Empleadas domésticas: cuánto vale la hora de limpieza en mayo 2026

El Gobierno nacional definió aumentos de 1,8% en abril, 1,6% en mayo, 1,5% en junio y 1,4% en julio para las empleadas domésticas.

El Gobierno nacional determinó una nueva actualización en los salarios mínimos del personal de casas particulares, a partir de lo resuelto por la Comisión de Trabajadoras de Casas Particulares. El acuerdo prevé incrementos mensuales acumulativos entre abril y julio para las empleadas domésticas, junto con la incorporación gradual de sumas no remunerativas al salario básico.

Los aumentos se distribuirán de esta forma: 1,8% en abril, 1,6% en mayo, 1,5% en junio y 1,4% en julio. Además, se resolvió que la suma no remunerativa correspondiente a marzo de 2026 se incorpore al salario básico en dos partes: la mitad desde abril y el resto en julio.

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De esta manera, en mayo la hora de limpieza para personal con retiro pasará a $3.547,44, mientras que el salario mensual será de 435.200,99 pesos. En tanto, para los empleados sin retiro, la hora subirá a $3.805,10 y el sueldo mensual a 481.109,54 pesos.

La hora de limpieza para personal con retiro pasará a $3.547,44 en mayo 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo quedaron los salarios en abril

Tras el incremento de 1,8% sobre los valores de marzo, los nuevos salarios mínimos por categoría quedan establecidos de la siguiente manera:

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Supervisores : con retiro, el valor por hora asciende a $4.167,14 y el salario mensual a $519.840,95; sin retiro, la hora llega a $4.541,75 y el mensual a $576.213,21.

Personal para tareas específicas : con retiro, la hora se fija en $3.959,56 y el mensual en $484.725,45; sin retiro, la hora alcanza $4.318,35 y el mensual $536.768,02.

Caseros : el salario mensual sube a $473.533,02 y la hora a 3.745,18 pesos.

Asistencia y cuidado de personas : con retiro, el valor por hora pasa a $3.745,18 y el salario mensual a $473.533,02; sin retiro, la hora queda en $4.165,14 y el mensual en 524.858,76 pesos.

Personal para tareas generales: con retiro, la hora se ubica en $3.491,58 y el mensual en $428.347,44; sin retiro, la hora sube a $3.745,18 y el mensual a 473.533,02 pesos.

Cómo quedan los salarios en mayo

Supervisores: con retiro, $4.233,81 por hora y $528.158,40 al mes; sin retiro, $4.614,42 por hora y $585.432,62 mensuales.

Personal para tareas específicas: con retiro, $4.022,91 por hora y $492.481,06 al mes; sin retiro, $4.387,44 por hora y $545.356,31 mensuales.

Caseros: salario mensual de $481.109,55 y $3.805,10 por hora.

Asistencia y cuidado de personas: con retiro, $3.805,10 por hora y $481.109,55 mensuales; sin retiro, $4.231,78 por hora y $533.256,50 al mes.

Personal para tareas generales: con retiro, $3.547,44 por hora y $435.200,99 mensuales; sin retiro, $3.805,10 por hora y $481.109,54 al mes.

Los montos adicionales pasan a ser de $4.000, $5.750 y $10.000, dependiendo la cantidad de horas trabajadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Bonos y adicionales

En cuanto a los adicionales, en marzo los montos eran de $8.000 para jornadas de hasta 12 horas semanales, $11.500 para entre 12 y 16 horas, y $20.000 para más de 16 horas o personal sin retiro, todos en carácter no remunerativo. Desde abril, el 50% de esos valores se suma al salario básico y los montos adicionales pasan a ser de $4.000, $5.750 y $10.000, respectivamente. El 50% restante se incorpora en julio, momento en que dejarán de pagarse como conceptos separados.

El adicional por zona desfavorable también fue actualizado y se fija en 31% sobre los salarios mínimos de cada categoría a partir del 1° de abril de 2026.

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El ajuste de 1,8% en abril es el primero de una serie de incrementos mensuales. En mayo, el aumento será del 1,6%, en junio del 1,5% y en julio del 1,4%, siempre calculados sobre el salario actualizado del mes anterior.

Cada incremento se calcula sobre el salario vigente del mes anterior, lo que permite una mejora progresiva en los ingresos. Además, la integración total de la suma no remunerativa al básico en julio tendrá un impacto directo en los salarios mínimos.

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De este modo, los trabajadores de casas particulares tendrán una mejora gradual de sus ingresos entre abril y julio, resultado tanto de los aumentos mensuales como de la incorporación de adicionales al básico. El monto final dependerá de la categoría, el tipo de jornada y modalidad de trabajo, pero el acuerdo establece un marco común con parámetros definidos para todo el sector.