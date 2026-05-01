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El cruce entre Luis Zubeldía y un periodista tras la derrota de Fluminense que lo dejó último en la Copa Libertadores

El director técnico argentino se expresó en conferencia de prensa luego de la caída ante Bolívar en La Paz

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El DT argentino de Fluminense respondió luego de la derrota de su equipo ante Bolívar por la tercera fecha de la Copa Libertadores

Fluminense sumó su segunda derrota consecutiva en el Grupo C de la Copa Libertadores, sigue sin poder ganar y se encuentra último. El equipo que conduce Luis Zubeldía cayó 2-0 ante Bolívar en su visita a La Paz y apenas tiene un punto sobre 9 posibles. Luego del encuentro, el entrenador argentino tuvo un cruce con un periodista brasileño en la conferencia de prensa.

El cronista comenzó diciendo que al momento del sorteo de los grupos de la Libertadores, el que le había tocado a Fluminense (con Independiente Rivadavia, Bolívar y La Guaira) era “accesible”. El técnico lo interrumpió y dijo: “No, disculpe, pero era un grupo accesible para el que no conoce de fútbol. Y segundo, quedate tranquilo que vamos a clasificar. Así que no te preocupes por la tabla de posiciones. Vamos a clasificar y después te voy a ver la cara y me vas a decir: ‘Bien, míster, clasificaron’. Tranquilo, respondí la pregunta y del arbitraje no voy a hablar”.

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Luego, el periodista pidió hacer una tercera pregunta y le consultó al pampeano qué le hacía tener tanta confianza en el equipo, que según las matemáticas debería conseguir tres victorias en los últimos tres partidos de la fase. “Va a clasificar. Es una cuestión de sentir que tenemos equipo para clasificar. Confiamos en que vamos a clasificar”, reiteró el ex DT del San Pablo.

Luis Zubeldía da indicaciones en el partido entre Bolívar y Fluminense por Copa Libertadores (REUTERS/Manuel Claure)
Luis Zubeldía da indicaciones en el partido entre Bolívar y Fluminense por Copa Libertadores (REUTERS/Manuel Claure)

Fluminense quedó muy por debajo de las expectativas iniciales en los primeros tres partidos de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Anoche, el conjunto carioca perdió 2-0 en Bolivia y se quedó con diez jugadores por la expulsión de Facundo Bernal. El Flu apenas suma un punto (el empate 0-0 con La Guaira en Venezuela) y dos derrotas (1-2 con Independiente Rivadavia en el Maracaná y 0-2 con Bolívar). El líder es el conjunto mendocino, con 9 puntos, seguido por el representante de Bolivia (4) y el conjunto venezolano (3). Este último estaría clasificando a los 16avos de final de la Copa Sudamericana.

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Fluminense, que se armó para pelear por el título en el torneo internacional (contrató al delantero argentino Rodrigo Castillo, de Lanús), deberá comenzar a ganar para aspirar a meterse entre los dos mejores del grupo que clasificarán a los octavos de final. Su próximo partido será el miércoles 6 de mayo, en Mendoza, ante el invicto Independiente Rivadavia. Luego, tendrá dos partidos de local en el Maracaná: martes 19/5 ante Bolívar y miércoles 27/5 ante La Guaira.

LA TABLA DE POSICIONES DE LOS GRUPOS EN LA COPA LIBERTADORES

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