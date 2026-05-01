“El diablo viste a la moda 2″ recauda más de USD 50 millones en su preestreno global y sorprende en taquilla

El preestreno de 'El diablo viste a la moda 2' alcanzó 10 millones de dólares en taquilla de Estados Unidos, posicionándose entre los mayores éxitos recientes. (20th century fox)

Walt Disney Studios Motion Pictures informó que el preestreno de El diablo viste a la moda 2 recaudó USD 10 millones en la taquilla de Estados Unidos durante la noche del jueves, cifra confirmada por Box Office Mojo y el medio especializado en taquilla Deadline. El evento, previo al estreno comercial oficial del viernes 1 de mayo, coincidió con un fuerte despliegue internacional: la película superó los USD 50 millones en recaudación global, según estimaciones iniciales de Deadline.

La secuela, dirigida por David Frankel, fue exhibida en 4.150 salas de cine en Estados Unidos, incluyendo pantallas Premium de gran formato (PLF), DBOX/Motion y ScreenX. El lanzamiento internacional comenzó el 29 de abril en 35 mercados clave, como Alemania, España, Australia, China, Brasil y México, ampliándose a 45 mercados durante el fin de semana, estrategia que enfatizó preestrenos y preventas intensivas desde finales de abril.

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La primera entrega de la saga debutó en 2006 con 9.4 millones de dólares recolectados en su primer viernes y cerró con 326.5 millones a nivel mundial, de acuerdo con el archivo histórico de Box Office Mojo. El resultado de la secuela en preestreno la posiciona junto a estrenos recientes de alto perfil como Thunderbolts de Marvel Studios (USD 11,5 millones en preestrenos en 2025) y La Sirenita de Disney (USD 10,3 millones en 2023), según cifras publicadas por Deadline.

¿Cuándo fue el preestreno de El diablo viste a la moda 2 y en cuántos países se presentó?

El preestreno de El diablo viste a la moda 2 se realizó en Estados Unidos la noche del jueves 30 de abril, previo al estreno comercial pautado para el viernes 1 de mayo, según Walt Disney Studios Motion Pictures. La estrategia internacional contempló funciones iniciales en 35 mercados desde el 29 de abril, con países como Italia, Francia, Alemania, España, Brasil y México liderando la lista. Para el fin de semana, la cobertura se expandió a 45 mercados, reportó el medio especializado en taquilla Deadline.

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En el territorio estadounidense, la secuela se proyectó en más de 4.000 salas, incluidas 1.000 pantallas de gran formato, más de 200 DBOX/Motion y 100 ScreenX, según datos oficiales de Disney. El esquema permitió el acceso anticipado del público a funciones desde la tarde del jueves, lo que generó un primer reporte de recaudación elevado.

La secuela dirigida por David Frankel sumó más de 50 millones de dólares en recaudación global antes de su estreno comercial oficial. (Captura de tráiler oficial)

¿Cómo se distribuyeron los ingresos del preestreno de El diablo viste a la moda 2 en el mundo?

Las cifras de Disney y el medio especializado Deadline señalan que el preestreno internacional sumó USD 40,5 millones en los dos primeros días. El desglose por país, confirmado por Box Office Mojo, fue: Italia (USD 5,9 millones), Brasil (USD 3,2 millones), Alemania (USD 3,1 millones), México (USD 3 millones), Australia y Francia (USD 2,7 millones cada uno), China (USD 2,4 millones), Corea del Sur (USD 1,5 millones), Argentina y España (USD 1 millón cada uno), mientras los demás mercados sumaron USD 14 millones. El total global para jueves y viernes llegó a USD 50,5 millones, según estimaciones de Deadline y el agregador The Numbers.

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La cinta lideró la taquilla en la mayoría de los mercados donde debutó, salvo Países Bajos, Ecuador y Bolivia, en los que ocupó posiciones secundarias, de acuerdo con Deadline. El lanzamiento en Asia y Europa resultó crucial para el impulso de la franquicia tras casi veinte años de su estreno original.

¿Qué lugar ocupa el preestreno frente a otros lanzamientos recientes en Estados Unidos?

La recaudación de USD 10 millones por preestrenos en Estados Unidos coloca a la secuela entre las producciones de mayor volumen de público del periodo reciente. El medio especializado Deadline indica que esta cifra es inferior a la obtenida por Thunderbolts (USD 11,5 millones en preestrenos y 74,3 millones en estreno), pero similar al desempeño de La Sirenita (USD 10,3 millones en preestrenos y 95,5 millones en su primer fin de semana) y próxima a Wonder Woman (USD 11 millones en preestrenos y 103,2 millones en 2017).

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Deadline resalta que las preventas para la secuela dirigida por David Frankel alcanzaron 20 millones de dólares en preventas en Estados Unidos antes del estreno, monto comparable a títulos como Project Hail Mary y Dune: Part Two, ambos con cifras por encima de los USD 20 millones.

¿Cómo fue la recepción inicial de El diablo viste a la moda 2 entre público y sector?

La puntuación en Rotten Tomatoes para el público estadounidense alcanzó 88% para la secuela, frente al 76% de la primera entrega, cifra confirmada por Deadline y la plataforma. El medidor de popularidad en redes de RelishMix posicionó a la película en 7,2 puntos, superando estrenos recientes como The Breadwinner y Star Wars: Mandalorian y Grogu.

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En el ámbito profesional, Box Office Company reportó que el 28% de todas las funciones de cine programadas para el fin de semana en Estados Unidos correspondía a El diablo viste a la moda 2, superando a estrenos como Michael (19%), Super Mario Galaxy (11%) y Project Hail Mary (7%).

Por su parte, Traci Hanlon, directora de marketing de Cinergy Entertainment, dijo al medio especializado Deadline: “Las preventas de El diablo viste a la moda 2 están siendo muy fuertes, con muchas reservas grupales”. Hanlon añadió que la demanda por experiencias temáticas y productos asociados al filme en los complejos de la cadena se ubicó por encima de lo habitual.

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La película fue exhibida en 4.150 salas estadounidenses, incluidas pantallas de gran formato, DBOX/Motion y ScreenX, demostrando una amplia estrategia de lanzamiento. (Captura de tráiler oficial)

¿Qué proyecciones existen para la taquilla global tras el preestreno de El diablo viste a la moda 2?

Según Disney y los análisis de Deadline, el estreno global de la secuela apunta a un rango entre 170 y 180 millones de dólares a nivel mundial durante el primer fin de semana, con 100 millones proviniendo de mercados internacionales. En China, se proyecta que la película alcance USD 2,5 millones el viernes, tras sumar USD 2,4 millones en el preestreno del jueves.

El presupuesto oficial de producción fue de USD 100 millones y la estrategia de lanzamiento incluyó exhibición en más de 1.000 pantallas de gran formato, más de 200 DBOX/Motion y 100 ScreenX, acorde a datos de Disney.

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¿Qué impacto tuvo el preestreno y cuáles fueron las estrategias de preventa destacadas?

El arranque de El diablo viste a la moda 2 en preestrenos sirvió como indicador del comportamiento en taquilla durante el fin de semana y de la tendencia global del filme, indica Box Office Mojo. Desde el viernes 1 de mayo, la película inició su exhibición comercial en Estados Unidos, sumando los ingresos del estreno a las cifras iniciales de preestreno.

Para los días siguientes, la atención del sector está centrada en la evolución de la demanda y la asistencia, especialmente por el desempeño en mercados clave y el impacto de las estrategias de preventa y promociones. Estas incluyeron ofertas de paquetes grupales, incentivos para reservas anticipadas y experiencias temáticas asociadas a la franquicia, lo que motivó una mayor intención de compra entre los cinéfilos y fanáticos del filme.

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Las cifras definitivas del primer fin de semana se publicarán el lunes, cuando se sabrá si la película cumple las proyecciones de la industria para la temporada, reportaron Deadline y Box Office Mojo.