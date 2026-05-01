Teleshow

El bailarín de tango Luis Solanas recordó su experiencia con Madonna cuando vino a filmar Evita: "Venís de abajo como yo"

El dueño de la milonga La Viruta, que participó del film, evocó cuando en 1996 le dio 15 clases de tango a la Reina del Pop y el importante gesto que tuvo con él

Guardar

Luis Solanas comparte su experiencia con Madonna en 1996 cuando vino a filmar Evita

Luis Solanas, bailarín de tango y propietario de la milonga La Viruta en Buenos Aires, compartió cómo vivió su rol como instructor y compañero de baile de Madonna durante la filmación de Evita en 1996. “Ahí la conocí, me la presentaron, nos miramos a los ojos un poco, ella me miró mucho y de arriba a abajo, porque yo iba a bailar con ella”, relata Solanas sobre su primer encuentro con la artista estadounidense. “Yo ya estaba contratado, pero de palabra y faltaba la firma. Ahí no bailé, ella se dio media vuelta, se fue. Bueno, nos saludamos. Chau. Hasta luego. Y me contrataron”, continuó.

La experiencia de Luis Solanas con Madonna durante la filmación de Evita combinó exigencia profesional, intensidad en los ensayos y gestos personales que marcaron su vida. Al ser elegido como bailarín principal, participó en sesiones privadas y coreografías junto a la estrella internacional, lo que le permitió descubrir un costado humano y solidario de la cantante poco conocido fuera del set.

PUBLICIDAD

Luis Solanas y el recuerdo de Madonna
Luis Solanas y el recuerdo de Madonna

Las lecciones de tango y un gesto inolvidable de Madonna

Según Solanas, el primer ensayo con Madonna se realizó en un hotel de Puerto Madero bajo estrictas medidas de seguridad. “Siempre controlado por, viste, los dos custodios que te revisaban todo al entrar”, contó el bailarín sobre el ambiente, destacando la privacidad que rodeaba a la artista.

En medio del trabajo, Madonna le hizo una pregunta inesperada sobre su situación económica. “Me preguntó: ¿cuánto ganás? Yo pensé que si te preguntan eso es porque viene algo. Ya sabía lo que iba a ganar, todo. Esto se me pagaba menos, eh, por el ensayo, pero se me pagaba". Solanas dudó, entonces Madonna lo apuró: “¿Y?... hablá“.

PUBLICIDAD

Y ahí se produjo el gesto de la Reina del Pop hacia él: “Le digo la cantidad y me dice: ‘Bueno, quiero que me des quince clases y yo te voy a pagar lo mismo que ganás cuando filmás’”. Solanas recuerda esa actitud como un momento clave: “Debía un departamento, lo estaba pagando como podía y me estaba costando mucho en ese momento. Lo terminé de pagar y era importante”.

Aquella actitud de Madonna, además de profesional, dejó una huella por la sencilla razón que dio al ayudarlo. Cuando Solanas quiso saber el motivo, la cantante respondió: “Porque vos venís de abajo como yo y se nota”.

Luis Solanas baila tango con Madonna
Luis Solanas baila tango con Madonna

Detrás de cámaras: momentos íntimos durante la filmación de Evita

Durante los dos meses que duró el rodaje, Solanas y Madonna compartieron cenas y largos diálogos, que permitieron al bailarín conocer más allá del exigente carácter laboral. “Yo iba a cenar con ella, por ahí íbamos a comer y esto, y hablábamos y demás”, resume Solanas, resaltando la confianza que construyeron fuera de los ensayos.

Estos encuentros reflejan el vínculo que se formó entre dos artistas provenientes de realidades distintas, unidos por su pasión por el tango y el cine. La convivencia diaria, las conversaciones y el ambiente generado en el proceso acercaron a Solanas a una faceta más auténtica de la estrella de Evita.

Madonna - Evita
Madonna en una escena icónica de Evita

Madonna en Buenos Aires: polémicas y un sueño cumplido

La llegada de Madonna a Argentina en enero de 1996 para interpretar a Eva Duarte de Perón bajo la dirección de Alan Parker generó controversia desde el inicio. Las calles de Buenos Aires lucían pintadas como “¡Viva Evita! ¡Fuera Madonna!”, reflejando el rechazo de algunos sectores a que una extranjera asumiera tal papel.

Pese a la polémica, Madonna arribó al país el 20 de enero de 1996 con su equipo, lista para comenzar el rodaje. Uno de los momentos más recordados fue la gestión para filmar en el balcón de la Casa Rosada, sede del gobierno argentino. Para ello, la cantante se reunió con el entonces presidente Carlos Menem. Según narra Madonna en su diario personal, el encuentro se dio en un ambiente cordial y de curiosidad mutua: “Era como un cuento de hadas. Estaba rodeado de unos hombres de aspecto sospechoso y una mujer mayor, hermosa y formal que fue nuestra traductora”.

El permiso finalmente fue concedido y el 9 de marzo de 1996, tres días antes de marcharse del país, Madonna pudo cumplir su sueño: grabar la emblemática escena en el balcón de la Casa Rosada delante de cuatro mil extras.

Temas Relacionados

Luis SolanasMadonnaEvita

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Oriana Sabatini reveló cómo transitó su embarazo: desde el dolor físico hasta el emocional

La cantante y actriz narró sin nfiltros el proceso de gestación de su primera hija

Oriana Sabatini reveló cómo transitó su embarazo: desde el dolor físico hasta el emocional

51 fotos de la avant premiere de Hasta que la verdad los separe, la película con Luly Drozdek y Pablo Yotich

El filme cuenta con la participación especial de Pablo Rago, la dirección de Samir Bitar y la producción de Nara Ferragut. Los mejores looks del evento realizado en Cinemark Palermo

51 fotos de la avant premiere de Hasta que la verdad los separe, la película con Luly Drozdek y Pablo Yotich

Andrea del Boca vuelve a la casa de Gran Hermano con aval médico y acuerdo récord: regreso inminente

Tras un accidente doméstico y una compleja recuperación, la actriz aguarda los últimos estudios de salud para retomar su lugar en el reality

Andrea del Boca vuelve a la casa de Gran Hermano con aval médico y acuerdo récord: regreso inminente

Priscila Crivocapich y el Rifle Varela entre la amistad y el rumor: una salida, un pasado común y muchas preguntas

En Infobae a las 9, Juan Etchegoyen dio detalles del encuentro entre la ex de Roberto García Moritán y su colega

Priscila Crivocapich y el Rifle Varela entre la amistad y el rumor: una salida, un pasado común y muchas preguntas

Así será el homenaje público a Luis Brandoni de la mano de Carlos Rottemberg: “Sentí que debía realizarlo”

El empresario y amigo del actor detalló los pormenores de una jornada abierta que promete quedar en la memoria de todos

Así será el homenaje público a Luis Brandoni de la mano de Carlos Rottemberg: “Sentí que debía realizarlo”
DEPORTES
Antes de la clasificación Sprint, Franco Colapinto terminó 11° en la única práctica libre del GP de Miami de la Fórmula 1

Antes de la clasificación Sprint, Franco Colapinto terminó 11° en la única práctica libre del GP de Miami de la Fórmula 1

El cruce entre Luis Zubeldía y un periodista tras la derrota de Fluminense que lo dejó último en la Copa Libertadores

La decisión que tomó el Cholo Simeone con Julián Álvarez a 5 días de la revancha ante Arsenal por las semis de la Champions

La respuesta de Ollie Bearman a Franco Colapinto en medio de la polémica tras el accidente en Suzuka por la Fórmula 1

Las tablas, los posibles cruces y la agenda de partidos: todo lo que hay que saber antes de la última fecha del Torneo Apertura

TELESHOW
Oriana Sabatini reveló cómo transitó su embarazo: desde el dolor físico hasta el emocional

Oriana Sabatini reveló cómo transitó su embarazo: desde el dolor físico hasta el emocional

51 fotos de la avant premiere de Hasta que la verdad los separe, la película con Luly Drozdek y Pablo Yotich

Andrea del Boca vuelve a la casa de Gran Hermano con aval médico y acuerdo récord: regreso inminente

Priscila Crivocapich y el Rifle Varela entre la amistad y el rumor: una salida, un pasado común y muchas preguntas

Así será el homenaje público a Luis Brandoni de la mano de Carlos Rottemberg: “Sentí que debía realizarlo”

INFOBAE AMÉRICA

“El diablo viste a la moda 2″ recauda más de USD 50 millones en su preestreno global y sorprende en taquilla

“El diablo viste a la moda 2″ recauda más de USD 50 millones en su preestreno global y sorprende en taquilla

Las pymes en Costa Rica atrasan adopción de pagos digitales

Panamá busca romper su récord de aves en el Global Big Day 2026

La tarifa eléctrica en Guatemala se mantiene estable en el trimestre mayo-julio de 2026

Se reporta un aumento sostenido en la canasta básica salvadoreña, según Mesa por la Soberanía Alimentaria