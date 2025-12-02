Beneficios de dedicar breves momentos diarios a la introspección y su impacto en la salud mental, según especialistas

Dedicar unos minutos diarios a la soledad reduce el estrés y mejora la salud mental, según expertas en bienestar (Imagen Ilustrativa Infobae)

El espacio personal dedicado al autocuidado se ha consolidado como una necesidad fundamental para la salud mental, según expertas consultadas por Real Simple.

Este momento, lejos de considerarse un lujo, aporta beneficios concretos como la reducción del estrés, la mejora de la función cognitiva y la prevención del agotamiento. En una sociedad marcada por el ritmo acelerado, la ciencia y la experiencia clínica ratifican la importancia de priorizar el autocuidado diario.

Cómo el cerebro responde al tiempo personal

La neuropsicóloga Sanam Hafeez, directora de Comprehend the Mind, explicó a Real Simple que el cerebro humano solo puede permanecer en estado reactivo cierto tiempo antes de desgastarse. “El tiempo para uno mismo es importante porque el cerebro solo puede permanecer en estado reactivo durante un tiempo antes de que empiece a desgastarse”, afirmó Hafeez.

Mantener una respuesta constante ante personas, tareas o notificaciones activa los circuitos del estrés y agota la corteza prefrontal, lo que disminuye la concentración y la paciencia.

Estudios científicos confirman que pausas breves durante la jornada laboral disminuyen el cortisol y regulan la ansiedad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hafeez puntualizó que incluso breves periodos de tranquilidad permiten al cerebro reiniciarse. “Los estudios demuestran que los descansos mentales restauran la red neuronal por defecto, responsable de la reflexión y la resolución de problemas”, señaló.

Esta red, activa cuando la mente se aparta de tareas exigentes, facilita la recuperación mental y la claridad de pensamiento. Según Hafeez, el principal objetivo del tiempo a solas es la recuperación, no la evasión.

Un estudio publicado en la revista Science Direct demostró que dedicar pausas breves a la desconexión mental durante la jornada laboral reduce los niveles de cortisol y tiene impacto directo en la amígdala, la región cerebral implicada en la gestión de la ansiedad y las respuestas ante amenazas.

La neurociencia demuestra que los descansos mentales restauran la red neuronal por defecto y favorecen la claridad de pensamiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los autores observaron mediante resonancia magnética funcional que períodos cortos de tranquilidad o baja estimulación generan una notable activación de la red neuronal por defecto y favorecen la regulación del sistema nervioso autónomo.

La investigación también halló que estudiantes y profesionales que implementaron rutinas diarias de descanso mental presentaron mejoras en la memoria, la creatividad y la toma de decisiones, además de menos fatiga mental.

Estrategias prácticas para incorporar el autocuidado

En relación con la prevención del agotamiento, la consejera clínica Karla Ivankovich, cofundadora de One Patient Global Health Initiative, destacó a Real Simple que incorporar tiempo personal de manera regular reduce de forma comprobable los síntomas de ansiedad. Ivankovich mencionó estudios en los que profesionales sanitarios aplicaron rutinas estructuradas de autocuidado y reportaron menores niveles de agotamiento.

Las expertas coinciden en que no se requieren largas horas para obtener beneficios. Hafeez recomendó identificar pequeños momentos existentes en la rutina diaria en vez de esperar la ocasión ideal. “Lo que suelo recomendar es buscar pequeños momentos que ya existen, en lugar de intentar crear una hora perfecta que nunca llega”, afirmó.

Expertas recomiendan identificar pequeños momentos en la rutina diaria para integrar el autocuidado sin necesidad de grandes cambios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ivankovich sugirió actividades sencillas como un ejercicio de respiración de cinco minutos, una caminata breve al aire libre, escribir un diario o leer algunos minutos. Estas acciones, enfatizó, contribuyen a restablecer la homeostasis y a desarrollar resiliencia acumulativa. Propuso además combinar este espacio personal con otros hábitos cotidianos: aprovechar parte del trayecto al trabajo para estar en silencio, practicar respiración consciente durante el café de la mañana o reflexionar al finalizar la jornada.

Hafeez agregó que acumular hábitos facilita la integración del autocuidado, ya que no requiere más planificación. Ejemplos son salir cinco minutos antes de regresar al trabajo tras la pausa de comida o escuchar música relajante durante los desplazamientos.

La importancia de establecer límites y rutinas

Definir límites claros es esencial para proteger el espacio propio. Hafeez aconsejó informar al entorno que determinados momentos del día, como los primeros diez minutos de la mañana y los últimos diez minutos de la noche, están reservados para el autocuidado. “Cuando defines claramente el margen de tiempo, los demás suelen respetarlo”, explicó la neuropsicóloga.

Ivankovich recomendó trabajar en límites personales: decir no cuando corresponda, delegar responsabilidades, restringir el uso del teléfono y reducir las distracciones digitales. También sugirió crear “límites de transición”, como permanecer unos minutos en el coche antes de entrar a casa o hacer una pausa breve antes de iniciar una nueva tarea. Estas prácticas, aunque pequeñas, ayudan a proteger el espacio mental y favorecen la constancia del autocuidado.

Restringir el uso del teléfono contribuye a una mayor concentración y a disminuir la dependencia digital (Imagen Ilustrativa Infobae)

Programar el autocuidado como una cita en la agenda es otra sugerencia clave. “La gente respeta lo que tiene en su calendario. Reserva un espacio diario de 10 a 20 minutos para ‘Cuidado personal/Tiempo para mí’”, propuso Ivankovich en declaraciones a Real Simple. Tratar este momento con la misma seriedad que una reunión importante contribuye a consolidar el hábito.

Cuando el autocuidado forma parte esencial de la rutina, este momento personal deja de ser una opción y se convierte en un componente indispensable para el bienestar mental, según concluyen las expertas consultadas por Real Simple.