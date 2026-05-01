Economía

Empleadas domésticas: cuánto vale la hora de limpieza en mayo 2026

El monto para el personal dedicado a tareas generales en hogares registró un aumento de 1,6%, sumado al 1,8% retroactivo de abril

Guardar
El Gobierno nacional definió aumentos de 1,8% en abril, 1,6% en mayo, 1,5% en junio y 1,4% en julio para las empleadas domésticas.
El Gobierno nacional definió aumentos de 1,8% en abril, 1,6% en mayo, 1,5% en junio y 1,4% en julio para las empleadas domésticas.

El Gobierno nacional determinó una nueva actualización en los salarios mínimos del personal de casas particulares, a partir de lo resuelto por la Comisión de Trabajadoras de Casas Particulares. El acuerdo prevé incrementos mensuales acumulativos entre abril y julio para las empleadas domésticas, junto con la incorporación gradual de sumas no remunerativas al salario básico.

Los aumentos se distribuirán de esta forma: 1,8% en abril, 1,6% en mayo, 1,5% en junio y 1,4% en julio. Además, se resolvió que la suma no remunerativa correspondiente a marzo de 2026 se incorpore al salario básico en dos partes: la mitad desde abril y el resto en julio.

PUBLICIDAD

De esta manera, en mayo la hora de limpieza para personal con retiro pasará a $3.547,44, mientras que el salario mensual será de 435.200,99 pesos. En tanto, para los empleados sin retiro, la hora subirá a $3.805,10 y el sueldo mensual a 481.109,54 pesos.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La hora de limpieza para personal con retiro pasará a $3.547,44 en mayo 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo quedaron los salarios en abril

Tras el incremento de 1,8% sobre los valores de marzo, los nuevos salarios mínimos por categoría quedan establecidos de la siguiente manera:

PUBLICIDAD

  • Supervisores: con retiro, el valor por hora asciende a $4.167,14 y el salario mensual a $519.840,95; sin retiro, la hora llega a $4.541,75 y el mensual a $576.213,21.
  • Personal para tareas específicas: con retiro, la hora se fija en $3.959,56 y el mensual en $484.725,45; sin retiro, la hora alcanza $4.318,35 y el mensual $536.768,02.
  • Caseros: el salario mensual sube a $473.533,02 y la hora a 3.745,18 pesos.
  • Asistencia y cuidado de personas: con retiro, el valor por hora pasa a $3.745,18 y el salario mensual a $473.533,02; sin retiro, la hora queda en $4.165,14 y el mensual en 524.858,76 pesos.
  • Personal para tareas generales: con retiro, la hora se ubica en $3.491,58 y el mensual en $428.347,44; sin retiro, la hora sube a $3.745,18 y el mensual a 473.533,02 pesos.

Cómo quedan los salarios en mayo

  • Supervisores: con retiro, $4.233,81 por hora y $528.158,40 al mes; sin retiro, $4.614,42 por hora y $585.432,62 mensuales.
  • Personal para tareas específicas: con retiro, $4.022,91 por hora y $492.481,06 al mes; sin retiro, $4.387,44 por hora y $545.356,31 mensuales.
  • Caseros: salario mensual de $481.109,55 y $3.805,10 por hora.
  • Asistencia y cuidado de personas: con retiro, $3.805,10 por hora y $481.109,55 mensuales; sin retiro, $4.231,78 por hora y $533.256,50 al mes.
  • Personal para tareas generales: con retiro, $3.547,44 por hora y $435.200,99 mensuales; sin retiro, $3.805,10 por hora y $481.109,54 al mes.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los montos adicionales pasan a ser de $4.000, $5.750 y $10.000, dependiendo la cantidad de horas trabajadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Bonos y adicionales

En cuanto a los adicionales, en marzo los montos eran de $8.000 para jornadas de hasta 12 horas semanales, $11.500 para entre 12 y 16 horas, y $20.000 para más de 16 horas o personal sin retiro, todos en carácter no remunerativo. Desde abril, el 50% de esos valores se suma al salario básico y los montos adicionales pasan a ser de $4.000, $5.750 y $10.000, respectivamente. El 50% restante se incorpora en julio, momento en que dejarán de pagarse como conceptos separados.

El adicional por zona desfavorable también fue actualizado y se fija en 31% sobre los salarios mínimos de cada categoría a partir del 1° de abril de 2026.

El ajuste de 1,8% en abril es el primero de una serie de incrementos mensuales. En mayo, el aumento será del 1,6%, en junio del 1,5% y en julio del 1,4%, siempre calculados sobre el salario actualizado del mes anterior.

Cada incremento se calcula sobre el salario vigente del mes anterior, lo que permite una mejora progresiva en los ingresos. Además, la integración total de la suma no remunerativa al básico en julio tendrá un impacto directo en los salarios mínimos.

De este modo, los trabajadores de casas particulares tendrán una mejora gradual de sus ingresos entre abril y julio, resultado tanto de los aumentos mensuales como de la incorporación de adicionales al básico. El monto final dependerá de la categoría, el tipo de jornada y modalidad de trabajo, pero el acuerdo establece un marco común con parámetros definidos para todo el sector.

Temas Relacionados

Empleadas domésticasHora de limpiezaMayo 2026Trabajo domésticoPersonal domésticoSalariosSueldosÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Minería: el plan para alcanzar un superávit de USD 60.000 millones para 2031 y el “blindaje” frente a China

La Argentina firmó un acuerdo con Estados Unidos para transformar su potencial minero en inversiones reales y mermar la dominancia de China en la cadena de suministros. Qué busca este pacto

Minería: el plan para alcanzar un superávit de USD 60.000 millones para 2031 y el “blindaje” frente a China

Caputo, a puro optimismo económico y político ante el círculo rojo del Foro Llao Llao: “Es imposible que Kicillof sea presidente”

En Bariloche y frente a empresarios, el titular del Palacio de Hacienda, se mostró confiado en el rumbo económico actual y en que Javier Milei logrará la reelección

Caputo, a puro optimismo económico y político ante el círculo rojo del Foro Llao Llao: “Es imposible que Kicillof sea presidente”

La batalla de las tasas: el video viral de un empresario pyme que expone la presión fiscal

A través de un video que se volvió masivo en redes, un empresario industrial puso en evidencia la multiplicación de tasas e impuestos que enfrentan las pymes, un factor que eleva costos, reduce la competitividad y complica la supervivencia del sector

La batalla de las tasas: el video viral de un empresario pyme que expone la presión fiscal

Mercados: Wall Street marca nuevos máximos mientras caen las acciones argentinas y rebotan los bonos

Los índices S&P 500 y Nasdaq rompen niveles récord en medio de la temporada de balances. El riesgo país argentino retrocede a 541 puntos básicos

Mercados: Wall Street marca nuevos máximos mientras caen las acciones argentinas y rebotan los bonos

Donald Trump rechazó la nueva propuesta de Irán para dialogar con EEUU: “Quieren hacer un trato, pero no estoy satisfecho”

El presidente norteamericano se pronunció luego de que el régimen de Teherán presentara un nuevo plan para negociar en Pakistán

Donald Trump rechazó la nueva propuesta de Irán para dialogar con EEUU: “Quieren hacer un trato, pero no estoy satisfecho”
DEPORTES
Antes de la clasificación Sprint, Franco Colapinto terminó 11° en la única práctica libre del GP de Miami de la Fórmula 1

Antes de la clasificación Sprint, Franco Colapinto terminó 11° en la única práctica libre del GP de Miami de la Fórmula 1

El cruce entre Luis Zubeldía y un periodista tras la derrota de Fluminense que lo dejó último en la Copa Libertadores

La decisión que tomó el Cholo Simeone con Julián Álvarez a 5 días de la revancha ante Arsenal por las semis de la Champions

La respuesta de Ollie Bearman a Franco Colapinto en medio de la polémica tras el accidente en Suzuka por la Fórmula 1

Las tablas, los posibles cruces y la agenda de partidos: todo lo que hay que saber antes de la última fecha del Torneo Apertura

TELESHOW
Oriana Sabatini reveló cómo transitó su embarazo: desde el dolor físico hasta el emocional

Oriana Sabatini reveló cómo transitó su embarazo: desde el dolor físico hasta el emocional

El bailarín de tango Luis Solanas recordó su experiencia con Madonna cuando vino a filmar Evita: "Venís de abajo como yo"

51 fotos de la avant premiere de Hasta que la verdad los separe, la película con Luly Drozdek y Pablo Yotich

Andrea del Boca vuelve a la casa de Gran Hermano con aval médico y acuerdo récord: regreso inminente

Priscila Crivocapich y el Rifle Varela entre la amistad y el rumor: una salida, un pasado común y muchas preguntas

INFOBAE AMÉRICA

Trabajadores marchan en Honduras el 1 de mayo y rechazan uso político de la fecha

Trabajadores marchan en Honduras el 1 de mayo y rechazan uso político de la fecha

Este estado prohibirá la venta de perros y gatos en tiendas de mascotas desde 2027

Expertos de la ONU advierten que los desaparecidos de manera forzada en Nicaragua reciben tortura y tratos crueles

Nuevos créditos en Panamá retroceden 3.9% mientras financiamiento público cae 67%

Golfo de Nicoya entra en pausa: Inicia veda de tres meses para garantizar el futuro de la pesca en Costa Rica