El trasfondo de la vuelta de Manuel Adorni a las conferencias y las denuncias cruzadas que se aproximan

Manuel Adorni volverá a dar una conferencia de prensa (Presidencia)

Aunque esta lectura no se repite en todos los sectores del Gobierno, una parte no menor del mismo cree que con la sesión de la Cámara de Diputados presidida por Manuel Adorni se logró quebrar una etapa en la cual el jefe de Gabinete estaba guardado, sin poder hacer declaraciones públicas y, queriendo o no, dejando que la agenda de la conversación pública se circunscribiera a esa situación particular.

El ministro coordinador seguirá con la misma postura que los últimos meses: no hablará sobre su situación judicial salvo en ocasiones puntuales. Es algo que está conversado con su equipo legal, comandado por el abogado penalista Matías Ledesma, a quien no le faltan cartas credenciales en Tribunales, ya que ejerció como defensor del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti.

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Pese a todo, Adorni tiene intenciones de recuperar su función de vocero presidencial y, con la decisión de abrir nuevamente la Sala de Periodistas, realizará una conferencia de prensa el próximo lunes a las 11 de la mañana. En su entorno dicen que se va a limitar a responder cuestiones ligadas a la marcha de la gestión. No se descarta que pueda llegar a pasar para el martes, aunque no se alegan motivos por los cuales esto podría producirse.

Se espera que para el próximo encuentro con los periodistas Adorni no cometa los errores de su última conferencia -realizada el 24 de marzo pasado- y pase a una fase de respuestas guinadas a uso y semejanza de su estrategia judicial.

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Pero el jefe de Gabinete tiene particulares intenciones de que realizar una ofensiva en términos discursivos con ciertos actores de la oposición. Aunque no lo sugieran ni lo admitan, buscan que se genere otro tipo de discusión en la agenda mediática y que se quite el eje del avance de las investigaciones en Tribunales.

Marcela Pagano en Comodoro Py

“Pretendemos la misma carnicería mediática que hicieron durante estas semanas pero ahora contra Marcela Pagano por un tema que es 100 veces más grave”, confiesan ante Infobae en la Casa Rosada. La mención refiere a una denuncia penal presentada este miércoles en los tribunales federales contra la diputada nacional del bloque de Coherencia por “omisión maliciosa de datos en la declaración jurada patrimonial, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con la función pública, y enriquecimiento ilícito de funcionario público”. La destinataria de la acusación no es casual: fue quien reveló la compra de la casa de la familia Adorni en el country Indio Cuá.

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Ese mismo día, la diputada nacional adoptó una estrategia que descolocó a parte del aparato oficialista. Mientras Adorni estaba exponiendo el informe de gestión del Gobierno en el Congreso, Pagano se presentó en los Tribunales de Comodoro Py para ampliar su denuncia contra el jefe de Gabinete, entregándole al juez Ariel Lijo una carpeta que supuestamente prueba la existencia de una empresa offshore “IM Group S.A.S.” radicada en Uruguay a nombre del periodista Marcelo Grandío.

“No tengo ninguna sociedad en el exterior, no tengo ninguna sociedad con Grandío, pero no tengo ninguna sociedad con ningún otro tampoco. Eso es falso absolutamente”, respondió Adorni esta mañana en referencia a la denuncia presentada por Pagano.

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La legisladora de Coherencia iba a ser una de las expositoras frente al jefe de Gabinete. En el sistema libertario estaban preparados para esa alocución. Incluso hay colaboradores que esbozaron que había una respuesta preparada para ella cuando fuera el momento de las respuestas. Aquello no se pudo concretar.

Sí hubo un giro de los acontecimientos más tarde. A cuatro horas de haber iniciado la sesión, uno de los funcionarios que más ayudó a practicar a Manuel Adorni confesó que la sesión transcurría con mayor calma de la esperada. “Salvo algunas intervenciones de la Izquierda, creo que viene todo bastante tranquilo”, marcaba, aunque sabiendo que con las intervenciones de Unión por la Patria podría darse alguna excepcionalidad.

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Rodolfo Tailhade

Fue ahí cuando el diputado de Unión por la Patria Rodolfo Tailhade interpeló al jefe de Gabinete con una pregunta que recorrió el recinto: “¿Por qué los argentinos tenemos que pagarle la custodia a su esposa para que use un auto oficial para ir a la manicura y a un bar de moda en Palermo?”. Tailhade informó sobre el modelo de uno de los autos oficiales, el esquema de trabajo de los seis policías federales que lo custodian y aparentes traslados de la familia Adorni.

Luego de su informe de gestión, el jefe de Gabinete hizo trascender que el Gobierno presentará una denuncia contra el diputado de Unión por la Patria por presunto espionaje ilegal, algo que confirmó este viernes por la mañana. El funcionario argumentó que Tailhade “tenía detalles de movimientos míos y de mi familia, de una procedencia que hay que explicar”, y advirtió que “todos los funcionarios están en peligro de ser espiados”.

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Infobae contactó a Tailhade sobre esas declaraciones. Dice que, por el momento, no le interesa formular una denuncia propia. “Estoy recopilando mucho más. No obstante, espero con entusiasmo la denuncia del Gobierno por espionaje, porque en ese caso transformaré esa causa en una investigación sobre la malversación de fondos públicos por parte de todo el gobierno por custodias oficiales ilegales a decenas de funcionarios”, afirmó.

También agregó: “No se de qué espionaje van a hablar sí el Presidente acaba de decir que lo mío fue trabajo periodístico”. Esto último es en referencia a un tuit hecho por Milei que replica las declaraciones de Adorni sobre la denuncia que realizará por presunto espionaje: “Me gustaría saber que opinan las basuras inmundas de FOPEA sobre lo que ha hecho Tailhade a la luz de que muchos ‘periodistas’ se la pasan metiéndose en la vida privada de las personas violando de modo flagrante la Constitución Nacional (A. 19).¿Creen estar por encima de la CN?“.

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Adorni en la Cámara de Diputados

En paralelo, Adorni volvió a rechazar las acusaciones en su contra por supuestas irregularidades en su patrimonio, sus viajes y propiedades. “No conozco Disney, y esta causa judicial no tiene gollete y no va a prosperar”, sostuvo en una entrevista con El Observador. Sobre las denuncias en general, afirmó: “Es una causa que no tiene ningún sustento. No quiero pecar en entrar a interferir en la causa, pero no solo que no soy culpable sino que va a quedar todo demostrado en la Justicia”.

El funcionario desmintió de manera puntual varias versiones difundidas sobre sus viajes: negó haber ido a Disney, a Río de Janeiro —“hace 15 años no voy a Río”— y cuestionó la información sobre un vuelo a Aruba en primera clase al señalar que “en ese vuelo no había primera clase”. Sobre sus vacaciones familiares, las defendió sin reservas: “Son personales y no me voy a arrepentir de brindarle a mis hijos y mi familia unos días de vacaciones”. También apuntó contra el periodismo: “Han mentido mucho y te diría que todos sabían cómo era mi vida”.

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Adorni descartó de plano cualquier posibilidad de renuncia: “No, para nada, jamás voy a ceder ante este tipo de presiones”, y extendió esa postura al resto del Gobierno. Afirmó contar con el respaldo del presidente Javier Milei —“me apoya y me acompañó al Congreso como a cualquiera en el que confía”— y anunció que brindará una conferencia de prensa en Casa Rosada entre el lunes y el martes próximos, tras la decisión de Milei de reabrir la sala de prensa. “No tengo nada que ocultar y la Justicia lo va a demostrar”, concluyó.