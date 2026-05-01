La tarifa eléctrica en Guatemala se mantiene estable en el trimestre mayo-julio de 2026

La Comisión Nacional de Energía Eléctrica confirmó la estabilidad tarifaria en Guatemala para el trimestre mayo-julio de 2026, beneficiando a más de 2.2 millones de familias con tarifas sociales y subsidios del INDE. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ajuste tarifario de energía eléctrica en Guatemala mantendrá la estabilidad observada en los últimos cuatro años, con tarifas prácticamente inalteradas para el trimestre del 1 de mayo al 31 de julio de 2026.

Según la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE), esta decisión beneficia a alrededor de 2.3 millones de familias al preservar los valores actuales, pese a las fluctuaciones en los costos internacionales de los combustibles y la dinámica de precios en los mercados energéticos.

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Una revisión oficial detalla que el precio sin subsidio para la Empresa Eléctrica de Guatemala, S. A. (EEGSA) permanecerá en Q1.51 por kilovatio hora (kWh), mientras que para la Distribuidora de Electricidad de Oriente, S. A. (Deorsa), será de Q2.06 y para la Distribuidora de Electricidad de Occidente, S. A. (Deocsa), de Q2.13. Esta tarifa se aplica a 300.000 usuarios, equivalentes al 6 % del total nacional, según confirmó la CNEE.

En cuanto a los usuarios que acceden a la Tarifa Social, el precio para clientes de Deocsa disminuirá levemente de Q2.05 a Q2.04, equivalentes a una reducción de 0,5 % con respecto al trimestre anterior. Para Deorsa, la tarifa se mantiene en Q1.98, mientras que en EEGSA no varía, fijándose en Q1.42 por kWh.

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Personas con consumos mensuales entre 1 y 60 kWh pagarán Q0.50 por kWh y aquellos entre 61 y 88 kWh abonarán Q0.87 por kWh, gracias al subsidio proporcionado por el Instituto Nacional de Electrificación (INDE), que cubrirá estos aportes durante el trimestre con Q220.32 millones de fondos propios.

Un monitor en una oficina muestra un gráfico de la tarifa eléctrica en Guatemala, indicando estabilidad para el trimestre de mayo a julio de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más de 2 millones de familias beneficiadas con subsidios y estabilidad tarifaria desde hace cuatro años

De acuerdo con la CNEE, el ajuste de tarifas beneficia mensualmente a más de 2.2 millones de familias guatemaltecas, que representan el 94 % de los usuarios a nivel nacional. La continuidad de la Tarifa Social y el aporte estatal a través del INDE se mantiene, priorizando a quienes consumen menos de 100 kWh mensuales.

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Para quienes consumen fuera de ese rango, la Tarifa No Social se mantendrá estable en EEGSA y Deorsa, y reflejará una reducción de Q0.02 en Deocsa, equivalente a un 0,9 % respecto al trimestre anterior. El universo de usuarios bajo esta tarifa alcanza a unas 300.000 personas, el 6 % del total en el país.

El ajuste vigente fue autorizado por la CNEE en cumplimiento de la Ley General de Electricidad y responde al análisis de los costos reales de generación, adquisición de energía y suministro observados entre enero y marzo de 2026 por las distribuidoras. Según la CNEE, el cálculo integra tanto los contratos existentes como las nuevas incorporaciones surgidas del proceso de licitación del Plan de Expansión de Generación (PEG-4) de 2023.

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La estabilidad actual de las tarifas ocurre en un contexto internacional de variabilidad y volatilidad en los precios de los combustibles, pero la gestión de contratos a largo plazo ha permitido mitigar ese impacto y garantizar el suministro continuado y competitivo para los usuarios finales. La CNEE afirma en su boletín: “Las fluctuaciones registradas han sido leves y responden a la dinámica normal de los precios de compra de energía y potencia para el abastecimiento de la demanda”.

Factores determinantes en la fijación de precios y el rol de la matriz energética guatemalteca

El comportamiento de las tarifas eléctricas guatemaltecas para el trimestre mayo-julio de 2026 obedece a un sencillo principio de cálculo: los costos de generación en los contratos vigentes y la inclusión paulatina de nuevos contratos determinan la tarifa base.

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Factores como la cotización internacional de los combustibles, la diversa composición estacional de la matriz de generación y variables macroeconómicas han mantenido bajo control las variaciones trimestrales.

La CNEE indicó que el marco regulatorio vigente posibilita la celebración de contratos de largo plazo, que se han convertido en un mecanismo eficiente para reducir la volatilidad de precios y asegurar condiciones previsibles y estables a los usuarios eléctricos regulados. La actualización reciente de las tarifas base también abarca el próximo año estacional, comprendido entre el 1 de mayo de 2026 y el 30 de abril de 2027.

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El último boletín de la CNEE remarca la madurez alcanzada por el sistema eléctrico nacional, respaldado en gran medida por la diversificación de la matriz energética, la gestión regulatoria y la implementación de licitaciones competitivas.

El organismo afirma que todos los reajustes observados han sido de baja magnitud, lo que otorga previsibilidad al usuario final y contribuye a la estabilidad económica de los hogares guatemaltecos.

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