mensaje de Valeria Gastaldi para Lourdes y Bandana: “Gracias al equipo que fuimos”

“¿No hay un piquito para mí?“: Martín Seefeld contó la historia detrás de la escena viral de Los Simuladores

Pelao Khe y el libro que encendió su imaginación: “Me ayudó a construir historias”

Virginia da Cunha de Bandana, a flor de piel: “Sabíamos que Lourdes estaba con él y podía salir perjudicada”

Ángel de Brito fue lapidario con la China Suárez por el enfrentamiento con sus detractores: “Mentirosa serial”