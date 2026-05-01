Lluvias récord en Santa Fe: el agua caída en 100 días supera el promedio anual en varias localidades

En los últimos 100 días en la provincia de Santa Fe se superó el promedio anual de lluvias

En los últimos cien días, grandes áreas de la provincia de Santa Fe enfrentaron una situación meteorológica excepcional: las precipitaciones acumuladas superaron el promedio anual habitual, impactando de manera directa tanto en zonas urbanas como rurales. Vera y Pintado, San Martín Norte, Gobernador Crespo y Villa Minetti figuran entre las localidades más afectadas, con registros que superan los 1.100 milímetros de lluvia, según datos oficiales.

Este fenómeno, lejos de limitarse a un aumento gradual, incluyó episodios de lluvias intensas que alcanzaron hasta 250 milímetros en pocas horas, lo que agravó aún más el panorama.

PUBLICIDAD

La acumulación de semejante cantidad de agua provocó la saturación de los suelos y dificultó el escurrimiento natural, generando anegamientos temporarios en distintos puntos del territorio santafesino. Estas condiciones obligaron a los habitantes a modificar rutinas y encendieron alertas en autoridades provinciales, dada la magnitud del impacto hídrico observado en tan breve lapso.

De acuerdo a lo informado por el portal del diario El Litoral, el fenómeno no solo alteró la dinámica diaria de las comunidades, sino que también puso bajo presión a la infraestructura hídrica existente. El desborde de canales y la falta de drenaje eficiente aumentaron el riesgo de daños en viviendas, caminos y explotaciones agropecuarias. En este contexto, la rápida respuesta institucional se volvió imprescindible para contener y prevenir consecuencias mayores.

PUBLICIDAD

Ante esta situación, el Gobierno de Santa Fe informó la ejecución de más de 260 obras a lo largo de la provincia, acompañadas de tareas de limpieza que ya superaron los 3.000 kilómetros de canales.

Según explicó Nicolás Mijich, secretario de Recursos Hídricos, el objetivo central de estos trabajos es “mejorar el drenaje y reducir el riesgo hídrico”, en respuesta a la saturación que presentan los suelos y a la incapacidad del sistema natural para absorber semejante volumen de agua.

PUBLICIDAD

Durante el año 2025, la provincia avanzó con obras y proyectos en 100 localidades seleccionadas por su vulnerabilidad ante la amenaza de lluvias intensas. La Secretaría de Recursos Hídricos identificó los distritos más expuestos, planificando intervenciones focalizadas para disminuir el impacto de las precipitaciones extraordinarias.

Una excavadora instala estructuras prefabricadas de hormigón en una zanja como parte de las obras preventivas contra inundaciones en Santa Fe (El Litoral)

Las tareas incluyeron la ejecución de obras en 69 localidades y el desarrollo de proyectos en otras 31, con acciones orientadas a la limpieza de canales, construcción y mejora de alcantarillas y el diseño de iniciativas para optimizar los sistemas de desagüe pluvial. Estas medidas buscan no solo atender la emergencia, sino también fortalecer la infraestructura de cara a futuros eventos climáticos.

PUBLICIDAD

En paralelo a las obras físicas, el gobierno provincial reforzó las estrategias de prevención mediante la recuperación y puesta en funcionamiento de 35 estaciones telemétricas. Estos dispositivos, distribuidos en puntos clave, permiten monitorear en tiempo real los niveles y caudales de ríos y arroyos, aportando información esencial para anticipar el comportamiento del sistema hídrico y tomar decisiones rápidas frente a nuevas amenazas.

El secretario de Recursos Hídricos subrayó que “el fortalecimiento de la infraestructura y el monitoreo es fundamental para mitigar el impacto de eventos climáticos cada vez más intensos”. La información generada por las estaciones telemétricas resulta clave para coordinar acciones de emergencia y alertar a las poblaciones en riesgo, permitiendo una respuesta más eficiente ante posibles desbordes o inundaciones.

PUBLICIDAD

Y el efecto de estas precipitaciones no se limitó a los entornos rurales. En distintas ciudades y pueblos, el anegamiento de calles y viviendas generó complicaciones logísticas, interrupción de servicios y daños materiales. En áreas agrícolas, el exceso de agua dificultó la siembra, afectó cosechas y complicó el acceso a los campos, con consecuencias económicas para productores y trabajadores del sector.

El monitoreo constante y la implementación de soluciones de ingeniería resultan vitales para proteger a la población y los recursos productivos de la región. La magnitud del desafío exige la coordinación entre distintos niveles de gobierno y la participación activa de las comunidades, que deben adaptarse a condiciones climáticas cada vez más variables y extremas.

PUBLICIDAD

De acuerdo con fuentes oficiales, la continuidad de las obras y el fortalecimiento del sistema de monitoreo serán prioritarios en los próximos meses, ante la posibilidad de nuevos eventos de lluvias intensas. El seguimiento de las condiciones meteorológicas y la evaluación permanente de la infraestructura permitirán ajustar las estrategias y prevenir situaciones críticas.