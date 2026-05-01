Sociedad

Lluvias récord en Santa Fe: el agua caída en 100 días supera el promedio anual en varias localidades

Más de 1.100 milímetros precipitaron en zonas como Vera y Pintado, San Martín Norte, Gobernador Crespo y Villa Minetti. El Gobierno provincial ejecuta más de 260 obras

Guardar
En los últimos 100 días en la provincia de Santa Fe se superó el promedio anual de lluvias
En los últimos 100 días en la provincia de Santa Fe se superó el promedio anual de lluvias

En los últimos cien días, grandes áreas de la provincia de Santa Fe enfrentaron una situación meteorológica excepcional: las precipitaciones acumuladas superaron el promedio anual habitual, impactando de manera directa tanto en zonas urbanas como rurales. Vera y Pintado, San Martín Norte, Gobernador Crespo y Villa Minetti figuran entre las localidades más afectadas, con registros que superan los 1.100 milímetros de lluvia, según datos oficiales.

Este fenómeno, lejos de limitarse a un aumento gradual, incluyó episodios de lluvias intensas que alcanzaron hasta 250 milímetros en pocas horas, lo que agravó aún más el panorama.

PUBLICIDAD

La acumulación de semejante cantidad de agua provocó la saturación de los suelos y dificultó el escurrimiento natural, generando anegamientos temporarios en distintos puntos del territorio santafesino. Estas condiciones obligaron a los habitantes a modificar rutinas y encendieron alertas en autoridades provinciales, dada la magnitud del impacto hídrico observado en tan breve lapso.

De acuerdo a lo informado por el portal del diario El Litoral, el fenómeno no solo alteró la dinámica diaria de las comunidades, sino que también puso bajo presión a la infraestructura hídrica existente. El desborde de canales y la falta de drenaje eficiente aumentaron el riesgo de daños en viviendas, caminos y explotaciones agropecuarias. En este contexto, la rápida respuesta institucional se volvió imprescindible para contener y prevenir consecuencias mayores.

PUBLICIDAD

Ante esta situación, el Gobierno de Santa Fe informó la ejecución de más de 260 obras a lo largo de la provincia, acompañadas de tareas de limpieza que ya superaron los 3.000 kilómetros de canales.

Según explicó Nicolás Mijich, secretario de Recursos Hídricos, el objetivo central de estos trabajos es “mejorar el drenaje y reducir el riesgo hídrico”, en respuesta a la saturación que presentan los suelos y a la incapacidad del sistema natural para absorber semejante volumen de agua.

Durante el año 2025, la provincia avanzó con obras y proyectos en 100 localidades seleccionadas por su vulnerabilidad ante la amenaza de lluvias intensas. La Secretaría de Recursos Hídricos identificó los distritos más expuestos, planificando intervenciones focalizadas para disminuir el impacto de las precipitaciones extraordinarias.

Una excavadora amarilla instala una estructura prefabricada de hormigón en una zanja profunda en un área rural. Se ven personas y tierra excavada
Una excavadora instala estructuras prefabricadas de hormigón en una zanja como parte de las obras preventivas contra inundaciones en Santa Fe (El Litoral)

Las tareas incluyeron la ejecución de obras en 69 localidades y el desarrollo de proyectos en otras 31, con acciones orientadas a la limpieza de canales, construcción y mejora de alcantarillas y el diseño de iniciativas para optimizar los sistemas de desagüe pluvial. Estas medidas buscan no solo atender la emergencia, sino también fortalecer la infraestructura de cara a futuros eventos climáticos.

En paralelo a las obras físicas, el gobierno provincial reforzó las estrategias de prevención mediante la recuperación y puesta en funcionamiento de 35 estaciones telemétricas. Estos dispositivos, distribuidos en puntos clave, permiten monitorear en tiempo real los niveles y caudales de ríos y arroyos, aportando información esencial para anticipar el comportamiento del sistema hídrico y tomar decisiones rápidas frente a nuevas amenazas.

El secretario de Recursos Hídricos subrayó que “el fortalecimiento de la infraestructura y el monitoreo es fundamental para mitigar el impacto de eventos climáticos cada vez más intensos”. La información generada por las estaciones telemétricas resulta clave para coordinar acciones de emergencia y alertar a las poblaciones en riesgo, permitiendo una respuesta más eficiente ante posibles desbordes o inundaciones.

Y el efecto de estas precipitaciones no se limitó a los entornos rurales. En distintas ciudades y pueblos, el anegamiento de calles y viviendas generó complicaciones logísticas, interrupción de servicios y daños materiales. En áreas agrícolas, el exceso de agua dificultó la siembra, afectó cosechas y complicó el acceso a los campos, con consecuencias económicas para productores y trabajadores del sector.

El monitoreo constante y la implementación de soluciones de ingeniería resultan vitales para proteger a la población y los recursos productivos de la región. La magnitud del desafío exige la coordinación entre distintos niveles de gobierno y la participación activa de las comunidades, que deben adaptarse a condiciones climáticas cada vez más variables y extremas.

De acuerdo con fuentes oficiales, la continuidad de las obras y el fortalecimiento del sistema de monitoreo serán prioritarios en los próximos meses, ante la posibilidad de nuevos eventos de lluvias intensas. El seguimiento de las condiciones meteorológicas y la evaluación permanente de la infraestructura permitirán ajustar las estrategias y prevenir situaciones críticas.

Temas Relacionados

récordlluvias100 díaspromedio anuallocalidadesobrasSanta Fe

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Radar del empleo joven en Argentina: la informalidad, la precariedad, las expectativas rotas y el rol de la formación laboral

La inestabilidad golpea con fuerza a quienes dan sus primeros pasos en el empleo. El 60% de los jóvenes que trabajan lo hacen a través de empleos informales, con escasa estabilidad y sin acceso a derechos laborales. Dos historias de cómo la llegada a un trabajo registrado cambia rutinas, perspectivas y hasta la noción de futuro

Radar del empleo joven en Argentina: la informalidad, la precariedad, las expectativas rotas y el rol de la formación laboral

“¿Cuáles son los colores más hermosos que tiene la Argentina?“: el día que Pinky inauguró la TV a color desde ATC

El 1° de mayo de 1980, desde la pantalla del canal estatal, se despidieron las trasmisiones en blanco y negro. Los más afortunados pudieron ver la transición desde su casa, otros, agolpados frente a las casas de electrodomésticos. En el país, había 300 mil televisores a color y se vendían por 500 dólares

“¿Cuáles son los colores más hermosos que tiene la Argentina?“: el día que Pinky inauguró la TV a color desde ATC

El último discurso de Eva Perón en Plaza de Mayo: “Estando el pueblo alerta somos invencibles porque somos la patria misma”

El 1 de mayo de 1952, Evita habló por última vez desde el balcón de la Casa Rosada. Gravemente enferma, ofreció un mensaje que se considera un testamento político y emocional. Su muerte, 86 días después, convirtió ese acto en leyenda

El último discurso de Eva Perón en Plaza de Mayo: “Estando el pueblo alerta somos invencibles porque somos la patria misma”

Crónica de un 1 de mayo sangriento: obreros asesinados, una semana de huelga general y el papel del temible coronel Falcón

La conmemoración del Día del Trabajador se transformó en una espiral de violencia con muertos, heridos y atentados. Los reclamos obreros y el papel de Ramón Falcón, jefe de la policía, centro de todas las críticas

Crónica de un 1 de mayo sangriento: obreros asesinados, una semana de huelga general y el papel del temible coronel Falcón

Más de 70 adultos terminaron la escuela secundaria a través de un programa impulsado por River Plate

La iniciativa, denominada “Terminá la Escuela en Casa”, es impulsada en conjunto con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Una gloria del club también recibió su diploma

Más de 70 adultos terminaron la escuela secundaria a través de un programa impulsado por River Plate
DEPORTES
Naoya Inoue vs. Junto Nakatani, la pelea en un estadio para 55.000 personas que paraliza al boxeo mundial: hora y cómo verla

Naoya Inoue vs. Junto Nakatani, la pelea en un estadio para 55.000 personas que paraliza al boxeo mundial: hora y cómo verla

Exclusivo: por qué Alpine cambió el chasis de Franco Colapinto y las mejoras que estrenará en el GP de Miami de Fórmula 1

13 frases de Coudet tras la victoria ante RB Bragantino: de la autocrítica por el juego de River a la “chapa” por los ocho triunfos

El llamativo discurso de un famoso streamer mexicano contra la selección argentina: “Ya estoy harto”

Del increíble penal de Martínez Quarta a la atajada de Beltrán: la secuencia clave en Bragantino-River Plate por la Sudamericana

TELESHOW
Mau y Ricky celebran su hermandad con su nuevo álbum: de los recuerdos de su infancia al regalo de bodas que le darían a Lali

Mau y Ricky celebran su hermandad con su nuevo álbum: de los recuerdos de su infancia al regalo de bodas que le darían a Lali

Ricardo Arjona llegó a Argentina para su serie de 14 shows en Buenos Aires: sonrisas, saludos y fotos con sus fans

Andrea Rincón, a flor de piel sobre el final de su amistad con Julieta Ortega: “Creo en la justicia divina”

El tremendo choque de Solange Abraham y Laura Ubfal en Gran Hermano: “Es muy injusta mi expulsión”

Gladys La Bomba Tucumana se conmovió en Gran Hermano al hablar de la muerte de su novio: “Siempre será mi amor”

INFOBAE AMÉRICA

Los judíos del Reino Unido, blanco del terrorismo doméstico, se quedan sin tiempo. El primer ministro Starmer se queda sin excusas

Los judíos del Reino Unido, blanco del terrorismo doméstico, se quedan sin tiempo. El primer ministro Starmer se queda sin excusas

El “Impuesto Teherán”: cómo el bloqueo al estrecho de Ormuz encarece la vida en América Latina

El petróleo continúa en alza impulsado por la incertidumbre en Medio Oriente y las tensiones en rutas clave de suministro

Rusia lanzó un nuevo ataque masivo contra varias regiones de Ucrania: al menos dos heridos

El rey Carlos III arribó a Bermudas tras su visita de Estado a EEUU: se reunirá con líderes locales, artistas y deportistas