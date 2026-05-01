Costa Rica

Las pymes en Costa Rica atrasan adopción de pagos digitales

El bajo porcentaje de aceptación de tarjetas revela una brecha significativa en la transformación digital de los pequeños comercios, mientras la preferencia de los consumidores por métodos electrónicos supera ampliamente la oferta actual en el país

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De acuerdo con el análisis, el 27% de las pymes en Costa Rica acepta pagos con tarjeta; el efectivo aún se emplea pero pierde terreno.

Pequeñas y medianas empresas en Costa Rica solo aceptan pagos con tarjeta en uno de cada cuatro casos, según un estudio regional de Mastercard y Payments and Commerce Market Intelligence (PCMI), citado por el medio La República.

El 27% de inclusión evidencia una brecha importante en la integración de las pymes al sistema de pagos digitales, a pesar de que los consumidores ya muestran una preferencia notoria por las alternativas electrónicas.

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El ámbito de servicios y comercios en Costa Rica refleja una elevada inclinación del público hacia métodos digitales. Apenas el 16% de los pagos de consumo personal se realiza en efectivo, un dato que confirma el desplazamiento hacia opciones de pago conectadas y ágiles.

Mastercard y PCMI destacan que, aunque los clientes avanzan rápidamente en la adopción digital, la mayoría de pequeños negocios todavía no ofrece cobro con tarjeta.

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El informe Impulsando el futuro del comercio en México, Centroamérica y el Caribe: Escalando la aceptación digital para una economía preparada para 2030 señala: la disparidad entre la demanda de pagos electrónicos y la oferta de aceptación en las pymes se explica esencialmente por la falta de acceso a soluciones tecnológicas adecuadas para comercios pequeños, más que por una resistencia del consumidor.

Obstáculos para la digitalización de las pymes en Costa Rica

Lindsay Lehr, directora gerente de PCMI, y citada por La República, resalta que el reto principal está en la capacidad de los negocios para incorporarse al ecosistema digital.

El 27% de inclusión evidencia una brecha importante en la integración de las pymes al sistema de pagos digitales, a pesar de que los consumidores ya muestran una preferencia notoria por las alternativas electrónicas.. (Infobae-Itzallana)
El 27% de inclusión evidencia una brecha importante en la integración de las pymes al sistema de pagos digitales, a pesar de que los consumidores ya muestran una preferencia notoria por las alternativas electrónicas.. (Infobae-Itzallana)

Explica que no es una cuestión de interés del público, sino de hacer accesible la tecnología, implementar modelos de negocio pertinentes y fomentar la colaboración dentro del engranaje financiero.

De acuerdo con el análisis, el 27% de las pymes en Costa Rica acepta pagos con tarjeta; el efectivo aún se emplea pero pierde terreno. Esta restricción limita a los comercios para captar nuevas fuentes de ingreso y responder a las expectativas de clientes que privilegian opciones digitales.

El estudio precisa que ampliar la aceptación de pagos digitales potenciaría varias ventajas: agilizar cobros, atraer más clientes—especialmente quienes interactúan en línea—y generar historial transaccional útil para facilitar acceso a financiamiento.

Tendencias y oportunidades para el sector

México, Centroamérica y el Caribe se consideran mercados con amplias oportunidades aún no explotadas en términos de aceptación digital de pagos.

Para Kiki Del Valle, presidenta de División, North LAC en Mastercard: “No cerrar esta brecha limitaría el potencial de desarrollo económico en los países de la región”.

Fotografía cedida hoy por Visa donde aparece una trabajadora de una tienda cobrando a una clienta con una tarjeta Visa sin contacto. EFE/Visa
Fotografía cedida hoy por Visa donde aparece una trabajadora de una tienda cobrando a una clienta con una tarjeta Visa sin contacto. EFE/Visa

Destaca el auge de los pagos sin contacto, que en Centroamérica ya alcanzan un 83% de utilización. Este método agiliza la experiencia de compra y reduce los riesgos vinculados al efectivo.

El informe subraya también el impacto de los facilitadores de pago (PayFacs). En México y Centroamérica, concentran alrededor del 80% de los nuevos puntos de aceptación digital, permitiendo a pequeños negocios incorporar pagos electrónicos con rapidez y simplicidad.

Proyecciones para la economía digital

Según las estimaciones de Mastercard y PCMI, los ingresos generados por transacciones electrónicas en América Latina podrían triplicarse para 2027, impulsados por el comercio electrónico y la digitalización de servicios, junto a la adopción de plataformas en la nube, biometría, inteligencia artificial y tokenización.

Mastercard avanza en promulgar alianzas con bancos, fintechs y PayFacs para modernizar los sistemas de cobro y facilitar la digitalización de los pequeños comercios.

Esta adopción tecnológica ampliaría el acceso a servicios financieros y mejoraría la eficiencia operativa, favoreciendo así la competitividad de las empresas en la economía de la próxima década.

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