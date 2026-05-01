Las pymes en Costa Rica atrasan adopción de pagos digitales

De acuerdo con el análisis, el 27% de las pymes en Costa Rica acepta pagos con tarjeta; el efectivo aún se emplea pero pierde terreno.

Pequeñas y medianas empresas en Costa Rica solo aceptan pagos con tarjeta en uno de cada cuatro casos, según un estudio regional de Mastercard y Payments and Commerce Market Intelligence (PCMI), citado por el medio La República.

El 27% de inclusión evidencia una brecha importante en la integración de las pymes al sistema de pagos digitales, a pesar de que los consumidores ya muestran una preferencia notoria por las alternativas electrónicas.

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El ámbito de servicios y comercios en Costa Rica refleja una elevada inclinación del público hacia métodos digitales. Apenas el 16% de los pagos de consumo personal se realiza en efectivo, un dato que confirma el desplazamiento hacia opciones de pago conectadas y ágiles.

Mastercard y PCMI destacan que, aunque los clientes avanzan rápidamente en la adopción digital, la mayoría de pequeños negocios todavía no ofrece cobro con tarjeta.

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El informe Impulsando el futuro del comercio en México, Centroamérica y el Caribe: Escalando la aceptación digital para una economía preparada para 2030 señala: la disparidad entre la demanda de pagos electrónicos y la oferta de aceptación en las pymes se explica esencialmente por la falta de acceso a soluciones tecnológicas adecuadas para comercios pequeños, más que por una resistencia del consumidor.

Obstáculos para la digitalización de las pymes en Costa Rica

Lindsay Lehr, directora gerente de PCMI, y citada por La República, resalta que el reto principal está en la capacidad de los negocios para incorporarse al ecosistema digital.

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El 27% de inclusión evidencia una brecha importante en la integración de las pymes al sistema de pagos digitales, a pesar de que los consumidores ya muestran una preferencia notoria por las alternativas electrónicas.. (Infobae-Itzallana)

Explica que no es una cuestión de interés del público, sino de hacer accesible la tecnología, implementar modelos de negocio pertinentes y fomentar la colaboración dentro del engranaje financiero.

De acuerdo con el análisis, el 27% de las pymes en Costa Rica acepta pagos con tarjeta; el efectivo aún se emplea pero pierde terreno. Esta restricción limita a los comercios para captar nuevas fuentes de ingreso y responder a las expectativas de clientes que privilegian opciones digitales.

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El estudio precisa que ampliar la aceptación de pagos digitales potenciaría varias ventajas: agilizar cobros, atraer más clientes—especialmente quienes interactúan en línea—y generar historial transaccional útil para facilitar acceso a financiamiento.

Tendencias y oportunidades para el sector

México, Centroamérica y el Caribe se consideran mercados con amplias oportunidades aún no explotadas en términos de aceptación digital de pagos.

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Para Kiki Del Valle, presidenta de División, North LAC en Mastercard: “No cerrar esta brecha limitaría el potencial de desarrollo económico en los países de la región”.

Fotografía cedida hoy por Visa donde aparece una trabajadora de una tienda cobrando a una clienta con una tarjeta Visa sin contacto. EFE/Visa

Destaca el auge de los pagos sin contacto, que en Centroamérica ya alcanzan un 83% de utilización. Este método agiliza la experiencia de compra y reduce los riesgos vinculados al efectivo.

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El informe subraya también el impacto de los facilitadores de pago (PayFacs). En México y Centroamérica, concentran alrededor del 80% de los nuevos puntos de aceptación digital, permitiendo a pequeños negocios incorporar pagos electrónicos con rapidez y simplicidad.

Proyecciones para la economía digital

Según las estimaciones de Mastercard y PCMI, los ingresos generados por transacciones electrónicas en América Latina podrían triplicarse para 2027, impulsados por el comercio electrónico y la digitalización de servicios, junto a la adopción de plataformas en la nube, biometría, inteligencia artificial y tokenización.

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Mastercard avanza en promulgar alianzas con bancos, fintechs y PayFacs para modernizar los sistemas de cobro y facilitar la digitalización de los pequeños comercios.

Esta adopción tecnológica ampliaría el acceso a servicios financieros y mejoraría la eficiencia operativa, favoreciendo así la competitividad de las empresas en la economía de la próxima década.

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