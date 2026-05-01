Política

Ley de Discapacidad: la oposición busca frenar la eliminación de los incentivos fiscales de inclusión laboral

Desde el peronismo presentaron un proyecto que establece beneficios a empresas que adopten políticas inclusivas y garantiza que el acceso al empleo no implique la pérdida de la pensión por discapacidad. El proyecto del oficialismo elimina estos beneficios

Guardar
Congreso - Ley de Discapacidad
Ley de Discapacidad: la oposición busca frenar la eliminación de los incentivos fiscales de inclusión laboral (RS Fotos)

El Gobierno sigue avanzando en contra de la ley de Emergencia en Discapacidad que se niega a aplicar. Por un lado, avanza en llevar la discusión a la Corte Suprema de Justicia y, por el otro, envió al Congreso un proyecto de ley sobre discapacidad que elimina buena parte de los derechos que tiene el colectivo.

Uno de los puntos que elimina el proyecto del oficialismo es el de los beneficios fiscales para las empresas que llevan adelante una política activa para la inclusión laboral.

PUBLICIDAD

Desde la oposición buscan recuperar la agenda social y en ese camino el diputado de Unión por la Patria Cristian Andino presentó un proyecto de ley que busca transformar la inclusión de personas con discapacidad en el mundo laboral, y propone que las empresas integren este criterio dentro de sus políticas de Responsabilidad Social Empresaria (RSE).

La iniciativa, acompañada por Jorge Chica, Nancy Sand, Christian Zulli, Gabriela Pedrali, Pablo Todero y Jorge Araujo Hernández, fue remitida a las comisiones de Legislación del Trabajo, Discapacidad y Presupuesto y Hacienda.

PUBLICIDAD

El texto plantea que el sector privado adopte medidas concretas para garantizar la igualdad de oportunidades laborales, con la integración de la inclusión como un componente estratégico en sus políticas de sostenibilidad.

Según el documento del proyecto, la propuesta abarca a todas las personas jurídicas y humanas que desarrollen actividades económicas en la Argentina, con adaptaciones específicas para micro, pequeñas y medianas empresas. El objetivo central es promover la inserción socio-productiva y la autonomía económica de las personas con discapacidad, con la articulación de incentivos y obligaciones para el sector privado.

El objetivo central es promover la inserción socio-productiva y la autonomía económica de las personas con discapacidad
El objetivo central es promover la inserción socio-productiva y la autonomía económica de las personas con discapacidad

Entre las acciones obligatorias para las empresas, se destaca la incorporación progresiva de personas con discapacidad a la plantilla de personal. Además, el proyecto exige la contratación de bienes y servicios a proveedores integrados por personas con discapacidad o que gestionen unidades productivas inclusivas, el apoyo a emprendimientos productivos asociados al sector y el desarrollo de programas comunitarios en las zonas de operación. El documento especifica que las empresas deberán contar con descripciones de puestos accesibles, mecanismos de selección igualitarios y protocolos de accesibilidad, así como medidas preventivas frente al acoso y la discriminación.

El texto del proyecto introduce un régimen de incentivos para las compañías que cumplan con los requisitos. Entre los beneficios se incluye la prioridad en contrataciones con el Estado nacional, acceso preferencial a financiamiento productivo, reducción del 50% en aportes y contribuciones patronales para empleados con discapacidad y la obtención del sello oficial de Empresa Socialmente Responsable e Inclusiva.

El proyecto también garantiza que el acceso al empleo formal no provocará la pérdida de la Pensión No Contributiva por Discapacidad (PNC), una demanda histórica de organizaciones del sector.

La propuesta crea un Registro Nacional de Empresas Socialmente Responsables e Inclusivas, condición necesaria para acceder a los beneficios, y establece un sistema de indicadores para evaluar el cumplimiento, como la cantidad de personas empleadas, condiciones laborales, participación en cadenas de valor inclusivas e impacto social de los programas.

La autoridad de aplicación será definida por el Poder Ejecutivo Nacional, que deberá coordinar con organismos públicos y privados. Además, se invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la normativa y dictar regulaciones complementarias.

Los impulsores del proyecto sostienen que la iniciativa “busca transformar el paradigma de la inclusión laboral en la Argentina, pasando de la promoción voluntaria a la responsabilidad compartida y garantizando condiciones de igualdad real en el mercado de trabajo”, según consta en el proyecto de ley que ingresó en las últimas horas en la Cámara de Diputados.

Temas Relacionados

Inclusión Laboral DiscapacidadArgentinaResponsabilidad Social EmpresariaEmpleo FormalDiputadosÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El trasfondo de la vuelta de Manuel Adorni a las conferencias y las denuncias cruzadas que se aproximan

El jefe de Gabinete quiere retomar su función de vocero y romper el hielo de las últimas semanas sin comprometer su situación judicial. Crece el conflicto en tribunales con actores de la oposición

El trasfondo de la vuelta de Manuel Adorni a las conferencias y las denuncias cruzadas que se aproximan

Javier Milei vuelve a viajar a Estados Unidos: participará de la Conferencia Global del Instituto Milken

El Presidente disertará el 6 de mayo en Los Ángeles, en la 29.ª edición del foro al que ya asistió en 2024. Será su cuarto viaje a EEUU desde el inicio del año

Javier Milei vuelve a viajar a Estados Unidos: participará de la Conferencia Global del Instituto Milken

El video autorreferencial que compartió Milei por el Día del Trabajador

El Presidente les envió un mensaje a los argentinos y difundió una producción que lo tiene a él como protagonista

El video autorreferencial que compartió Milei por el Día del Trabajador

El Gobierno destinará fondos de las privatizaciones para reequipar y modernizar a las Fuerzas Armadas

La medida será oficializada por decreto en los próximos días. Parte de lo recaudado por ventas, concesiones y activos estatales irá al Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea para compras e infraestructura

El Gobierno destinará fondos de las privatizaciones para reequipar y modernizar a las Fuerzas Armadas

Manuel Adorni: “Jamás voy a renunciar, jamás voy a ceder ante las presiones”

El jefe de Gabinete volvió a rechazar las acusaciones en su contra. Negó ser titular de un sociedad en el exterior junto a Marcelo Grandio e insistió: “La causa judicial no va a prosperar”

Manuel Adorni: “Jamás voy a renunciar, jamás voy a ceder ante las presiones”
DEPORTES
Antes de la clasificación Sprint, Franco Colapinto terminó 11° en la única práctica libre del GP de Miami de la Fórmula 1

Antes de la clasificación Sprint, Franco Colapinto terminó 11° en la única práctica libre del GP de Miami de la Fórmula 1

El cruce entre Luis Zubeldía y un periodista tras la derrota de Fluminense que lo dejó último en la Copa Libertadores

La decisión que tomó el Cholo Simeone con Julián Álvarez a 5 días de la revancha ante Arsenal por las semis de la Champions

La respuesta de Ollie Bearman a Franco Colapinto en medio de la polémica tras el accidente en Suzuka por la Fórmula 1

Las tablas, los posibles cruces y la agenda de partidos: todo lo que hay que saber antes de la última fecha del Torneo Apertura

TELESHOW
Oriana Sabatini reveló cómo transitó su embarazo: desde el dolor físico hasta el emocional

Oriana Sabatini reveló cómo transitó su embarazo: desde el dolor físico hasta el emocional

El bailarín de tango Luis Solanas recordó su experiencia con Madonna cuando vino a filmar Evita: "Venís de abajo como yo"

51 fotos de la avant premiere de Hasta que la verdad los separe, la película con Luly Drozdek y Pablo Yotich

Andrea del Boca vuelve a la casa de Gran Hermano con aval médico y acuerdo récord: regreso inminente

Priscila Crivocapich y el Rifle Varela entre la amistad y el rumor: una salida, un pasado común y muchas preguntas

INFOBAE AMÉRICA

“El diablo viste a la moda 2″ recauda más de USD 50 millones en su preestreno global y sorprende en taquilla

“El diablo viste a la moda 2″ recauda más de USD 50 millones en su preestreno global y sorprende en taquilla

Las pymes en Costa Rica atrasan adopción de pagos digitales

Panamá busca romper su récord de aves en el Global Big Day 2026

La tarifa eléctrica en Guatemala se mantiene estable en el trimestre mayo-julio de 2026

Se reporta un aumento sostenido en la canasta básica salvadoreña, según Mesa por la Soberanía Alimentaria